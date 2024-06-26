Витамины, минералы и микроэлементы для коррекции обменных и эндокринных нарушений

Сахар (или, по медицинской научной терминологии – глюкоза) является важным источником энергии для клеток организма. У больных сахарным диабетом поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин в количестве, достаточном для перемещения глюкозы (или по простонародному определению – сахара) в клетки организма человека. При этом глюкоза накапливается в крови, вызывая состояние, называемое гипергликемией.

Ярким проявлением обменных и эндокринных нарушений в организме человека является такое заболевание, как сахарный диабет, подразделяющийся на два типа. Первый тип определяется как инсулинозависимый сахарный диабет, а второй тип – инсулинонезависимый сахарный диабет. Это заболевание связано с недостатком инсулина или снижением его активности в организме, при этом печень и мышечные ткани теряют способность превращать сахар, потребляемый с пищей, в гликоген. Мышечные ткани не усваивают сахар (особенно при поступлении его в больших количествах с пищей, причем частом и регулярном) и не могут использовать его как источник энергии, в результате чего происходит увеличение содержания сахара в крови (это определяется специалистами как гипергликемия) и затем выделение его с мочой (глюкозурия).

Витамины, минералы и микроэлементы, которые необходимы при лечении сахарного диабета

Сахарный диабет возникает по разным причинам, в частности, из-за систематического переедания и избыточного, частого употребления с пищей легкоусвояемых углеводов. Кроме того, сахарный диабет может быть обусловлен поражением поджелудочной железы воспалительного (на фоне такого заболевания, как панкреатит), сосудистого, травматического и другого характера.

Сахар (или, по медицинской научной терминологии – глюкоза) является важным источником энергии для клеток организма. У больных сахарным диабетом поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин в количестве, достаточном для перемещения глюкозы (или по простонародному определению – сахара) в клетки организма человека. При этом глюкоза накапливается в крови, вызывая состояние, называемое гипергликемией. Ее симптомами являются слабость, быстрая утомляемость, чувство острого голода, сильная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, кожный зуд, медленное заживление мелких ранок и царапин.

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Гипергликемия – это проявление весьма опасной болезни – сахарного диабета. Сахарным диабетом первого типа в большинстве страдают дети или люди в возрасте до 35 лет. Его главной особенностью является то, что в организме перестает вырабатываться собственный гормон инсулин, необходимый для усвоения глюкозы. Такая ситуация (или нарушение обмена веществ в организме) возникает по причине разрушения клеток, вырабатывающих инсулин, вследствие проникновения в организм вирусной инфекции или после воздействия химических токсинов (или свободных радикалов).

Без достаточного количества инсулина организм не может сохранять калории, усваиваемые из пищи, теряет много глюкозы с мочой. При этом нормальный обмен веществ может поддерживаться только при постоянном введении (т. е. инъекций) препаратов инсулина.

Человек с сахарным диабетом первого типа обычно теряет вес, но имеет при этом «волчий» аппетит, неутолимую жажду и частые позывы к мочеиспусканию. Этот тип сахарного диабета (т. е. первый) требует регулярных инъекций инсулина и наблюдения квалифицированного врача-эндокринолога.

При сахарном диабете второго типа инсулина в организме обычно достаточно, но он по ряду причин становится неэффективным. К таким причинам относятся:

1) малоподвижный образ жизни (это определяется как гиподинамия или гипокинезия);

2) постоянное употребление рафинированной (очищенной от клетчатки) пищи, в том числе продуктов питания, содержащих генетически модифицированные организмы (крахмал, сахар, рис, соя и др.), чужеродные человеческому организму;

3) чрезмерное и частое употребление в пищу:

а) сладостей (в том числе конфет, содержащих красители, наполнители, консерванты и прочие «прелести» современной цивилизации);

б) кондитерских изделий (сдобы, тортов, пирожных и др.);

4) переедание (на фоне гиподинамии или гипокинезии).

