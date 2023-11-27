Вкусотерапия: как вкус продуктов вляет на наше здоровье?

Среди множества лечебных методик есть вкусотерапия - лечение вкусом. Вкусовая терапия по своему положительному действию на здоровье схожа с иглорефлексотерапией. Но здесь инструмент воздействия не иглы, а вкус. Итак, какие вкусы помогают избавиться от разных заболеваний.

Неоспорим тот факт, что питательные вещества и необходимые элементы в наш организм поступают с пищей. И продукты питания, в зависимости от своего состава, приносят нам пользу. Зато мало кто задумывается о том, что и сам вкус пищи может приносить пользу и даже исцелять. Вот основные вкусы и их польза для здоровья

Вкусотерапия поможет справиться с заболеваниями

Наш язык – невероятно чуткий «инструмент». Он поделён на целый ряд так называемых биологически активных участков. И каждый из этих «секторов» имеет связь с конкретным внутренним органом. Технику врачевания вкусом под названием вкусотерапия разработали ещё древние индийцы в своей легендарной Аюрведе (системе традиционной медицины).

Вкусовая терапия по своему эффекту для здоровья аналогична с иглорефлексотерапией. По большому счёту это тоже рефлексотерапия, но инструментом воздействия являются не иглы, а вкус. Как это работает?

Язык, а точнее, его поверхность, устлана специальными сосочками - вкусовыми рецепторами. Вот на эти сосочки и действуют знакомые нам вкусы: горький, кислый, сладкий, соленый. Последние воздействуют определенным образом и оказывают целительный эффект на организм. А теперь рассмотрим подробнее влияние каждого вкуса.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Сладкий вкус

Целительный эффект. Благоприятствует расширению кровеносных сосудов. Это дало возможность с его помощью исцелять сердечно-сосудистые недуги, в частности, такое серьезное заболевание как ишемическую болезнь сердца (исключительно в качестве дополнительного средства в терапевтическом комплексе). Если вдруг «подскочило» артериальное давление, полезно просто пососать любую конфету, взять на язык на кончике чайной ложки мёда или сахара. Эффект последует примерно через 5-7 минут.

Мятный (чай)

Целительный эффект. Благоприятно действует при аритмии, чай рекомендуется пить как можно медленнее, определённое время удерживая его в полости рта. Мята имеет свойство снижать раздражительность. Мятные леденцы окажутся кстати тем, кто плохо засыпает. Некоторые специалисты считают, что долголетие людей в прошлом объясняется тем, что в их рационе был чай с мятой.

Кислый вкус

Целительный эффект. Помогает повысить артериальное давление. Поэтому гипотоникам полезно от случая к случаю просто подержать во рту лимонную дольку.

Горький вкус

Целительный эффект. Имеет противовоспалительное воздействие, оптимизирует функции почек, освобождает организм от всевозможных солей и шлаков, помогает похудеть, снижает воспаление, помогает работе печени и желчного пузыря. Оздоровление горьким вкусом быстро меняет внешний вид: цвет лица становится лучше. В малых объемах горечь улучшает умственные возможности. Но слишком увлекаться горьким нежелательно, в противном случае вас могут одолеть депрессия и тоска.

Соленый вкус

Целительный эффект. Улучшает функции пищеварения, имеет послабляющее действие при запорах, задерживает жидкость в организме, вызывает жажду и голод, помогает расслабиться. Чрезмерное количество соленого может спровоцировать недовольство, алчность.

Терпкий вкус

Целительный эффект. «Успокаивает» диарею, способствует регенерации тканей, усиливает свертываемость крови.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Острый вкус

Целительный эффект. Улучшает пищеварительные функции, вызывает аппетит, чистит кровь, блокирует распространение болезнетворных микроорганизмов, действует согревающе на организм изнутри. В чрезмерном объеме может спровоцировать гнев, злость, агрессию.

Вязко-кислый вкус

Целительный эффект. «Успокаивает» диарею, помогает заживлению ран, усиливает свертываемость крови – по этой причине рекомендован при кровотечениях, ранах. Вязко-кислый вкус имеют следующие продукты: хурма, айва, кожица граната, зеленые грецкие орехи, крепкий зелёный чай, ягоды черемухи.

И напоследок ценный противопростудный рецепт: если вас одолел кашель, просто подержите на языке небольшое количество натурального мёда с маслом, и кашель ослабнет или даже пройдёт совсем.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet