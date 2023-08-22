Вашим гормонам это понравится!

Сегодня организм человека подвергается атаке веществами и факторами, которые создают дисбаланс циклических гормонов. Если вводить семена льна и тыквы в фолликулярной фазе, а семена кунжута и подсолнечника – в лютеиновой фазе, можно поддержать нормальное соотношение гормонов на разных этапах жизнедеятельности организма. А посевной материал окажется полезным инструментом для снятия симптомов гормонального дисбаланса.

Гормоны воздействуют на здоровье: это состояние кожи, циркадные ритмы, фертильность, либидо, вес. При нормальном соотношении гормонов организм работает оптимально. Если же гормоны разбалансированы, возникает акне, ПМС, перепады настроения, бесплодие, синдром поликистозных яичников. Как можно сбалансировать гормоны с помощью такого средства как цикл семян?

Так что такое цикл посевного материала?

Теория круговорота семян объясняет употребление конкретных семян в заданное время, чтобы влиять на менструальный цикл и обеспечить природный гормональный баланс. Посевной цикл - полезная практика употребления семян, чтобы поддержать главные гормоны каждой фазы цикла менструаций.

Фазы менструального цикла

Менструальный цикл можно рассматривать как 2 фазы – фолликулярную (ФФ) и лютеиновую (ЛФ). ФФ начинается в 1-й день цикла (начало менструации) и продолжается до овуляции (с 14 по 16 день). В период этой фазы повышается уровень эстрогена. Нерегулярные показатели эстрогена дают следующие симптомы: желудочно-кишечные сбои, ослабленное половое влечение, снижение фертильности, депрессия. Обильные менструальные выделения, вспыльчивость, головные боли, кисты молочных желез - результат повышенного эстрогена.

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Потом наступает лютеиновая фаза. ЛФ начинается после овуляции до завершения менструального цикла (длится 23-35 дней). На данном этапе уровень прогестерона повышается, этот гормон доминирует. Нерегулярный показатель прогестерона проявляется в бесплодии, синдроме поликистозных яичников, эндометриозе.

Фитоэстрогены в составе семян помогут сбалансировать эстроген. Как работает цикл семян?

Фаза 1

Эстроген считается ключевым гормоном, работающем в ФФ, и можно поддерживать организм, добавляя семена тыквы и льна, в ходе этой фазы. Указанные семена содержат фитоэстрогены, балансирующие эстроген. Фитоэстрогены – ценные растительные источники эстрогена.

Фитоэстрогены в тыквенных семечках помогают женщинам с низким эстрогеном (приливы, боли в суставах, головные боли при менопаузе). Льняные семена содержат омега-3 жирные кислоты, которые балансируют гормоны, растворимую клетчатку и белок. Эти семена имеют в составе минерал цинк, который позволяет поддерживать выработку, метаболизм и выведение эстрогена.

Фаза 2

В ходе ЛФ, когда прогестерон находится на максимуме, важно потреблять семена кунжута и подсолнечника. Это поддержит выработку прогестерона. Семена имеют высокую концентрацию селена, который поддерживает производство половых гормонов, тем более в ЛФ. Семена кунжута оказывают противовоспалительный эффект, улучшают антиоксидантный статус и показатель липидов в крови в период постменопаузы. Семечки подсолнечника - это источник витамина Е, жирорастворимого антиоксиданта, поддерживающего репродуктивное здоровье.

Включаем цикл семян в меню

Во ходе ФФ до овуляции (дни с 1 по 14) употребляем по 1-2 ст. ложки свежих, свежемолотых семечек льна и тыквы.

В ходе ЛФ овуляции (дни с 15 по 28) употребляем по 1-2 ст. ложки свежих, свежемолотых семян подсолнечника и кунжута. опубликовано econet

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