Этот тип диабета (т. е. второй) встречается гораздо чаще – по данным медицинской статистики он составляет от 70 до 80 % всех случаев диабета, причем возникает обычно у людей старше 40–50 лет. По данным статистики Всемирной организации здравоохранения (при ООН) сахарный диабет второго типа занимает третье место по опасности для жизни человека после онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.

Многолетней медицинской практикой и статистикой установлены такие факторы риска возникновения сахарного диабета, как:

1) наследственность (если родители больны сахарным диабетом, то у их детей он очень часто проявляется даже в более раннем возрасте, когда обычно употребляют много сладостей, включая конфеты с консервантами);

2) ожирение, при котором имеет определенное значение тип отложения жира – если жир скапливается (или накапливается) преимущественно в области живота, то риск заболеть сахарным диабетом больше, чем при пропорциональном отложении жира.

У здорового человека уровень сахара (глюкозы) в крови должен находиться в очень строгих пределах – от 3,3 до 5,5 ммоль/л, в течение дня он может несколько повыситься, но не более 7,8 ммоль/л (для контроля за уровнем сахара (или глюкозы) в аптечной сети продаются специальные портативные приборы – глюкометры разных видов).

Сахарный диабет любого типа опасен прежде всего своими осложнениями, которые развиваются постепенно, в течение многих лет. При сахарном диабете в первую очередь страдают глаза (даже может наступить слепота), почки (часто развивается хроническая почечная недостаточность), нарушается кровоснабжение ног и их иннервация (наблюдаются боли в стопе); причем при запущенном сахарном диабете дело доходит даже до ампутации.

Кроме того, при сахарном диабете происходят нарушения в кровоснабжении сердца и мозга, результатом чего могут быть инфаркты миокарда и инсульты. Как показывает многолетняя медицинская практика, вылечить сахарный диабет очень сложно, поэтому в дополнение к основным лекарственным фармацевтическим препаратам учеными разных стран мира разработаны специальные биологически активные добавки к пище (которая очень часто бывает неполноценной из-за отсутствия достаточного количества клетчатки, витаминов, микроэлементов и минералов).

К факторам риска развития сахарного диабета второго типа медики относят также:

1) нарушенную толерантность к глюкозе;

2) высокое артериальное давление (которое определяется как гипертония);

3) уровень липопротеидов высокой плотности (сокращенно ЛВП) менее 35;

4) уровень триглицеридов выше 250.

Последние два показателя определяются специальными лабораторными приборами в медицинских учреждениях.

К симптомам и признакам сахарного диабета второго типа, кроме перечисленных выше, относятся:

1) частые инфекции гениталий;

2) импотенция у мужчин;

3) периферическая невропатия, при которой наблюдается чувство покалывания пальцев рук.

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В результате многочисленных медико-биологических исследований, проведенных в России, США и странах Европы во второй половине прошлого века, были установлены витамины, минералы и микроэлементы, которые крайне необходимы при лечении сахарного диабета любого типа.

В перечень особо важных витаминов, способствующих коррекции обменных и эндокринных нарушений, были включены:

1) витамин C (или аскорбиновая кислота) – выполняет функцию защиты белков и жиров от окисления (т. е. оказывает антиоксидантное действие), препятствует повреждению клеток и стенок мелких кровеносных сосудов свободными радикалами, помогает более полному усвоению глюкозы мышечными тканями. При исследованиях было установлено, что при сахарном диабете любого типа, как правило, нарушается метаболизм (обмен веществ) аскорбиновой кислоты в организме, что приводит к ослаблению и повреждению внутренних стенок (и клеток) кровеносных сосудов. Поэтому в состав БАДов, используемых для коррекции обменных нарушений, обязательно вводят аскорбиновую кислоту (или витамин С);

2) витамины группы B (B1, B2, B3 … B12) – особенно важны для предотвращения опасного осложнения при сахарном диабете любого типа на нервную систему – нейропатии. Как показали исследования, витамины группы В действуют эффективнее, если в БАДе они находятся в комплексе;

