Важная информация о вашем здоровье

Вы посещаете туалет и рассматриваете результат дефекации? Можно многое узнать о состоянии здоровья, лишь взглянув на стул и оценив его цвет, размер, форму, консистенцию, запах и прочие показатели. Так вы сможете обнаружить проблемы со здоровьем на раннем этапе. Это касается целиакии, гепатита, инфекций и камней мочевыводящих путей, воспалений кишечника, панкреатита и даже рака.
Когда речь заходит о привычках в туалете, мало кто любит говорить на эту тему - по крайней мере, те, кто старше четырех лет. Упомяните кал – и желающих поговорить как ветром сдувает или, поменьшей мере, возникнет странное выражение лица, нервный смех и шутки об «избытке информации».
Но отходы вашей жизнедеятельности – это важный вопрос, который заслуживает серьезного внимания, независимо от «фактора фу». Ведь если вы не обращаете внимания на то, что остается в туалете, вы просто смываете свое здоровье в канализацию!
Знаете ли вы, что человек в среднем производит около пяти тонн стула за всю жизнь? Оказывается, из этой горы отходов можно узнать много полезного.
Форма, размер, цвет и другие характеристики фекалий могут многое рассказать о вашем здоровье в целом, о том, как работает ваш желудочно-кишечный тракт, и даже сориентировать относительно серьезных заболеваний, которые могут у вас быть - например, инфекции, проблемы с пищеварением и даже рак. Кал бывает почти всех цветов радуги ... и, пожалуйста, простите меня за использование слов «кал» и «радуга» в одном предложении.
Несмотря на то, что у «нормального» стула может быть разный цвет, консистенция и форма, все же есть аспекты, при возникновении которых следует немедленно обратиться к врачу. Именно с этой точки зрения в нижеследующем обзоре мы расскажем о том, что в туалете нормально, а что – нет.
Ваш стул на 75 процентов состоит из воды. Остальное – дурно пахнущее сочетание клетчатки, живых и мертвых бактерий, разных клеток и слизи. Характеристики вашего стула расскажут вам о том, насколько счастлив и здоров ваш пищеварительный тракт - цвет, запах, форма, размер, даже звук, с которым кал опускается в воду, и даже то, уходит ли он под воду или остается на поверхности – все это важная, имеющая значение информация.
Бристольская шкала формы кала – это удобный инструмент, который помогает понять состояние дел. В идеале, ваш стул должен приближаться к типам 3, 4 и 5 – от «колбасовидного или змеевидного с мягкой и гладкой поверхностью» до «мягких комочков, легко проходящих через прямую кишку». Тип 4 - золотая середина.
Клетчатка придает стулу объем и действует как клей, чтобы стул не распадался по кусочкам. Мягкий стул, но не диарея, может быть связан с непереносимостью лактозы, искусственных подсластителей (сорбит и спленда) или реакцией на фруктозу или глютен.
Итак, вы смотрите в туалет: все ли там нормально? Следующая таблица поможет вам понять, на что обратить внимание, чтобы вы тревожились понапрасну. Конечно же, есть ряд признаков, которые ДОЛЖНЫ вызывать озабоченность, и они тоже в ней указаны. Если изменения стула сопровождаются болью в животе, сообщите об этом врачу.
|Здоровый стул
|Нездоровый стул
|Средне- или светло-коричневый
|Стул, прохождение которого через прямую кишку затруднительно, болезненно или требует напряжения
|Гладкий и мягкий, сформированный, продолговатой формы, а не отдельные куски
|Твердые комки и куски, или кашицеобразный и водянистый, или даже пастообразный, который трудно счищать
|
3-5 см в диаметре и до 45 см в длину
|Стул узкой формы, в виде карандаша или ленты может указывать на непроходимость кишечника или опухоль – или, в худшем случае, на рак толстой кишки; если стул в узкой форме появляется нерегулярно, то это не очень тревожный знак, но если это - постоянно, то вам определенно следует обратиться к врачу
|S-образная форма, повторяющая форму нижнего отдела кишечника
|Черный, цвета дегтя или ярко-красный стул может указывать на кровотечение в желудочно-кишечном тракте; черный цвет стула также может объясняться приемом некоторых лекарственных препаратов, пищевых добавок или употреблением черной солодки; если у вас стул черного цвета или цвета дегтя, то лучше обратиться к врачу
|Тихое и мягкое погружение в воду. Он должен упасть в унитаз с немного свистящим звуком, а не как пушечное ядро, с громким всплеском, после которого нужно помыться
|Белый, бледный или серый цвет стула может указывать на отсутствие желчи, что предполагает серьезную проблему (гепатит, цирроз, нарушение работы поджелудочной железы, или, возможно, закупорка желчных протоков), поэтому обязательно обратитесь к врачу; антациды также могут быть причиной белого цвета стула
|Естественный, не отвратительный запах (я не говорю, что он должен хорошо пахнуть)
|Желтый цвет стула может указывать на инфицирование лямблиями, проблемы с желчным пузырем, или состояние, известное, как синдром Жильбера - если вы видите желтый цвет, обратитесь к врачу
|Однородная консистенция
|Наличие непереваренной пищи (следует обратить особое внимание, если оно сопровождается диареей, потерей веса, или другими изменениями в ходе испражнения)
|Медленно опускается под воду
|Остается на поверхности или разбрызгивается
|Увеличение слизи в стуле: может быть связано с воспалительным заболеванием кишечника, например, болезнью Крона или язвенным колитом, или даже раком толстой кишки, особенно, если оно сопровождается кровью или болями в животе
Если у вашего стула чрезвычайно неприятный запах, это нельзя игнорировать. Я имею в виду запах, который намного хуже обычного неприятного запаха фекалий. Зловонный стул может быть связан с целым рядом проблем со здоровьем, например:
Муковисцидоз (МВ) – заболевание, вызванное дефектным геном, из-за которого организм вырабатывает аномально густую, липкую слизь, которая накапливается и вызывает опасные для жизни инфекции легких и серьезные проблемы с пищеварением. В большинстве случаев МВ диагностируется в возрасте до 2 лет, поэтому эта проблема больше характерна для младенцев и детей младшего возраста.
Раз уж мы заговорили о том, что плохо пахнет, вспомним о газах. Выпускать газы (метеоризм) - это нормально. Это не только нормально, это еще и признак того, что триллионы трудолюбивых бактерий кишечника хорошо выполняют свою работу. Люди выпускают газы в среднем 14 раз в день - от 0,5 до 2 литров! 99% газа не имеют запаха, так что вы можете даже не знать, что это происходит. Подумайте –ведь если бы не это, мы бы лопнули, как воздушные шары!
В среднем, у организма уходит от 18 до 72 часов, чтобы переработать пищу в кал и вывести его. Если это время существенно сокращается возникает диарея, потому что кишечник не успевает впитать всю воду. И наоборот, если это время удлиняется, может возникнуть запор, потому что поглощается слишком много воды, в результате чего стул становится твердым и сухим.
Запор определяется как требующее напряжения испражнение жестким, сухим калом; при этом, как правило, снижается частота дефекации. Напряжение – это ненормально, равно как и чувство неполного опорожнения, вздутие живота, спазмы или вялость после дефекации. В возрасте старше 65 лет риск запоров значительно возрастает.
Хронический, запущенный запор может стать причиной каловых завалов, что является серьезным заболеванием. Слабительных следует избегать любой ценой и использовать их только в крайнем случае.
Большинство проблем с желудочно-кишечным трактом можно предотвратить или решить путем простого изменения рациона питания и образа жизни. Если у вас проблемы с дефекацией или вы себя неважно чувствуете, взгляните на следующие факторы и подумайте о том, что можно изменить.
Эти стратегии помогут предотвратить запор или диарею, а еще помогут не допустить их повторного возникновения.
В качестве практической и доступной альтернативы туалетной бумаге можно попробовать биде. После этого вы вряд ли вернетесь к туалетной бумаге! Она не идет ни в какое сравнение с биде! Биде намного мягче и меньше раздражает кожу, чем пользование бумагой, и руки останутся чистыми. Когда я в командировке, то именно биде мне не хватает больше всего. Биде обожают практически все, у кого они есть.опубликовано econet
Автор доктор Джозеф Меркола
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий