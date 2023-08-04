Витамин D: 7 лучших продуктов + 7 важных преимуществ для здоровья

Витамин D - жирорастворимый витамин. Он отличается от большинства витаминов, необходимых нашему организму. Вы будете удивлены, узнав, что это больше, чем просто витамин; он действует как прогормон и влияет на гормональный баланс и иммунную систему организма.

Употребление продуктов с витамином D помогает избежать многих проблем со здоровьем, которые могут возникнуть из-за его дефицита. На рынке доступны добавки с витамином D. Есть два вида добавок - витамин D2 и витамин D3. Перед приемом таблеток или капсул витамина D всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом. Есть различные способы, которыми вы можете включить продукты с витамином D в свой рацион. Варианты продуктов легко доступны, если вы не веган.

Продукты с витамином D

Давайте посмотрим на список из 7 лучших продуктов с витамином D, которые пора включить в свой рацион.

1. Жир печени трески

Жир печени трески - один из самых популярных источников жирных кислот омега-3. Кроме того, он также является богатым источником витамина D. Его регулярное употребление способствует укреплению и здоровью костей, улучшает мозговую деятельность, предотвращает сердечные заболевания и снижает риск рака.

2. Лосось

Лосось - рыба, которая нравится многим. Он имеет высокое содержание жира, что делает его богатым источником витамина D. Это также хороший источник омега-3 жирных кислот, которые полезны для костей и суставов и общего самочувствия. Витамин D в лососе помогает защитить нервную систему от возрастных повреждений и даже может служить антидепрессантом.

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3. Сырое молоко

Молоко также является довольно хорошим источником витамина D. Стакан молока обеспечит 20% вашей потребности в витамине D. Выбирайте цельное жирное молоко вместо обезжиренного. Другие молочные продукты, такие как сыр, мороженое и йогурт, не содержат витамин D.

4. Грибы

Грибы - единственные растительные источники витамина D. Они также богаты витаминами B - B1, B2 и B5 и таким минералом как медь. Вы можете потреблять белые грибы или грибы шиитаке и получать свою дозу витамина D.

5. Сыр рикотта

Сыр рикотта - единственный источник витамина D, который содержится в молочных продуктах. Он содержит в пять раз больше витамина D по сравнению с другими видами сыра. Сыр рикотта - популярный сорт; он сделан из овечьего, козьего или коровьего молока.

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6. Скумбрия

Скумбрия - это разновидность рыбы с высоким содержанием витамина D. Он также является богатым источником омега-3 жирных кислот, что делает его полезным для здоровья сердца, костей, суставов и общего развития организма.

7. Яйца.

Яйца содержат витамин D, но в небольшом количестве. Одно яйцо в день удовлетворяет 10% суточной потребности в витамине D. Помимо витамина D, яйца являются отличным источником белка и витамина B12, поэтому вы обязательно должны включить их в свой рацион.





Польза витамина D

Витамин D действует в организме больше как гормон. Он влияет на работу нейротрансмиттеров, здоровье сердца и воспалительные реакции. Вот 7 важных преимуществ витамина D:

1. Более крепкие кости

Крепкие кости всегда связаны с кальцием. Но не игнорируйте роль витамина D. Он действует как сильный стимулятор отложения кальция в костях, тем самым помогая сделать ваши кости крепкими и здоровыми. Витамин D также помогает поддерживать уровень фосфора в организме, что является еще одним важным фактором для здоровья и прочности костей.

2. Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Оптимальный уровень витамина D будет полезен для вашего тела в долгосрочной перспективе. Видно, что люди с дефицитом витамина D подвержены повышенному риску высокого кровяного давления, проблем с сердцем и гипертонии.

3. Поддерживает иммунную систему.

Витамин D поддерживает «клетки-убийцы» иммунной системы. Эти клетки-киллеры бездействуют в организме до тех пор, пока они не понадобятся для уничтожения патогенов. Они полагаются на сигналы, которые посылает тело, чтобы активировать их. Витамин D - один из наиболее важных компонентов этих сигналов.

4. Снижение риска диабета II типа.

Диабет II типа встречается реже, но он может привести к долгосрочным неблагоприятным последствиям для вашего здоровья. Витамин D играет важную роль в снижении риска диабета II типа. Недостаточный уровень витамина D может отрицательно сказаться на секреции инсулина и толерантности к глюкозе.

5. Сниженный риск развития рака

Достаточное количество витамина D в организме может помочь снизить вероятность возникновения различных типов рака, таких как рак толстой кишки, груди, яичников и простаты. В недавнем исследовании было обнаружено, что 70% женщин с раком груди испытывали дефицит витамина D.

6. Здоровая беременность

Беременным женщинам с дефицитом витамина D повышается риск необходимости кесарева сечения. Это также связано с гестационным диабетом и бактериальным вагинозом (наиболее частая причина вагинальных инфекций у беременных). Низкий уровень витамина D может привести к атопическим и аллергическим детским заболеваниям (таким как астма, экзема и дерматит у младенцев).

7. Помогает избежать синдрома поликистозных яичников (СПКЯ)

СПКЯ - основная причина бесплодия у женщин. Исследование показало, что у многих женщин с СПКЯ был дефицит витамина D. Низкий уровень витамина D связан с различными метаболическими факторами риска, такими как СПКЯ и т.п.

Дефицит витамина D

Дефицит витамина D может привести к размягчению костей, называемому остеомаляцией, или к костной аномалии, называемой рахитом. Наиболее частые симптомы включают:

Усталость

Низкое либидо

Бесплодие

Тревога

Депрессия

Проконсультируйтесь с врачом по поводу дефицита витамина D и приема добавок. опубликовано econet

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