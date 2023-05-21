Витамин Биотин: краткое руководство по применению

Биотин – это витамин B группы, который может вырабатываться в организме человека (в кишечнике) особыми бактериями. Этот микроэлемент участвует в процессе производства и утилизации жиров, аминокислот. При нехватке биотина кожа становится сухой, происходит стремительная потеря веса, появляется перхоть. Дефицит может развиться не только у взрослых, но и у детей.
Выясним, как восполнить нехватку биотина и почему это так необходимо для поддержки здоровья. Но в любом случае перед тем, как употреблять биотин стоит проконсультироваться с врачом.
Этот микроэлемент способствует:
Взрослым для поддержки здоровья следует употреблять витамин в количестве от 30 до 100 мкг в сутки. При необходимости устранить такую проблему как повышенная ломкость ногтей и волос оптимальной дозировкой является от 1000 до 3000 мкг биотина в сутки.
Для грудных детей рекомендуемая доза – от 100 до 300 мкг в день.
Для людей с сахарным диабетом и невропатией показана дозировка от 4 до 8 мкг в сутки.
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Касательно подобных эффектов можно не беспокоиться – витамин не вызывает никаких негативных реакций организма и поэтому считается абсолютно безопасным, но только при условии расчета правильной дозировки.
Эффективность витамина могут снижать антибиотики и алкогольные напитки, это обязательно стоит учитывать при приеме биотина.
Высокие дозировки не показаны людям с сахарным диабетом, чтобы минимизировать риск критического снижения уровня сахара в крови, что в свою очередь потребует пересмотра тактики лечения (иные дозировки инсулина и прочих лекарственных препаратов).
При приеме высокой дозы витамина не следует проходить лабораторное обследование, иначе показатели могут быть искаженными (завышенными или заниженными). Если необходимость в обследовании все же возникла, то лечащему врачу нужно обязательно сообщить о приеме биотина.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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