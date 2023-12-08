Ваше тело кислотное или щелочное: 17 признаков нарушения баланса

Как обстоят дела у вас с кислотно-щелочным балансом? Знали ли вы, что у нашего тела есть идеальный показатель уровня pH, который составляет 7,365?

Когда равновесие нарушается, в нашем организме возникают различные заболевания. Наши привычки, такие как сон, стресс, курение и, в первую очередь, продукты, которые мы потребляем, влияют на уровень pH в нашем организме.

Кислотно-щелочной баланс в организме

Как же определить, нарушен ли кислотно-щелочной баланс в вашем организме, и что нужно сделать, чтобы его восстановить.

Признаки, что ваше тело слишком кислотное

Чем более кислотным является ваше тело, тем сложнее иммунной системе бороться с болезнями, бактериями и даже онкологией.

Если в вашем рационе преобладают мясные и молочные продукты, сахар и переработанные продукты, то ваше тело вынужденно использовать щелочные минералы (кальций, натрий, калий, магний), чтобы нейтрализовать образующийся избыток кислоты.

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Из-за этого истощаются жизненно важные запасы минералов, что негативно сказывается на здоровье. Некоторые ученые даже считают, что сильный ацидоз может способствовать росту злокачественных клеток и опухолей.

Вот несколько признаков того, что ваше тело слишком кислотное:

Воспаленные или чувствительные десна

Болезни дыхательной системы

Вялость, упадок сил

Лишний вес

Боль в суставах из-за скопления молочной кислоты

Аллергии

Акне или сухость кожи

Частые простуды или ослабленная иммунная система

Плохая циркуляция крови (холодные руки и ноги)

Ломкие, истонченные волосы

Грибковые заболевания

Бессонница, хронические головные боли

Костные шпоры, ломкость костей

Инфекции почек и мочевого пузыря

Боли в шее, спине и пояснице

Преждевременное старение

Проблемы с сердечно-сосудистой системой: сужение сосудов, аритмия

Признаки того, что ваше тело слишком щелочное

Хотя щелочную диету часто рекомендуют при многих хронических заболеваниях, переизбыток щелочи тоже может быть нездоровым. Такое состояние называется алкалоз.

Чаще всего он возникает при избытке бикарбоната в крови, внезапной потере кислотности крови, низком уровня углекислого газа. Причиной такого состояния может стать какое-то заболевания, а если уровень pH поднимается выше 7,8? состояние может стать критическим.

Вот, основные признаки того, что ваше тело слишком щелочное:

мышечные судороги

спазмы

повышенная раздражительность

покалывания в пальцах ног или рук, или вокруг рта

Как восстановить кислотно-щелочной баланс в организме?

Наше тело - удивительная система, которая сама способна восстановить кислотно-щелочной баланс. Однако, когда происходит сдвиг в ту или иную сторону, это достается нам дорогой ценой.

Например, когда наше тело становится слишком кислотным, кровь забирает щелочеобразующие элементы из пищеварительных ферментов и создает менее благоприятную среду для пищеварения.

Именно по этой причине пища, которую мы потребляем, может повлиять на развитие тех или иных заболеваний. Тело забирает из одной области, чтобы сбалансировать pH, и мешает должной работе других функций.

Наше питание в основном состоит из окисляющих продуктов (мясо, злаки, сахар) . Мы потребляем намного меньше ощелачивающих продуктов, таких как овощи и фрукты, и их не хватает, чтобы нейтрализовать избыток окисляющих продуктов, которые мы едим.

Такие привычки как курение, пристрастие к кофе и алкоголю оказывают окисляющее воздействие на организм.

Наше тело примерно на 20 процентов кислотное и на 80 процентов щелочное. Рекомендуется потреблять примерно 20 процентов окисляющих продуктов и 80 процентов ощелачивающих .

Кислотно-щелочной баланс не стоит путать с кислотностью желудка . В здоровом желудке уровень pH кислотный, что необходимо для переваривания пищи. Речь идет о pH биологических жидкостей, клеток и тканей. Щелочность возникает в основном после переваривания. Например, лимоны и апельсины считаются кислыми, но после переваривания они снабжают наш организм щелочными минералами.

Продукты могут быть окисляющими или ощелачивающим и. Отдайте предпочтение свежим фруктам и овощам, таким как: лимоны, абрикосы, виноград, груши, капуста? свекла, листья салата, огурцы. Также пейте больше воды, и избегайте сладких газированных напитков.

Если вам кажется, что вы страдаете от алкалоза (избытка щелочи), вам в первую очередь нужно выяснить причину. Например, вы можете принимать лекарства, которые вызывают дефицит калия и хлора. Сильная рвота также может привести к метаболическому алкалозу.опубликовано econet

Вот еще несколько небольших советов, как отрегулировать уровень pH в организме.

Пейте больше воды

Ешьте меньше кислотообразующих продуктов

Чаще потребляйте зелень и листовую капусту

Избегайте обработанных продуктов и фастфуда

Включайте в свой рацион зеленые соки и смузи

Занимайтесь физическими упражнениями

Перевод Филипенко Л. В.

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