3) витамин E – является антиоксидантом, обладает способностью предупреждать некоторые осложнения сахарного диабета любого типа, особенно нарушения в работе сердца и сетчатки глаза, дисфункции мелких кровеносных сосудов путем нейтрализации свободных радикалов (активных частиц, содержащих непарные электроны). От этого жирорастворимого витамина во многом зависят разнообразные функции человеческого организма (в частности, он увеличивает мышечную силу, влияет на гормоны);

4) витамин H (биотин) – имеет высокую эффективность при коррекции обменных нарушений в сочетании с витаминами группы В. Витамин H – это водорастворимый коэнзим, который образуется в кишечнике с помощью микробов, а также присутствует во многих натуральных продуктах, не содержащих генетически модифицированные организмы. Биотин необходим для распада и метаболизма жиров в организме, при этом он повышает чувствительность тканей организма к инсулину и помогает снизить содержание сахара в крови. Суточная потребность в витамине H составляет 0,15–0,3 мг;

5) витамин PP (никотиновая кислота) – является частью вещества, которое называется фактором толерантности к глюкозе (ФТГ). Это вещество оказывает значительное воздействие на регуляцию содержания инсулина и сахара в крови. При клинических исследованиях, проводившихся с группой взрослых, больных сахарным диабетом первого типа (инсулинозависимым), дополнительный прием витамина PP позволил полностью прекратить инъекции инсулина более чем в 50 % случаев.

Ниже приведен перечень микроэлементов и минералов, необходимых при сахарном диабете любого типа и вводимых в состав БАДов для коррекции обменных нарушений.

Магний (относится к минералам) играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови, выработке энергии, высвобождении инсулина из поджелудочной железы. Предохраняет от воздействия свободных радикалов и способствует восстановлению бета-клеток поджелудочной железы, которые производят в организме человека инсулин. Снижение уровня магния может быть причиной увеличения риска появления характерных для сахарного диабета осложнений – болезней глаз, сердца, почек, развития гипертонии.

Марганец (микроэлемент) участвует в усвоении глюкозы клетками организма и способствует снижению уровня сахара в крови, кроме того, он необходим для:

1) нормальной выработки инсулина в поджелудочной железе;

2) нормального роста и развития организма;

3) синтеза защитного гликопротеина, покрывающего клетки;

4) создания естественного противовирусного агента интерферона (при этом он способствует регуляции сахара в крови);

5) обеспечения антиоксидантной защиты (поскольку он входит в состав фермента супероксиддис мутазы (СОД), участвующего в нейтрализации свободных радикалов);

6) полного использования организмом витаминов C, E и группы B.

Фосфор (микроэлемент) участвует в регуляции уровня сахара (глюкозы) в крови, является компонентом мембраны клетки человеческого организма, участвует во внутриклеточном обмене веществ. Около 80 % фосфора в организме человека находится в костях, остальные 20 % жизненно необходимы для превращения пищи в энергию.

Калий (минерал) является основным элементом каждой живой клетки организма, его дефицит может ухудшить усвоение глюкозы тканями и клетками. Калий необходим для поддержания нормального мышечного тонуса и артериального давления. Калийные соли носят название электролитов.

Электролиты (от электро… и lytos – «разлагаемый, растворимый»), жидкие или твердые вещества, в которых в сколько-нибудь заметных концентрациях присутствуют ионы, способные перемещаться и проводить электрический ток. В узком смысле – соли, растворы которых проводят электрический ток из-за наличия ионов, образующихся в результате электролитической диссоциации. Содержатся во всех жидких системах живых организмов, служат средой для проведения многих химических синтезов, они содержатся во всех жидкостях, находящихся в организме человека, и принимают активное участие во многих биохимических реакциях, которые протекают в организме. Эти же соли калия необходимы для нормального функционирования процесса обмена веществ в тканях, для деятельности сердца, почек, мозга, печени, эндокринных желез. Калий включают в состав БАДов, применяемых для коррекции обменных и эндокринных нарушений.

