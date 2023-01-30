Витамины и минералы для худеющих

Строгие диеты помогают быстро похудеть и привести тело в идеальную форму, но лишают организм полезных витаминов и микроэлементов. Вместе с тающими килограммами человек теряет энергичность, кожа становится дряблой, могут возникать проблемы с высыпаниями и выпадением волос, обостряются хронические болезни.
Избежать осложнений и улучшить эффективность диеты помогают витамины и минералы. При достаточном их содержании в рационе метаболизм ускоряется, организм быстрее выводит токсины, кожа подтягивается. Полезные соединения стимулируют работу эндокринной и пищеварительной систем, делая похудение более комфортным и легким для человека.
Для быстрой и безопасной потери веса организму необходимы нутриенты – биологически важные элементы, обеспечивающие высокую скорость обмена веществ. Они поддерживают работу гипоталамуса, щитовидной и поджелудочной желез, участвуют в производстве многих гормонов и аминокислот.
Сохранять активность и бодрость во время диеты помогают витамины группы В. Они стимулируют работу головного мозга и нервной системы человека, усиливают выносливость при интенсивных тренировках, пробежках. Витамины В3 и В7 дополнительно контролируют уровень сахара в крови, рекомендуются при пониженной функции щитовидной железы.
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Для быстрого сжигания жира без осложнений для организма в меню ежедневно должны присутствовать:
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Не менее полезны при похудении минеральные соединения. Человек может получить их только с продуктами питания, поэтому во время диеты важно обеспечить достаточное количество:
Не обязательно принимать дополнительные витаминные комплексы: можно правильно составить сбалансированную диету на основе нежирного мяса, морской рыбы. Их следует дополнить овощами, фруктами и большим количеством зелени, которые обеспечат организм всеми необходимыми микроэлементами. Оно поддержат на пути к стройности и нормализуют углеводный обмен, не давая килограммам вновь вернуться.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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