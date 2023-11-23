Витамин С для борьбы с вирусами

Аскорбиновая кислота или витамин С – основной антиоксидант, укрепляющий иммунитет человека. Он помогает бороться с вирусами гриппа и простуды, стимулирует защитные силы организма. Он участвует в процессах метаболизма, сохраняет молодость кожи, улучшает настроение и повышает активность.

Витамин С не производится железами и внутренними органами, поступает в организм с продуктами питания и напитками. Он легко разрушается при термальной обработке пищи, контакте с железной посудой или ножом. Поэтому для поддержания баланса аскорбиновой кислоты важно знать, как правильно употреблять полезное вещество в сезон простуд.

Витамин С и иммунитет

Аскорбиновая кислота – важный микроэлемент, который входит в состав кровяных клеток лимфоцитов и интерферонов. Они составляют основу иммунитета человека, первыми атакуют вирусы и возбудители заболеваний. Витамин С запускает синтезирование антител после заражения, стимулирует производство.

Основные функции аскорбиновой кислоты для иммунитета:

Вырабатывает полезные клеток фагоцитов, подавляющие и уничтожающие вирусы ОРВИ и гриппа.

Повышает защитные силы организма, снижает риск заражения при контакте с больным человеком.

Придает сил и энергии, повышает аппетит, восстанавливает энергию при простуде.

Витамин С не борется с вирусами. Его задача – заставить иммунитет работать более эффективно, производить больше антител и полезных клеток. Это создает защитный экран, который предотвращает тяжелые осложнения после перенесенных болезней.

Не менее важное свойство витамина С – синтез коллагеновых волокон. При его недостатке плохо заживают раны и срастаются кости, сосуды теряют эластичность, появляется кровоточивость. При пониженном уровне микроэлемента на 20−30% чаще развивается пневмония на фоне гриппа и бронхита.

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Как восполнить запасы витамина С

Для поддержания метаболизма и иммунитета в сутки организму требуется 75−90 мг аскорбиновой кислоты. В сезон простуд ее употребление можно увеличить до 400−500 мг в день. Дополнительный прием витамина С ускоряет время выздоровления на 20−25%.

Полезный микроэлемент содержится во многих продуктах:

цитрусовые;

шпинат;

киви;

кислые ягоды (смородина, крыжовник, брусника);

болгарский перец;

разные виды капусты.

Витамина С много в кисло-сладких фруктах: абрикосах, яблоках, хурме. Его можно получить из свежей зелени петрушки, укропа, перьев лука. «Чемпионом» является шиповник, который содержит до 1000 мл в 100 г красных ягод.

Но количество полезного вещества резко уменьшается, если продукты жарить или варить. Он разрушается при термической обработке, при хранении овощей под лучами солнечного света. В природе его формула нестабильна, поэтому после приготовления блюда и остывания в организм попадает не более 40−60% от начального количества.

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Диетологи раскрывают несколько секретов, как правильно употреблять витамин С в натуральном виде:

Используйте глубокую заморозку. При быстром охлаждении на шоковом режиме сохраняется 90% аскорбиновой кислоты. Заготавливайте таким способом свежие ягоды, землянику и шпинат.

Для приготовления не используйте металлическую или медную посуду. Чаще готовьте и храните продукты с витамином С в стеклянных или керамических емкостях.

Не заливайте лимон кипятком: делайте полезный напиток из теплой кипяченой воды не выше 70−80°С.

Используйте метод ферментации, при котором витамин максимально сохраняется в пище. Готовьте квашеную капусту или моченые яблоки вместо консервации.

В межсезонье сложно употреблять много свежих ягод и овощей. Поэтому используйте летние запасы глубокой заморозки. Делайте полезные морсы, смузи из шпината и моркови, салаты из белокочанной капусты. Это поможет восполнять запасы аскорбиновой кислоты без синтетических пищевых добавок.

Витамин С поддерживает иммунитет человека, делает борьбу с вирусами более эффективной. Ежедневно употребляя продукты с высоким содержанием аскорбиновой кислоты, можно защититься от простуды без лекарств. опубликовано econet

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