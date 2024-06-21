Вода при отравлении: что и как нужно пить

Отравление, а, точнее, его симптомы (рвота, диарея) вызывают обезвоживание организма. А это состояние довольно опасно. Поэтому необходимо восполнить дефицит жидкости. Лучше всего поможет в этом вода. Но какую именно воду лучше пить, чтобы не усугубить состояние?
Пищевое отравление – это острое расстройство желудочно-кишечного тракта, вызванное употреблением некачественных напитков / продуктов. В результате в организм попадают патогенные бактерии и производимые ими токсины. Болезнетворные микроорганизмы размножаются, вызывая раздражение слизистой оболочки органов ЖКТ и дисфункции органов.
Насколько допустимо употребление воды при пищевом отравлении?
Серьезное отравление сопровождается интоксикацией организма: тошнотой, рвотой, ознобом, затуманенностью сознания. Как следствие – обезвоживание организма. Как восстановить баланс жидкости при отравлении?
Пить ли воду при отравлении?
При отравлении пить необходимо. Вода поможет:
защитить организм от обезвоживания;
вывести токсины;
снизить концентрацию патогенных соединений в организме;
сбалансировать соотношение воды и соли;
восстановить функции ЖКТ;
стабилизировать кровообращение;
наладить работу головного мозга.
Вода является универсальным растворителем. И она играет решающую роль в протекании заболевания и скорости выздоровления.
Какие напитки лучше пить, если вы отравились?
При симптомах пищевого отравления крайне не рекомендуется пить газированные напитки (минеральную воду – в том числе). Это вызовет отрыжку с последующим приступом рвоты. Кроме того, раздражается слизистая желудка, и состояние больного ухудшается.
Какую воду лучше выпить?
Сырая вода из-под крана насыщена необходимыми организму микроэлементами и солями. Она оказывает позитивный эффект на организм человека, который отравился. Сырая вода способствует регенерации клеток и вымыванию токсичных агентов. Недостаток употребления сырой воды – высокий риск заражения глистами или кишечной инфекцией.
Оптимальный вариант при пищевом отравлении - пить кипяченую воду, хотя она менее полезна. В такой воде крайне низкий процент кислорода. В процессе кипячении в ней растворяются необходимые организму соли натрия. А хлор в составе водопроводной воды при кипячении обретает особо опасную для здоровья форму.
Бутилированная минеральная вода без газа отличается повышенным очищением и насыщенным составом. В ней отсутствуют различные примеси и микроорганизмы. Но встречаются недобросовестные производители, которые не придерживаются установленной технологии очищения.
Минеральная газированная вода при отравлении употребляется с осторожностью. Рекомендуется пить лечебно-столовую воду, но перед употреблением выпустить из нее весь газ.
Итак, если вы отравились, то первой задачей будет не допустить обезвоживания организма. Поэтому необходимо пить жидкость в больших объемах (но без газа прочих примесей). Самым безопасным вариантом является бутилированная питьевая вода.опубликовано econet
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