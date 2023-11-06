ВИТАМИН А: источник МОЛОДОСТИ

Чем полноценнее питание, тем больше молекул витамина А поступает в кровь и направляется к клеткам тела. Поэтому освоение витамина А в процессе обмена веществ — строго индивидуальный процесс
У вас бывает так, что, глядя утром в зеркало, вы вполне довольны своей внешностью, а уже к обеду чувствуете себя усталым и апатичным? Не приходилось ли вам замечать, что вы выглядите на пять лет старше, чем на самом деле? Вы плохо видите в сумерках и по ночам? Вы подвержены частым инфекциям, воспалениям слизистой оболочки — в гортани, носовой полости, бронхах, в мочеполовой сфере?
Тогда, возможно, все дело в витамине А. Иначе говоря, вы страдаете от недостатка этого жизненно важного питательного вещества, которое в иммунной системе сражается с вирусами, бактериями и другими возбудителями болезней, поддерживает молодость и здоровье клеток вашего организма, улучшает остроту зрения и делает кожу гладкой и эластичной. Витамин А был открыт в 1931 году. Тогда же была расшифрована его химическая структура. С 1947 года его научились синтезировать. Но только теперь ученые, пользуясь совершенными аналитическими приборами, начинают открывать сокровенные тайны этой чудодейственной молекулы.
Витамин А в нашей иммунной системе борется с вирусами, бактериями и другими возбудителями болезней, поддерживает молодость и здоровье нашего тела, улучшает остроту зрения, делает кожу гладкой и эластичной.
Каротины защищают клетки человеческого организма от сгорания. В противном случае «печи», в которых добывалась энергия, сами расплавятся. Без каротинов и других веществ, (например, селена) человек в течение нескольких минут сгорит и погибнет, потому что все клетки одновременно выйдут из строя. При этом свободные радикалы, по сути, являются необходимым изобретением природы, убивая все старое и оставляя жить новое. Без свободных радикалов растения, животные и люди жили бы вечно. Свободные радикалы выискивают больные, незащищенные клетки, чтобы убить их.
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Природа не признает болезней. Она различает только старые и молодые клетки организма. Молодые клетки охраняются каротинами и другими биологическими защитниками. Свободные радикалы и другие вредные вещества ничего не могут поделать с ними. Люди, у которых клетки насыщены каротинами, значительно дольше остаются молодыми, чем те, у которых концентрация каротинов в тканях клетки низка.
Большинство этих сведений получено только в последнее время. Еще несколько лет назад не было аналитических приборов для измерения концентрации каротинов в клетке на пикомолярном уровне.
Поскольку клетки могут насытиться каротином только в том случае, если он в достаточном количестве присутствует даже в тончайших кровеносных сосудах, мы должны заботиться о том, чтобы в крови всегда было достаточно молекул каротина. Для этого существует лишь одна возможность: необходимо принимать богатую каротинами пищу.
К ней относятся, прежде всего, темно-зеленые, желтые и красные овощи, такие как шпинат, брокколи, морковь, свекла или тыква. Много витамина А содержится и в абрикосах. Доктор С.А. Махмуд, изучающий обмен веществ, установил, что люди из пакистанской народности «хун-за» живут так долго потому, что едят очень много абрикосов. Американский лауреат Нобелевской премии Джордж Уиппл считает, что по своей омолаживающей способности абрикосы сравнимы с печенью.
Если каротины в достаточном количестве содержатся в крови, они попадают в клетки и сохраняют их молодость, защищая от свободных радикалов.
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Признаки нехватки витамина А:
Каротины — это жиросодержащие пигменты. Около 60 из них (например, бета-каротин) считаются провитаминами, предшественниками витамина А, возникающими в процессе обмена веществ. Готовый витамин А — ученые в зависимости от химической структуры называют его ретинолом, ретиналом или ретиноидом — содержится в некоторых продуктах животного происхождения, например, в печени, сливочном масле, цельном молоке, сыре, яйцах и особенно в рыбьем жире. Животные преобразовывают каротины в процессе обмена веществ в готовый витамин А. Этот витамин быстро поступает в кровь, а вместе с ней — и к клеткам тела.
Несколько дольше происходит процесс поступления в клетки витамина А, полученного из растительных каротинов. Молекулы каротина (например, в моркови) плотно упакованы в растительных волокнах, и пищеварительные соки с трудом могут извлечь их оттуда. Поэтому до 40% полученных с пищей каротинов не превращается в витамин А, а выбрасывается из организма вместе с экскрементами. Чтобы этого не происходило, морковь и другие овощи, содержащие много балластных веществ, надо долго варить или тушить, не отказываясь при этом от добавления жира, потому что в противном случае в организме вырабатывается слишком мало желчных солей для производства витамина А.
В 29 из 31 исследования по проблемам борьбы с онкологическими заболеваниями в США указывается, что высокое содержание каротинов в повседневном питании является хорошей защитой от рака. Важнейшие продукты — морковь и темно-зеленые листовые овощи.
Начинать лечение витамином А нужно как можно скорее, потому что проходит десять дней, прежде чем концентрация этого важного питательного вещества в крови достигнет максимального уровня. А до тех пор, пока в коже и всех тканях тела накопится необходимое количество этого ценного вещества, может пройти 5-6 недель.
Высокое содержание каротина в продуктах питания представляет собой надежную защиту от рака и других болезней. Это установили в последнее время американские исследователи.
