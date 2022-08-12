Витамин D: 7 тревожных признаков дефицита

Дефицит витамина D преобладает у взрослых всех возрастов, которые постоянно пользуются солнцезащитным кремом или ограничивают свою деятельность на открытом воздухе. К признакам того, что у вас может быть дефицит витамина D относятся: возраст старше 50 лет, более темный цвет кожи, ожирение, боль в костях, уныние, потливость головы и проблемы с кишечником.

Очень мало продуктов содержат терапевтические уровни витамина D в натуральном виде и даже в обогащенных продуктах недостаточно витамина D, чтобы поддержать потребность в нем для здоровья. Несмотря на свое название, витамин D - не обычный витамин. На самом деле, это - стероидный гормон, который вы запрограммированы получать, в первую очередь, за счет воздействия солнца, а не с едой.

Витамин D - признаки дефицита и что делать

Насколько же распространен дефицит витамина D?

7 признаков того, что у вас может быть дефицит витамина D

Оптимизация уровня витамина D может предотвратить рак, болезни сердца и многие другие

Сколько витамина D нужно для оптимального здоровья?

Проект D*Action поможет проверить уровень витамина D в крови

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Насколько же распространен дефицит витамина D?

До 2000 года очень мало врачей всерьез рассматривали возможность того, что у вас может быть дефицит витамина D.

Но, когда технология измерения уровня витамина D стала недорогой и широкодоступной, начали проводить все больше и больше исследований и становилось все более очевидным, что дефицит витамина D носит совершенно угрожающий характер. Так, по мнению одного из ведущих исследователей витамина D, д-ра Майкла Холика:

Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) сообщает, что у 32 процентов детей и взрослых по всей территории США отмечается дефицит витамина D - и это еще сильно заниженные цифры, поскольку в расчет принимался уровень витамина D, недостаточный для оптимального здоровья.

и это еще сильно заниженные цифры, поскольку в расчет принимался уровень витамина D, недостаточный для оптимального здоровья. Национальный опрос по вопросам здоровья и питания показал, что у 50 процентов детей в возрасте от одного до пяти лет и 70 процентов детей в возрасте от шести до 11 лет отмечается недостаток или дефицит витамина D

Исследователи, такие как д-р Холик, считают, что 50 процентов всего населения находятся под угрозой дефицита и недостатка витамина D

Исследователи также отмечают, что дефицит витамина D преобладает у взрослых всех возрастов, которые постоянно пользуются солнцезащитными средствами (блокирующими выработку витамина D) или ограничивают свою деятельность на свежем воздухе. Люди с повышенной пигментацией кожи (например, выходцы из Африки, Ближнего Востока или Индии) также находятся в опасности, как и пожилые люди.

Согласно оценкам, у более 95 процентов пожилых людей может быть дефицит витамина D, и не только потому, что они, как правило, проводят много времени в помещении, но и потому, что в их организме вырабатывается меньше этого витамина в ответ на воздействие солнца (в возрасте старше 70 лет витамина D производится на 30 процентов меньше, чем у молодых людей при таком же воздействии солнца).

Дефицит витамина D: 7 признаков

Единственный способ убедиться наверняка, есть ли у вас дефицит витамина D – сделать анализ крови. Тем не менее, есть ряд признаков и симптомов, о которых тоже нужно знать. Если что-либо из перечисленного к вам относится, следует проверить уровень витамина D в крови – и чем раньше, тем лучше.

У Вас более темная кожа

Афроамериканцы подвержены большему риску дефицита витамина D, ведь, если у вас темная кожа, вам потребуется в целых 10 раз больше воздействия солнца, чтобы выработать такое же количество витамина D, как и человек с бледной кожей!

Вы ощущаете уныние

Серотонин, гормон мозга, связан с повышением настроения. Его уровень повышается под воздействием яркого света и падает с уменьшением воздействия солнца. В 2006 году ученые оценивали влияние витамина D на психическое здоровье 80 пожилых пациентов и установили, что пациенты с наиболее низким уровнем витамина D в 11 раз больше склонны к депрессии, чем те, кто получал здоровые дозы.

Вам 50 лет и более

Как уже упоминалось, с возрастом кожа вырабатывает меньше витамина D в ответ на воздействие солнца. В то же время, почки менее эффективно преобразуют витамин D в форму, используемую организмом. Плюс, пожилые люди, как правило, проводят больше времени в закрытом помещении

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У вас избыточный вес или ожирение (или более высокая мышечная масса)

Витамин D – жирорастворимый, похожий на гормон, витамин, а это значит, что жир в организме действует как «раковина», собирая его. Если у вас избыточный вес или ожирение, то вам, скорее всего, нужно больше витамина D, чем стройным людям - и это также относится к людям с увеличением массы тела за счет мышечной массы.

Боли в костях

По словам д-ра Холика, у многих из тех, кто обращается к врачу по поводу боли и ломоты, особенно в сочетании с усталостью, в конечном итоге неправильно диагностируется фибромиалгия или синдром хронической усталости.

«Многие из этих симптомов являются классическими признаками вызванной дефицитом витамина D остеомаляции, которая отличается от дефицита витамина D, вызывающего остеопороз у взрослых», - говорит он. – «Происходит следующее: из-за дефицита витамина D кальций попадает в коллагеновую матрицу скелета. В результате возникает пульсирующие, ноющие боли в костях».

Потливость головы

По словам д-ра Холика, одним из первых, классических признаков дефицита витамина D является потливость головы. Кстати, именно поэтому врачи спрашивали матерей новорожденных о потливости головы у детей. Чрезмерная потливость у новорожденных вследствие нервно-мышечной возбудимости по-прежнему считается общим ранним симптомом дефицита витамина D.

