Витамины красоты: 11 мастхэв-добавок для каждой женщины

Часто нам приходится скрывать несовершенства кожи под макияжем, а тусклость и ломкость волос – под косметическими маслами. Мы грешим на витаминные крема и маски, которые не дают должного эффекта, забывая, что красоту нужно поддерживать и изнутри.

Если организму не хватает витаминов, то отразится это на всех системах и органах, в том числе и на нашей коже, волосах и ногтях. Представляем вам подборку самых полезных для женской красоты и здоровья витаминов, которые нужны каждой.

Что следует принимать каждой женщине

Пробиотики

Невозможно добиться чистой и красивой кожи без здорового кишечника. Токсины и шлаки, которые мы получаем с фаст фудом, жирной и сладкой пищей выводятся в основном через поры. А это провоцирует появление прыщей, пигментацию и жирный блеск на коже. Чтобы поддерживать нормальную микрофлору кишечника, обогатите свой рацион продуктами, в которых содержатся пробиотики.

Рыбий жир

Рыбий жир – один из главных источников ненасыщенных жирных кислот Омега-3. При их дефиците кожа становится тусклой и сухой и теряет упругость, волосы – секутся и выпадают, а ногти становятся ломкими. Если в организм поступает достаточное количество Омега-3, то на поверхности кожи формируется из фосфолипидов, которые задерживают влагу в клетках эпидермиса.

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Витамин С

Аскорбиновая кислота всем известна, как средство для профилактики простудных заболеваний. Но не все знают, что она также успешно справляется с морщинами, пигментацией и укрепляет стенки сосудов. Одними из первых чудесные свойства этого витамина заметили азиатские косметические бренды – он находится в составе практически всех средств по уходу.

Витамин Е

Поскольку витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, он защищает кожу от вредного воздействия УФ-лучей и повреждений, вызванных низкими температурами. Также он усиливает микроциркуляцию, что ускоряет заживление кожи после салонных процедур с использованием кислот.

Витамин D

Он влияет на здоровье не только детей, как многие ошибочно считают. Солнечный витамин стимулирует выработку коллагена, что повышает упругость кожи, препятствует возникновению морщин, а также минимизирует появление акне. Также он помогает фосфору и кальцию усваиваться лучше и даже способствует сбросу веса, поскольку усиливает метаболизм.

Биотин

Биотин или витамин В7 – главный помощник в борьбе за красоту волос и ногтей. Он обогащает клетки кислородом и участвует в их делении, регулирует работу сальных желез, что положительно сказывается при лечении жирной себореи. Также биотин стимулирует выработку кератина и коллагена, повышая тем самым упругость и эластичность кожи.

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Коллаген

Коллаген составляет практически ⅓ от всех белков нашего организма. Он отвечает за здоровье суставов, внутренних органов и сосудов, а также упругую кожу, крепкие ногти и волосы. После 25 лет выработка коллагена снижается, вследствие чего на лице начинают появляться морщинки, складки и целлюлит.

Кальций

Кальций нужен не только для крепости ногтей и костей. При его дефиците также страдает и кожа: появляется пигментация из-за нарушенной работы меланина, эпидермис теряет влагу и могут возникнуть воспаления. Кроме того, кальций ответственен за метаболизм клеток, которые при его нехватке снижают скорость образования, из-за чего кожа теряет эластичность.

Витамин В12

Этот витамин – любимчик среди голливудских косметологов, которые выписывают его для ускорения лечения кожи и профилактики появления воспалительных процессов. Если вы страдаете от тусклого цвета лица или пигментации, но витамин D3, гиалуроновая кислота и кальций – в норме, значит, дело скорее всего в дефиците витамина В12.

Витамин В9

Он же – фолиевая кислота, которую принято считать “женским” витамином. А все потому, что он отвечает за репродуктивную функцию, помогает выносить и родить здорового ребенка, уменьшая вероятность развития пороков нервной системы у плода.

Но витамин В9 нужен не только беременным женщинам. По статистике, его дефицит наблюдается у каждой второй. Он выражается в постоянной усталости, выпадении волос и кожных проблемах. Фолиевая кислота ускоряет деление клеток, что улучшает упругость кожи, нормализует работу сальных желез, усиливает рост и блеск волос и укрепляет ногти. А в сочетании с витаминами В6 и В12 – дает максимальный эффект.

Липоевая кислота

Эта кислота, без сомнения, понравится практически всем женщинам – с ее помощью легче сбросить вес. Результат достигается воздействием на участки мозга, которые контролируют аппетит. Кислота подавляет чувство голода и не дает жирам отложиться в печени. Кроме того, она защищает нервную систему и придает энергию.опубликовано econet

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