Поскольку витамин А, как и другие растворимые в жире витамины группы D, Е и К, может накапливаться практически в неограниченных количествах, то его концентрация может вдруг стать слишком высокой, в ущерб здоровью. Но такая опасность возникает лишь тогда, когда витамин А принимается в виде таблеток в больших дозах на протяжении значительного периода времени.
Растительные же каротины можно употреблять в пищу без ограничений, от этого в худшем случае могут лишь пожелтеть ладони.
Витамин А измеряется не в граммах или миллиграммах, а в так называемых международных единицах (ME).
Витамин А — лучший друг наших слизистых оболочек.
Каротины в иммунной системе повышают защитную силу собственных интерферонов организма против возбудителей болезней. Прежде всего, они защищают от свободных радикалов чувствительную зобную, или вилочковую железу, которая представляет собой штаб-квартиру иммунной системы.
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Эта маленькая железа, находящаяся за грудиной, с возрастом сморщивается и постепенно утрачивает свои функции. Витамин А, как уже доказали иммунологи, может при достаточной концентрации в крови снова вызвать рост зобной железы, а кроме того, повышает количество белых кровяных телец — стражей иммунной системы.
В 1967 году американский биохимик Джордж Уодд получил Нобелевскую премию, выяснив значения витамина А для зрения.
Людям, которые подолгу работают у экранов, подвергая свои глаза многократным световым раздражениям, обязательно необходим витамин А, потому что он расходуется в глазу при каждом световом импульсе.
Если увеличить ежедневное потребление витамина А, то многие вполне обошлись бы без очков. Этот витамин — серьезный конкурент нашей оптической промышленности.
Витамин А необходим и в такой деликатной сфере, как любовь, секс и продолжение рода. Во-первых, витамин по вполне понятой причине нужен для слизистой оболочки половых органов. Во-вторых, витамин А играет важную роль в синтезе прогестерона, промежуточного продукта половых гормонов. Если витамина А недостаточно, то возникает дефицит сперматозоидов у мужчин и, как доказал Томас Мур из Кембриджского университета, снижение полового влечения и бесплодие у женщин.
Витамин А необходим для производства прогестерона, поддерживающего процессы, связанные с продолжением рода.
Если дети плохо растут, причиной этого может быть нехватка витамина А. Рост костей в конечностях происходит главным образом в области суставов. Именно клетки хрящевой ткани наиболее активно участвующие в процессе обмена веществ, требуют большого количества витамина А. Молодые клетки костей растут, сохраняют некоторое время активность, а затем отмирают, чтобы уступить место новым хрящевым клеткам. Чтобы этот постоянный цикл в детских конечностях (да и во всех костях) не прекращался, некоторые хрящевые клетки имеют ферменты, которые могут способствовать их отмиранию.
Эти ферменты находятся под постоянным контролем витамина А. Если витамина не хватает, то хотя и возникает достаточное количество хрящевой массы, но отсутствует контроль за другим, тоже очень важным процессом её отмирания и рост ребенка нарушается. Не случайно молозиво — материнское молоко в первые дни после родов — содержит огромное количество каротинов. Это можно определить по его жел-товатому цвету.
В самое последнее время получены данные о том, что витамин А тесно связан с гормоном роста и оба они имеют общие рецепторы в клетках организма. Поэтому детей необходимо в изобилии кормить тёмно-зелеными, желтыми и красными овощами. Поскольку у костей много общего с зубами, то это касается и прикуса наших малышей. Витамин А укрепляет челюстные кости и предотвращает таким образом неправильный прикус.
Для роста детей витамин А имеет особое значение. Рост конечностей происходит главный образом в области суставов, а клетки хрящей требуют большого количества витамина А.
|
Ежедневное потребление
|
Международные единицы (ME)
|
Грудные дети
|2000
|
Дети от 1 до 3 лет
|2300
|
Дети от 4 до 6 лет
|2500
|
Дети от 7 до 10 лет
|3200
|
Подростки
|4000
|
Женщины
|4000
|
Мужчины
|
5000
|
Беременные женщины
|5500
Особенно богаты витамином А:
|
Продукты питания
|
Международные единицы (ME)
|
Телячья печень (100 граммов)
|26000
|
Морковь средних размеров
|9500
|
Шпинат (1 порция)
|7800
|
Тыква (1 порция)
|7100
|
Папайя (1 штука)
|
5700
|
Зеленая листовая капуста (1 порция)
|
4900
|
Брокколи (1 порция)
|
4100
|
Дыня (1 четверть)
|
3800
|
Помидор (1 штука)
|
1200
|
Авокадо (1 штука)
|
1100
|
Абрикос (1 штука)
|
950
|
Кочанный салат (1 порция)
|910
|
Спаржа (1 порция)
|700
|
Зеленый горошек и фасоль (1 порция)
|510
|
Персик (1 штука)
|460
Лишь 40% каротинов выделяется в кишечнике из пищевой массы. Из этих «свободных» каротинов часто лишь половина превращается в витамин А, вследствие нехватки желчных солей, ферментов или других важных вспомогательных веществ.
Чем полноценнее питание, тем больше молекул витамина А поступает в кровь и направляется к клеткам тела. Поэтому освоение витамина А в процессе обмена веществ — строго индивидуальный процесс.опубликовано econet
Обербайль Клаус "Витамины-целители"
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Источник: https://econet.kz/
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