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Витамин К2 – ключевой элемент в обмене веществ

Автор: Econet 11 августа 2023 5918
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Витамин К2 играет важную роль в усвоении кальция, берется с сердечно-сосудистыми проблемами. Без него не работает витамин Д. Нехватке витамина К2 способствует процесс старения. Как можно поддерживать необходимое количество витамина К2 в нашем организме?

Витамин К2 – ключевой элемент в обмене веществ

В организме в день должно синтезироваться не менее 100 мкг витамина К2, в противном случае возрастает вероятность переломов костей (особенно во время менопаузы у женщин). При нормальном балансе К2 вероятность переломов снижается на 70%.

Витамин К2 необходим для здоровья

Витамин К2 – важный элемент для усвоения микроэлемента кальция

Вит-н К2 обеспечивает усвоение кальция, а при его дисбалансе происходят следующие осложнения:

  • Нарушается свертываемость крови, что приводит к продолжительным кровотечениям даже при легких травмах.
  • Накапливаются отложения кальция на сосудистых стенках.
  • Снижается плотность костной ткани.
  • Развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы.
  • Проявляются неврологические сбои.
  • Возникает гормональный дисбаланс. 
  • Наблюдаются хронические воспаления.
  • Беспокоят аллергии.
  • Нарушается эластичность кожных покровов.

Почему для усвоения кальция требуется витамин К2

Вит-н Д без наличия вит-на К2 не сможет выполнять свою функцию, связанную с усвояемостью кальция. В чем причина? Вит-н К2 обеспечивает реакцию кальция с вит-м Д, в результате которого особые белки перемещают кальций из крови в ткани.

При дефиците К2 вит-н Д теряет свой эффект, при недостатке вит-на Д вит-н К2 не функционирует.

Как витамин К2 борется с инсультом и инфарктом?

Избыток вит-на Д приводит к отложению кальция на стенках артерий и в ткани хрящей. Это вызывает развития ишемии, инсульта и инфаркта миокарда. Правильная пропорция вит-нов К2 и Д не позволяет кальцию откладываться в сосудах, органах и тканях. 

Прием вит-на Д необходимо сочетать с приемом вит-на К2. Решение проблемы - прием БАДов с комплексом кальция и вит-нов К2 и Д.

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Витамин К2 – ключевой элемент в обмене веществ

К2 работает в системе свертывания крови

К2 задействован в синтезе тромбина и тромбопластина, обеспечивающих тромбообразование при свертывании крови. При его дефиците нарушается свертываемость крови.

Факторы, которые способствуют снижению концентрации К2 в организме

  • Желчекаменная болезнь,
  • опухоли поджелудочной,
  • дисбактериоз,
  • нездоровый пищевой рацион,
  • продолжительный прием медикаментов, угнетающих кишечную микрофлору,
  • возраст старше 60 лет,
  • менопауза,
  • неблагоприятный радиационный фон.

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Признаки нехватки витамина К2

  • Кровоточивость, появление синяков при самых легких травмах, кровотечения из носа.
  • Вялость, усталость.
  • Сбои в работе кишечника.
  • Дисбаланс микробиома кишечника.
  • Хрупкость костной ткани.
  • Обильные выделения при месячных.

Как восполнить нехватку витамина К2: 2 способа

  • Витамин производится микрофлорой толстого кишечника. И если микрофлора нарушена, организм не в состоянии синтезировать витамин в необходимом объеме. 
  • Витамин может поступать с пищей. В этом случае всасывание идет в тонком кишечнике. 

Здесь есть ряд нюансов:

  • Процент вит-на К2 в продуктах незначителен.
  • Усвоение вит-на К2 - не более 20% от содержания в пище.
  • Повысить его усвояемость до 30% получится путем термической обработки (запекания пищи).
  • Это жирорастворимый вит-н – важно включить в пищевой протокол жиры, в противном случае усвоение К2 снижается на 5-10%.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Лилия Фон

      К сожалению, не многие знают про пользу этого витаминами, но он способствует усвоением кальция и это важно. Особенно с годами, когда процессы в организме замедляются. Чтобы дополнительно не принимать кучу всего, я комплекс эваларовский активатор кальция себе заказываю на сайте фитомаркет.ру. Качество классное (итальянское сырье), содержит сам кальций, витамины Д3 и К2, в необходимых дозировках, обычно две капсулы в день принимаю, курс как правило месяц и никаких побочек от приема нет.

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