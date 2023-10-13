Во что вы одеты: 5 случаев, когда мы болеем от одежды

Каждому человеку приходилось терпеть неудобную одежду ради красоты. Слишком узкие джинсы, которые иногда приходилось надевать лежа, новые жутко неудобные туфли на высоченных каблуках, которые к тому же еще и немилосердно давили. Чтобы не наносит вред здоровью, одежда, обувь и различные аксессуары должны не только быть красивыми, но и достаточно удобными для ношения.

К сожалению, неподходящая одежда не только неудобна в носке, но и негативно воздействует на самочувствие. В настоящее время, все больше производителей популярной одежды, стали принимать во внимание функциональное удобство и качество, чтобы не провоцировать отрицательные последствия для здоровья покупателей.

Когда одежда наносит вред

1. Токсические красители

Подавляющее большинство считает, что для крепкого здоровья достаточно, если употреблять натуральные продукты, отказаться от вредных привычек, пить много чистой воды и заниматься спортом. Специалисты приветствуют такие правила, но считают, что этого не всегда бывает достаточно. Дело в том, что вредные вещества могут содержаться не только в продуктах питания, воздухе и воде, но и в повседневной одежде. Не подозревая того, люди постоянно сталкиваются с веществами, содержащими токсические примеси, например, в любимой футболке или офисном костюме.

Такие ядовитые вещества, как формальдегид или п-фенилендиамид входят в состав красителей для черных материалов и их применяют в крупнейших брендах одежды. Медицинские специалисты считают, что эти компоненты приводят к высыпаниям и раздражениям на коже, аллергическим реакциям и дерматиту, в некоторых случаях может возникнуть анафилактический шок или новообразования. Поэтому, все большее число производителей начинает отказываться от дешевых синтетиков, и отдает предпочтение натуральным тканям и красящим веществам.

2. Воздухонепроницаемые ткани

Часто ткани не только неудобны, но и вредны для здоровья. Проведенные исследования выяснили, что частой причиной развития дерматитов, являются раздражения кожи некачественными шерстяными или синтетическими тканями. Кроме этого, грибковые заболевания могут быть спровоцированы одеждой или обувью с недостаточной воздушной проницаемостью.

Это связано с тем, что в случаях плохой вентиляции, повышается влажность и создается благоприятная среда для развития грибковых инфекций. Выбирая одежду, следует отдавать предпочтение натуральным тканям, которые обеспечивают хорошую вентиляцию. Например, выбирая костюм, лучше отказаться от полиэстера и предпочесть ему лен или хлопок.

3. Неудобная обувь

Красивая обувь способна сделать из девушки самую настоящую красавицу, а из мужчины джентльмена. Правильная высококачественная обувь обеспечивает комфортность и хорошую поддержку ступне. В такой обуви не будет мозолей, опрелостей или других беспокойств, которые появляются от ношения дешевых синтетических изделий.

Кроме этого, девушкам, выбирая обувь, следует тщательно подходить к высоте каблука. Слишком высокие каблуки приводят к отечности ног, варикозному расширению вен, проблемам с суставами. Абсолютно плоская подошва может привести к искривлениям и ухудшению походки, а у детей может развиться плоскостопие. При выборе, следует останавливать внимание на качественных изделиях с прошивкой, в которых будет проникать воздух и можно будет пройти большое расстояние.

4. Слишком тесная одежда

Очень узкая одежда идеально подчеркивает все изгибы тела и выглядит превосходно, но ухудшает здоровье. Она провоцирует изжогу, создает риск повреждения или смещения внутренних органов, нарушение кровообращения - опасного состояния, при котором ткани не получают достаточно кислорода и нарастает давление в мышцах.

Любая слишком узкая или давящая одежда может провоцировать повреждение или защемление нервных корешков. Если очень нравится облегающая одежда, и нет сил, отказаться от выбранного стиля, то следует выбирать растягивающиеся ткани или просто взять платье размером побольше. Важно осознавать, что не фигура должна соответствовать одежде, а наоборот. Никогда не стоит терпеть неподходящую одежду.

5. Тяжелые сумки

В женской сумочке можно найти, что угодно и также потерять это навсегда. Любимые сумочки через плечо, которые по весу иногда могут соперничать с гантелями, часто вызывают нарушения осанки и деформации фигуры. Часто именно сумками вызываются боли в шее, спине, плечах и нарушение равновесия. А это свидетельствует о том, что в организме начались проблемы. Слишком большая нагрузка на одну сторону тела, вызывает смещение мышц другой стороны, которые пытаются ее компенсировать, а это ведет к дискомфорту.

Даже популярная замена сумочки – рюкзак, может вызвать дополнительное напряжение в области шеи и спины, гипертонус мышц.

Как решить эту проблему? Следует стараться равномерно распределять вес, а любителям тяжелых рюкзаков, выбирать модели с поясным ремнем, обеспечивающим дополнительное поддерживание.

Всем молодым людям следует помнить, что модная тенденция – это временное явление, тогда как тело человек получает один раз и на всю жизнь. Поэтому, не нужно приносить его в жертву одежде, которая ему вредит. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet