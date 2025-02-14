ВАЖНО! Вашему сердцу необходим витамин D

Дефицит витамина D - какие последствия для здоровья могут вас ожидать? А также узнайте, как правильно принимать добавки, если вам не достаточно природного витамина D.

Витамин D играет значительную роль в развитии некоторых заболеваний. Он может быть одним из самых простых решений широкого спектра проблем. Несмотря на название, он относится к группе стероидных молекул, которые метаболизируются организмом в печени и почках. Согласно Консилиуму по витамину D, ваше тело совершает множество действий, чтобы превратить эту молекулу в гормон, и прежде чем он фактически начинает работать, управляя кальцием в вашей крови, костях и кишечнике и помогая клеткам вашего тела общаться друг с другом, он претерпевает многочисленные изменения.

Витамин D - один из самых простых решений широкого спектра проблем со здоровьем

В идеале витамин D нужно получать за счет пребывания на солнце или из некоторых пищевых источников и добавок. Поскольку многие дерматологи, прочие врачи и медицинские учреждения, такие как Центры по контролю и профилактике заболеваний США, стали призывать людей избегать солнца и обильно наносить солнцезащитные средства перед выходом на улицу, дефицит витамина D достиг масштабов эпидемии.

Оправдание этому - возможность снижения риска развития рака кожи, но недостаток витамина D повышает опасность многих других видов рака, включая рак кожи.

На данный момент мы понимаем больше о витамине D, чем когда-либо в истории. Многие люди осознают, что некоторые из давнишних рекомендаций по воздействию солнца и витамина D не точны и способствуют ухудшению здоровья.

В последнее время одним из состояний, связанных с низким уровнем витамина D, является высокое кровяное давление у детей. В исследовании, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации «Гипертония», исследователи обнаружили, что дефицит в младенчестве может привести к высокому кровяному давлению вплоть до подросткового возраста.

Витамин D и эстрогены могут уменьшить метаболический синдром

Метаболический синдром – это совокупность физиологических симптомов, связанных с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. И, по данным клиники Майо, они включают повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, избыток жира в области талии и ненормальный уровень холестерина или триглицеридов.

Хотя наличие только одного из этих симптомов не означает, что у вас метаболический синдром, это может означать, что у вас повышенный риск серьезного заболевания. Метаболический синдром также обозначается терминами дисметаболический синдром, синдром инсулинорезистентности, синдром ожирения и синдром X.

Распространенность метаболического синдрома увеличивается по мере того, как женщины достигают менопаузы, что в некоторой мере может объяснить повышение заболеваемости сердца в постменопаузальный период. Ученые предположили, что эти изменения могут быть связаны с недостаточностью яичников или перераспределением жира в область живота, что связано с дефицитом эстрогена.

Сочетание адекватных уровней витамина D и нормальных уровней эстрогена доказано укрепляет здоровье костей. В недавнем исследовании ученые обнаружили данные, свидетельствующие о том, что та же комбинация может помочь предотвратить метаболический синдром.

Они написали, что метаболический синдром поражает от 30% до 60% женщин в постменопаузе во всем мире. Это побудило некоторых специалистов в области здравоохранения рекомендовать лечение эстрадиолом в течение первых шести лет после менопаузы, чтобы помочь предотвратить развитие заболеваний сердца.

В этом исследовании ученые изучили срез данных 616 женщин в постменопаузе, которым было от 49 до 86 лет, и которые не принимали добавки с эстрогеном, витамином D или кальцием. В конце периода сбора данных они взяли образцы крови для измерения уровня эстрогена и витамина D.

Они обнаружили, что повышенные уровни витамина D были связаны с более здоровыми показаниями артериального давления, уровнями глюкозы и липидных профилей. Данные также показали, что низкий уровень эстрогена увеличивает риск метаболического синдрома у тех, кто также имеет низкий уровень витамина D.

Они считают, что результаты свидетельствуют осинергетической роли между витамином D и дефицитом эстрогена при постменопаузальном метаболическом синдроме.

Дефицит увеличивает риск развития рака и смертности

Хотя некоторым сложно осознать, что всего один витамин может оказать значительное влияние на здоровье, хорошее самочувствие и долголетие, или что дефицит витамина D проблематичен, существует множество исследований, доказывающих обратное. Как я упоминал ранее, его низкий уровень был связан с повышенным риском некоторых видов рака, заболеваний кишечника и кожи. Он также оказывает негативное влияние на вашу иммунную систему.

Недостаток витамина D тесно связан с повышенной смертностью. Эпигенетическая оценка риска смертности, разработанная на основе метилирования ДНК цельной крови, использовалась в одном исследовании, целью которого было определить, связан ли статус витамина D с этим риском.

Еще одной целью исследования было выяснить, можно ли использовать витамин D и показатель риска смертности вместе для прогнозирования смерти от всех причин в общей популяции пожилых людей. Исследователи собрали показания 1467 участников, чей возраст варьировался от 50 до 75 лет. Они обнаружили, что эта комбинация на самом деле является хорошим показателем вероятности смерти от всех причин.

Хотя был предложен ряд противоопухолевых свойств витамина D, данные свидетельствуют о том, что метаболизм и функция витамина D нарушены при многих типах рака, что, по мнению исследователей, способствует их развитию и прогрессированию. Это означает, что понимание нарушения регуляции и функции витамина D при раке имеет огромное значение.

