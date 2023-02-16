Вечерняя дыхательная техника для плоского пресса и изящной талии

«Петаворк» - благоприятная практика дыхания для брюшной полости. Она приводит к тому, что тело глубоко всасывает и выдыхает воздух, исправляя привычку верхней части живота «опадать вниз». Низ живота тоже задействуется, обычно он не используется должным образом при простом дыхании.
Я не люблю фитнес и тренировки, когда приходится находить час времени, переодеваться и потеть. Я узнала, что малоактивным и не склонным к гибкости людям, достаточно тренировать дыхание, чтобы дать энергию своему телу, соразмерную с фитнесом.
Так, например, терапевт - Айко Морита, проводит семинары по дыхательным техникам, с ней похудело более 40000 человек в Азии, просто «надувая и сдувая живот».
У человека за день, темп дыхания и степень «перекачки кислорода», меняется 30000 раз! Если найти 5 минут на жиросжигающее дыхание, тело тоже сможет меняться.
«Петаворк» - благоприятная практика дыхания для брюшной полости. Она приводит к тому, что тело глубоко всасывает и выдыхает воздух, исправляя привычку верхней части живота «опадать вниз». Низ живота тоже задействуется, обычно он не используется должным образом при простом дыхании.
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Упражнение 1
Представьте корпус тела -контейнером для содержания воздуха, уменьшайте его за счет легкого выдыхания естественным путем.
Сядьте на стул и положите руки на бедра. Ноги на ширине талии. Выровняйте руки и спину. Переместите руку вперед от лопатки.
Медленно наклоняйтесь вперед. Положите оба локтя в пупок и еще наклоните свое тело вперед.
Вдыхайте и выдыхайте весь возможный воздух в данной позе за 5 секунд. Начните сначала и еще 5 раз.
Подтягивание нижней части обвиснутого живота. Невентилированное дыхание 5-10 раз.
Поза исправляет привычку "выпячивания живота".
Поднимите руку так, чтобы нижний живот можно было легко помять.
Сядьте на стул, согните руки в локтях и поднимите руки вверх. Подошвы плотно к полу. Вытягивайте руки по диагонали вверх глубоко дыша.
При вдохе расширяйте руки, затем начинайте выдыхать ртом и вдавливать нижнюю часть живота. Не ослабляйте силу живота.
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Глубокое дыхание для тонокй талии и плоского живота. Поза дает равномерное сокращение от центра к нижней части живота.
Лягте на спину и немного поднимите руки.
Сделайте глубокий вдох, раздувая живот. Положите палец на пупок, надуйте нижнюю часть живота, оттолкнув палец назад, и сделайте глубокие вдох-выдох.
Опять сделайте вдох носом и надуйте живот. На 10 секунд сделайте тонкий, длинный вдох изо рта и вдохните все в желудок.
Для гибкости спины и легкого дыхания.
Позвоночник напрямую связан с дыханием и работой желудка. Он становится гибким, благодаря движению, которое соединяется с рукой.
Лежа на спине, руки чуть ниже плеч, левая ладонь обращена к потолку.
Вытяните правую руку к левой. Перекройте руки.
В соответствии с движением плеча (a), цель состоит в том, чтобы повернуться вбок сверху вниз, как спина (b) → талия (c) → приклад (d) → нога (e).
Затем вернуться назад:
Бедра (d) → бедра (c) → спина (b) и так далее. То же самое для другой стороны.
Итоги похудения, которые описывает Морита на своей клиентке, (та пыталась "обуздать" свой живот):
Талия до тренировки была - 80,8 см.
Метод правильного дыхания под ее руководством, снизил окружность талии на -1,6 см за неделю.
Так, если человек работает над телом в течение 9 дней. То может снизить объем живота -2.8см.
Когда, мы дышим правильно, тело нагревается и становится активным, полным энергии, снижается аппетит, стимулируется перельстатика кишечника.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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