Цинк (микроэлемент) находится в организме человека в костях (большей частью), а также участвует в формировании более 80 ферментов организма и образовании красных кровяных телец. Кроме того, цинк:

1) имеет функции антиоксиданта и поддерживает в организме действие других соединений антиоксидантов;

2) участвует в регуляции уровня сахара в крови и в регуляции жирового обмена в организме.

Определенное значение в организме человека имеют полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые препятствуют развитию таких неприятных последствий сахарного диабета любого типа, как:

1) нарушение кровообращения;

2) развитие гипертонической болезни;

3) нарушение деятельности сердца;

4) воспаление нервных стволов;

5) повышение уровня «плохого» холестерина и «вредных» жиров в крови;

6) снижение эластичности стенок сосудов и др.

ПНЖК также вводят в состав некоторых БАДов, используемых для коррекции обменных и эндокринных нарушений.

Нарушения в эндокринной системе организма человека чаще всего затрагивают главные эндокринные железы:

1) гипофиз, лежащий у основания мозга;

2) щитовидную железу, расположенную в глотке;

3) надпочечники, которые «надеты» на каждую почку в виде «шапочек».

Нарушения в гипофизе проявляются в виде четырех болезненных состояний из-за отравления крови токсинами (различного происхождения), увеличения давления на эту железу:

1) мигрень;

2) обычный тип эпилепсии;

3) акромегалия.

Как показали многочисленные исследования, увеличение давления на гипофиз является следствием чрезмерного разбухания гипофиза из-за пищевого отравления или приема токсичных лекарств (например, в большинстве случаев антибиотики стимулируют гипофиз, а это часто приводит к ухудшению зрения).

Аналогичная ситуация наблюдается и с щитовидной железой, которая контролирует функции трех слоев оболочки тела человека:

1) наружной оболочки, называемой кожей;

2) внутренней оболочки, определяемой как слизистая мембрана;

3) промежуточной – серозной мембраны, которая выстилает плевральные, перикардиальные, брюшные и черепные пустоты, а также суставы.

Когда возникают нарушения в работе щитовидной железы в виде гипофункции (из-за недостатка йода в организме), то применяют БАДы, содержащие йод. Если нарушения возникают в виде гиперфункции, то применяют препараты и БАДы, снижающие активность этой железы.

При нарушениях в щитовидной железе происходит накопление слизи в самой железе и в трех оболочках (названных выше), что приводит к различным заболеваниям: синуситу, бронхиту, гастриту, энтериту, тонзиллиту, маститу, менингиту, перитониту, бурситу и т. д. Все перечисленные болезни носят воспалительный характер и вызываются усиленным выделением токсинов.

Эндокринные железы не имеют выходного протока из организма, поэтому токсины удаляются через почки, печень, легкие, кожу и кишечник. Нарушения в другой эндокринной железе – надпочечниках – также вызываются в основном токсинами, при этом может наблюдаться их гиперактивность, приводящая к поносам, различным формам расстройства функции почек, раку, избыточной полноте (с целлюлитом) и др.

При нормальной работе почек токсины из надпочечников удаляются только через почки, расположенные рядом.

Таким образом, нарушения в эндокринной системе организма человека имеют сложный характер. В эту систему специалисты-медики включают также эндокринные железы печени, яичников (яичек). Соответственно БАДы для коррекции эндокринных нарушений подбираются строго индивидуально при консультации с врачом-эндокринологом. При этом БАДы применяются в сочетании с основными лекарственными препаратами и диетическим питанием.

Очень часто нарушения в обмене веществ и в эндокринной системе наблюдаются одновременно, поэтому БАДы подбирают широкого спектра действия, начиная с антиоксидантного и заканчивая стимулирующим (в частности, обменные процессы, а также с эффектом очищения организма от токсинов, ионов тяжелых металлов и свободных радикалов).опубликовано econet

Автор Алексеев Виктор Сергеевич "Справочник БАДов"

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