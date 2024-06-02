Витамин K: Состояние сосудов, уменьшение варикозного расширения вен

Витамин K — это жирорастворимый витамин, наиболее известный своей важной ролью, которую он играет в свертывании крови. Однако, витамин K также абсолютно необходим для формирования крепких костей, поскольку он, как биологический "клей", помогает включать кальций в матрицу костей. Витамин K также очень важен для профилактики сердечных заболеваний, поскольку помогает предотвратить отвердение артерий – распространенный фактор риска при коронарной и сердечной недостаточности.

Варикозное расширение вен в виде уродливых болезненных узелков, которые появляются на ногах, когда в венах застаивается кровь — это реальность для 5-30 процентов взрослых, причем женщины склонны к нему в 3 раза больше, чем мужчины. Варикоз, или варикозное расширение вен, может объясняться отсутствием витамина К, согласно данных нового исследования в «Вестнике сосудистых исследований».

Витамин K и варикоз

Как вы предотвращаете варикозное расширение вен?

Витамин K — забытый витамин

Нужна ли вам добавка с витамином К?

Недостаточный уровень витамина K может снизить активность матриксного GLA-белка (МГБ), который, в свою очередь, считается ключевым фактором развития варикоза.

Поскольку для активации МГБ требуется витамин К, то считается, что надлежащее потребление этого витамина с пищей является необходимым условием для предотвращения варикозного расширения вен.

Существует две основные формы витамина К:

K1 (филлокинон или фитонадион)

K2 (менакинон)

Витамин К3 — это синтетический вариант витамина, который не рекомендуется для потребления человеком.

Витамин K1 находится в зеленых листовых овощах, включая салат, брокколи и шпинат, и составляет около 90% витамина K в рационе питания в западных странах.

К витаминам K2 относятся несколько менакинонов (MK-n, где n означает количество прениловых боковых цепей), таких как MК-4, которые находятся в мясе; MК-7, MК-8 и MK-9, которые находятся в ферментированных продуктах, например, в сыре и натто.

Как вы предотвращаете варикозное расширение вен?

К факторам риска возникновения варикозного расширения вен относятся:

Возраст

Ожирение и/или многоплодные беременности

Отсутствие физической активности

Работа стоя

Генетическая предрасположенность и патологии соединительной ткани

Самое главное здесь - профилактика. Например, вы, возможно, не осознаете, что постоянное скрещиваете ноги - а это способствует варикозному расширению вен. Другими важными, но легко обратимыми, факторами являются отсутствие упражнений типа ходьбы и запор.

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Рацион - один из основных источников профилактической медицины.

В ферментированных продуктах, например, натто, обычно содержится наивысшая концентрация витамина K в рационе питания человека, - вплоть до нескольких миллиграммов витамина K2 ежедневно. Этот уровень намного превышает количество этого витамина в темной листовой зелени.

Так, концентрация витамина K2 после потребления натто оказалась в 10 раз выше, чем концентрация витамина K1, после потребления шпината. К сожалению, большинство людей едят мало ферментированных продуктов.

Витамин K2 синтезируется кишечными бактериями и поглощается из дистальных отделов тонкого кишечника. Имейте в виду, что прием антибиотиков препятствует поглощению витамина K2.

Витамин K1 обычно находится в темно-зеленых листовых овощах. В следующей таблице перечислены некоторые овощные источники витамина K, которые будет полезно добавить в ваш рацион:

Продукт Витамин К* Листовая капуста 440 Шпинат 380 Зелёный салат 315 Капуста кале 270 Брокколи 180 Брюссельская капуста 177 Капуста 145 Оливковое масло 55 Спаржа 60 Бамия 40 Зелёная фасоль 33 Чечевица 22

Витамин K — забытый витамин

Витамин K — это жирорастворимый витамин, наиболее известный своей важной ролью, которую он играет в свертывании крови. Однако, витамин K также абсолютно необходим для формирования крепких костей, поскольку он, как биологический "клей", помогает включать кальций в матрицу костей.

Некоторые исследования фактически показали, что витамин K эквивалентен лекарственным препаратам от остеопороза.

Витамин K также очень важен для профилактики сердечных заболеваний, поскольку помогает предотвратить отвердение артерий – распространенный фактор риска при коронарной и сердечной недостаточности.

Другие полезные свойства витамина K:

Помогает бороться с болезнью Альцгеймера.

При местном применении витамин K поможет уменьшить синяки.

Дефицит витамина K препятствует выделению инсулина и регулированию уровня сахара в крови так же, как при диабете.

Может обладать антиоксидантными свойствами.

Полезен при лечении рака, включая рак легких и печени.

Витамин К - это жирорастворимый витамин. Это важно, потому что это означает, что для усвоения этого витамина в рационе нужен жир. Я рекомендую один простой способ для этого - добавлять жидкий витамин K непосредственно в рыбий жир или масло криля.

Это обеспечит нужное усвоение витамина K организмом. Или же его можно добавлять в любую другую пищу, содержащую полезный жир.

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Нужна ли вам добавка с витамином К?

Растительный витамин K1 (филлокинон) и производимый бактериями витамин K2 (менакинон) настолько важны, что, хотя обычно я и не рекомендую добавлять дополнительные добавки в рацион, витамин K - один из тех немногих, которые вам, возможно, следует рассмотреть, особенно если у вас (или у родственников) были случаи остеопороза или сердечных заболеваний.

При нехватке витамина K есть риск возникновения следующих заболеваний:

Употребление бедного или ограниченного рациона.

Болезнь Крона, язвенный колит, целиакия и другие состояния, препятствующие усвоению питательных веществ.

Болезнь печени, препятствующая сохранению витамина К.

Прием лекарств, таких как антибиотики широкого спектра, препараты для снижения уровня холестерина и аспирин.

Я рекомендую принимать 3 000 мкг витамина К в день. Если вы беременны или кормите грудью, старайтесь принимать не более рекомендованной суточной нормы витамина К (65 мкг), за исключением тех случаев, когда врач специально рекомендует принимать больше и контролирует этот прием.

Если у вас был инсульт, сердечный приступ или вы склонны к образованию тромбов, не принимайте витамин К, не проконсультировавшись сначала со своим врачом.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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