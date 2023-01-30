Витамины и минералы для худеющих

Строгие диеты помогают быстро похудеть и привести тело в идеальную форму, но лишают организм полезных витаминов и микроэлементов. Вместе с тающими килограммами человек теряет энергичность, кожа становится дряблой, могут возникать проблемы с высыпаниями и выпадением волос, обостряются хронические болезни.

Избежать осложнений и улучшить эффективность диеты помогают витамины и минералы. При достаточном их содержании в рационе метаболизм ускоряется, организм быстрее выводит токсины, кожа подтягивается. Полезные соединения стимулируют работу эндокринной и пищеварительной систем, делая похудение более комфортным и легким для человека.

Лучшие витамины для худеющих

Для быстрой и безопасной потери веса организму необходимы нутриенты – биологически важные элементы, обеспечивающие высокую скорость обмена веществ. Они поддерживают работу гипоталамуса, щитовидной и поджелудочной желез, участвуют в производстве многих гормонов и аминокислот.

Сохранять активность и бодрость во время диеты помогают витамины группы В. Они стимулируют работу головного мозга и нервной системы человека, усиливают выносливость при интенсивных тренировках, пробежках. Витамины В3 и В7 дополнительно контролируют уровень сахара в крови, рекомендуются при пониженной функции щитовидной железы.

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Для быстрого сжигания жира без осложнений для организма в меню ежедневно должны присутствовать:

Витамин А. Мощный антиоксидант поддерживает кишечник, стимулирует выведение токсинов и лишней жидкости.

Аскорбиновая кислота. Запускает естественное очищение эндокринных желез, восстанавливает иммунитет, отвечает за детоксикацию.

Запускает естественное очищение эндокринных желез, восстанавливает иммунитет, отвечает за детоксикацию. Токоферол или витамин Е. Является лучшей профилактикой старения кожи, возвращает ей упругость, защищая от дряблости при быстрой потере веса.

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Не менее полезны при похудении минеральные соединения. Человек может получить их только с продуктами питания, поэтому во время диеты важно обеспечить достаточное количество:

Хрома. Контролирует выработку инсулина, подавляет аппетит, помогает придерживаться диеты без срыва.

Контролирует выработку инсулина, подавляет аппетит, помогает придерживаться диеты без срыва. Цинка. Участвует в основных реакциях метаболизма, нормализует работу поджелудочной железы.

Не обязательно принимать дополнительные витаминные комплексы: можно правильно составить сбалансированную диету на основе нежирного мяса, морской рыбы. Их следует дополнить овощами, фруктами и большим количеством зелени, которые обеспечат организм всеми необходимыми микроэлементами. Оно поддержат на пути к стройности и нормализуют углеводный обмен, не давая килограммам вновь вернуться.опубликовано econet

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