Проблемы с кишечником

Помните: витамин D - жирорастворимый витамин, а это означает, что если у вас есть желудочно-кишечное заболевание, которое влияет на вашу способность всасывать жир, то у вас может быть снижено и поглощение жирорастворимых витаминов, таких как витамин D. Это включает в себя такие заболевания кишечника, как болезнь Крона, болезнь глютеновой недостаточности и воспалительное заболевание кишечника.

Оптимизация уровня витамина D может предотвратить рак, болезни сердца и многие другие

Исследователи отмечают, что повышение уровня витамина D3 среди населения в целом может предотвратить хронические заболевания, которые каждый год уносят около одного миллиона жизней по всему миру. Кроме того, это может вдвое сократить заболеваемость несколькими видами рака.

Помимо этого, витамин D борется с инфекциями, включая простуду и грипп, так как он регулирует экспрессию генов, заставляющих иммунную систему атаковать и уничтожать бактерии и вирусы. Оптимизация уровня витамина D поможет защититься от:

Сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин D очень важен для снижения гипертонии, атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта. По словам д-ра Холика, одно исследование показало, что дефицит витамина D повышает риск сердечного приступа на 50 процентов. Но хуже всего то, что при сердечном приступе и дефиците витамина D риск смерти от этого сердечного приступа возрастает почти до 100%!

Витамин D очень важен для снижения гипертонии, атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта. По словам д-ра Холика, одно исследование показало, что дефицит витамина D повышает риск сердечного приступа на 50 процентов. Но хуже всего то, что при сердечном приступе и дефиците витамина D риск смерти от этого сердечного приступа возрастает почти до 100%! Аутоиммунных заболеваний. Витамин D - мощный иммуномодулятор. Поэтому он очень важен для профилактики аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и воспалительное заболевание кишечника.

Витамин D - мощный иммуномодулятор. Поэтому он очень важен для профилактики аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и воспалительное заболевание кишечника. Инфекций, включая грипп. Он также помогает бороться с инфекциями всех видов. Так, исследование, проведенное в Японии, показало, что у школьников, принимающих 1 200 МЕ витамина D в день в течение зимы, риск заражения гриппом A снизился примерно на 40 процентов.

Он также помогает бороться с инфекциями всех видов. Так, исследование, проведенное в Японии, показало, что у школьников, принимающих 1 200 МЕ витамина D в день в течение зимы, риск заражения гриппом A снизился примерно на 40 процентов. Нарушения ДНК и метаболических процессов. Одно из исследований д-ра Холика показало, что у здоровых добровольцев, которые в течение нескольких месяцев принимали 2 000 МЕ витамина D в день, улучшилась регуляция 291 различных генов, контролирующих до 80 различных метаболических процессов - от улучшения восстановления ДНК до влияния на автоокисление (окисление, которое происходит в присутствии кислорода и/или УФ-излучения, имеющее последствия для старения и рака, например), улучшения работы иммунной системы и множество других биологических процессов.

Сколько витамина D нужно для оптимального здоровья?

Когда дело доходит до витамина D, то лучше иметь не «средний» или «нормальный» его уровень, а «оптимальный». Причина этого заключается в том, что с годами, исследователи постепенно повышают этот уровень.

Сейчас, на основе оценки здорового населения, которое получает большое количество естественного солнечного воздействия, оптимальным для общего здоровья считается диапазон 50-70 нг/мл.

Что же касается того, как оптимизировать уровень витамина D, то я твердо убежден, что лучше всего – находиться под воздействием солнца. Кстати, я уже три или четыре года совершенно не принимаю добавки с витамином D, но его уровень в моей крови находятся в пределах 70 нг/мл.

Длительность пребывания на солнце в значительной степени зависит от перечисленных ниже факторов:

Уровень антиоксидантов и рацион питания, в общем

Возраст

Цвет кожи и/или текущий уровень загара

Применение солнцезащитных средств

Широта и долгота (нахождение над уровнем моря

Облачность и загрязненность

Озоновый слой

Отражение от поверхности

Время года

Время суток

Вес

Если, по какой-либо причине, вы не можете получать достаточно солнечного света, то вашим следующим лучшим вариантом станет безопасный солярий. В большинстве соляриев используются магнитные балласты для генерации света. Эти магнитные балласты - известные источники ЭМП, которые могут способствовать раку.

Если в солярии вы слышите громкий жужжащий шум – это система магнитного балласта. Я настоятельно рекомендую вам избегать соляриев такого типа в пользу соляриев, в которых используются электронные балласты.

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Если обстоятельства не позволяют вам получить доступ к солнцу или безопасному солярию, то у вас остается только один вариант, если вы хотите поднять уровень витамина D – принимать добавки с витамином D. Если вы делаете выбор в их пользу, не забудьте, что одновременно нужно увеличить потребление витамина K2 с едой и/или в виде добавок.

Если вы получаете витамин D от солнца, то это не так критично, хотя в любом случае нужно следить за тем, чтобы получать достаточное количество витамина К2 из рациона питания.

Проект D*Action поможет проверить уровень витамина D в крови

Как узнать, достаточен ли уровень витамина D в вашей крови? Самый важный фактор – делать анализ уровня витамина D в сыворотке крови раз в полгода, так как люди по-разному реагируют на ультрафиолетовое облучение или пероральный прием добавок с витамином D3. Тест называется 25(OH)D или 25-гидроксивитамин D, и его может сделать практически любой врач.

Знать свой уровень витамина D - один из самых важных анализов, которые вы можете сделать. Поэтому, если вы еще не сделали этот анализ - сделайте его прямо сейчас, ведь его значение трудно переоценить.опубликовано econet.ru.

Автор доктор Джозеф Меркола

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