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Ваше состояние зависит от состояния кишечника

Автор: Econet 27 декабря 2023 5728
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Порядка 80% иммунных клеток находится в пищеварительном тракте, именно поэтому от состояния толстой кишки напрямую зависит наше самочувствие. Когда микрофлора кишечника нарушена, в первую очередь страдает система пищеварения, а потом иммунитет. В такой ситуации организм становится восприимчивым к различным заболеваниям.

Ваше состояние зависит от состояния кишечника

О том, как улучшить кишечную микрофлору, а соответственно укрепить иммунитет, мы расскажем в этой статье.

Кишечник влияет на наше состояние

Какие заболевания возникают при нарушении работы кишечника

В случае нарушения баланса кишечной микрофлоры, можно столкнуться со следующими проблемами:

  • диареей;
  • кишечными инфекциями;
  • СРК (синдромом раздраженного кишечника);
  • язвенным колитом, болезнью Крона;
  • высокой кишечной проницаемостью;
  • непереносимостью лактозы;
  • хроническими воспалениями желудка.

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Кроме того, проблемы в работе кишечника существенно повышают риск развития инфекционных заболеваний мочеполовой системы, кожных инфекций, акне, атопического дерматита, кариеса и заболеваний десен, сахарного диабета, ПМС, аутизма.

Ваше состояние зависит от состояния кишечника

Как восстановить кишечную микрофлору

Чтобы восстановить микрофлору кишечника необходимо сбалансированное питание. Обязательно следует включить в рацион ферментированные продукты, к которым относится квашеная капуста и соленые огурцы. Также полезен для кишечника натуральный йогурт и кефир. Готовить ферментированные продукты лучше самостоятельно, так вы будете уверены в их пользе.

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Ускорить процесс восстановления микрофлоры помогут специальные добавки с пробиотиками. Кислые живые организмы улучшают состояние толстого кишечника, что приводит к укреплению иммунной системы. Полезные бактерии, содержащиеся в добавках, снижают уровень pH кишечника, тем самым создавая неблагоприятные условия для вредоносных бактерий. Для получения максимально положительного эффекта принимать добавки с пробиотиками следует ежедневно. Они выдерживают желудочную кислоту, попадают в тонкий кишечник и остаются в пищеварительном тракте надолго, выполняя свои основные функции.

Если вы хотите иметь крепкий иммунитет, реже сталкиваться с инфекционными заболеваниями и восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта, тогда обязательно включите в рацион полезные для кишечника продукты и добавки с пробиотиками. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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