В дополнение к влиянию на рак и смертность от всех причин, низкий уровень витамина D может также вызывать синдром сухости глаз и дегенерацию желтого пятна. Я также считаю, что витамин D может оказывать благотворное влияние на все аутоиммунные заболевания. Многие исследования показали определенную связь между рассеянным склерозом и дефицитом витамина D.

Витамин D играет роль в воспалительных ревматических заболеваниях, таких как ревматоидный артрит. Согласно одному исследованию, у многих страдающих от системной красной волчанки (СКВ) отмечается его недостаток, определенный в исследовании как 10 нг/мл или менее, или дефицит (10-30 нг/мл).

Как сообщалось в другом исследовании, у пожилого человека с низким уровнем витамина D может быть «значительно повышенный риск развития деменции и болезни Альцгеймера». Некоторые ученые также обнаружили связь между депрессией и его дефицитом, а также влияние, которое его низкий уровень оказывает на резистентность к инсулину, приводящую к диабету 2 типа.

D3 и K2 защищают ваши артерии от кальцификации

При том, что витамин D необходим для оптимального здоровья и его лучше всего получать при разумном пребывании на солнце, если ваш уровень недостаточно высок, может потребоваться добавка. Тем не менее, жизненно важно принимать витамин D с достаточным количеством витамина K2 (MK7), поскольку оба необходимы для замедления прогрессирования кальцификации артерий.

Витамин D улучшает развитие костей, помогая вам усваивать кальций, а витамин К2 направляет его в скелет и предотвращает его отложение в артериях. Существует две формы витамина К: К1 и К2. Витамин К1 в первую очередь участвует в свертывании крови, а у К2 более широкий спектр функций.

В одном продолжительном исследовании 36629 участников, ученые обнаружили, что витамин К2 снижает риск развития заболевания периферических артерий у пациентов с высоким кровяным давлением, но К1 не оказывает влияния. Другие данные свидетельствуют о том, что организм усваивает в 10 раз больше витамина К, когда он находится в форме МК-7.

Витамин К2 в форме МК-7 признан биологически активным. Он регулирует атеросклероз, рак, воспалительные заболевания и остеопороз. Витамин К2 может снизить риск повреждения сердечно-сосудистой системы, активируя белок, который предотвращает отложение кальция на стенках кровеносных сосудов.

Если вы думаете о приеме добавки, важно знать, что витамины D2 и D3 не являются взаимозаменяемыми. В одном исследовании 335 женщин из Южной Азии и белых женщин из Европы ученые обнаружили, что те, кто принимал витамин D3, вдвое более эффективно повысили уровень витамина D в организме, чем группа D2.

Согласно другому сбору данных и анализу 50 рандомизированных контролируемых исследований в Кокрейновской базе данных, витамин D3 снижал смертность у пожилых женщин, которые находились в учреждениях и на иждивении. Витамин D2 не оказал существенного влияния на смертность.

Астаксантин: ваш внутренний солнцезащитный крем

Поддержание оптимального уровня витамина D через разумное пребывание на солнце - лучший способ. Однако избыток солнца может быть такой же проблемой, как и его недостаток. Также стоит избегать определенных магазинных солнцезащитных кремов, потому что они содержат вредные химические вещества, которые легко впитываются через кожу. Когда это происходит, вы подвергаетесь ряду рисков, которые перевешивают выгоды.

Одним из возможных вариантов является использование астаксантина, обычно именуемого «королем каротиноидов» по названию содержащегося в нем вещества, которое встречается в природе в микроводорослях определенного типа и в некоторых морепродуктах.

Морские гады, содержащие наибольшее количество астаксантина, потребляют эти микроводоросли, в том числе пойманный в дикой природе аляскинский лосось и криль. Одним из преимуществ этого питательного вещества является его способность защищать кожу от солнца и уменьшать признаки старения.

В одном клиническом исследовании с участием 21 человека исследователи обнаружили, что после приема 4 мг астаксантина каждый день всего две недели у участников в среднем на 20% увеличивалась продолжительность времени, необходимого для покраснения кожи под воздействием УФ-излучения.

Одно из исследований было посвящено оценке влияния добавок астаксантина на ухудшение состояния кожи под действием ультрафиолета. Исследуя 23 здоровых японца в период 10-недельного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, ученые обнаружили, что у тех, кто принимал астаксантин, снижалась потеря влаги. У них также улучшалась текстура кожи и, по-видимому, проявлялись защитные эффекты против ухудшения состояния кожи под воздействием ультрафиолета.

В другом исследовании, оценивающем влияние облучения на безволосых мышей, исследователи обнаружили, что пищевые добавки с астаксантином значительно уменьшают образование морщин и потерю влаги. Они предположили, что результаты указывают на то, что пищевые добавки с астаксантином полезны для защиты кожи и замедления ее старения.

Оптимизируйте уровень витамина D

Помните, что лучше оптимизировать уровень витамина D с помощью солнечного света, а не пероральных добавок. Прежде чем думать о добавке витаминов D3 и K2 в форме МК-7, сначала сдайте анализ, поскольку вы не можете узнать свой уровень, посмотревшись в зеркало.

GrassrootsHealth предлагает простой комбинированный тест на витамин D и омега-3, которые важны для поддержания оптимального здоровья. Хотя многие лаборатории и врачи используют 40 нг/мл в качестве предела для дефицита витамина D, помните, что идеальный уровень для здоровья и профилактики заболеваний составляет от 60 до 80 нг/мл.

Как только вы узнаете свой уровень, подумайте об использовании простого инструмента от GrassrootsHealth, чтобы оценить какое еще количество необходимо для достижения нужного уровня.опубликовано econet

© доктор Джозеф Меркола

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