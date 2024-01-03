Варикозное расширение вен: поможет перевернутая поза!

Физические упражнения необходимы для предотвращения варикозного расширения вен. Но чтобы улучшить кровообращение, не обязательно ходить в спортивный зал. Достаточно, например, подниматься и спускаться по лестнице или ходить босиком.

У некоторых женщин варикозное расширение вен нередко проявляется уже с молодых лет. Обычно это связано с генетической предрасположенностью, но свой «вклад» дают и неправильное питание, курение, сидячий образ жизни. В этой статье мы расскажем, что делать, когда появляются первые признаки варикозного расширения вен, так как на этой стадии еще можно предотвратить заболевание, а заодно улучшить кровообращение и общее состояние организма.

Что делать, если появились признаки варикозной болезни: 6 советов

Эти советы помогут не допустить развитие болезни:

Забудь о горячей воде

Даже если ты мерзлячка, худшее, что ты можешь сделать, — это принимать горячий душ. При плохом кровообращении человек скорее мерзнет, но горячей водой мы только усугубляем проблему. Переход от горячей воды к холодной не должен быть резким. Просто каждый раз, когда мы моемся, вода должна становиться менее горячей; и тело будет к этому привыкать. Когда мы заканчиваем принимать душ, можно на несколько секунд пустить холодную воду или даже чередовать холодную воду с горячей, особенно для тех мест, где начинает проявляться расширение вен. Результатом этого станет прекрасное самочувствие и ощущение легкости в теле.

Двигайся каждый день

Чтобы избежать появления варикозного расширения вен и развития этой болезни, нужно стараться больше двигаться. Не всегда можно пойти в спортзал, но нужно заставлять себя почаще отрываться от кресла.

Можно подниматься и спускаться по лестнице.

Можно не ездить на транспорте, а ходить пешком — если расстояние небольшое и время позволяет.

Можно дома делать разные упражнения и растяжку, по выходным ходить на длительные прогулки и т.д.

Особенно хорошо выбираться «на природу» и ходить босиком по траве, песку или по воде летом. Это приятное занятие не только снимает стресс и тревожность, но и прекрасно улучшает кровообращение, а также способствует расслаблению и подъему жизненных сил.

«Перевернутая» поза

Это простое упражнение очень улучшает состояние страдающих варикозом. Целый день мы всей массой своего тела «нагружаем» ноги; чтобы их разгрузить, рекомендуется вечером делать обратное: поднимать ноги вверх. Это можно делать разными способами:

Лежа, кладем ноги на пару больших диванных подушек, так чтобы они были заметно выше головы.

Лежа у стены, поднимаем ноги и прислоняем их к стене; получается прямой угол.

Делаем одну из перевернутых поз: при этом опора делается или на голову, или на шейный отдел спины (поза «березка»). Эти упражнения можно делать только тем, кто уже хорошо с ними знаком, или же под руководством опытного тренера.

Избавляйся от лишнего веса

Лишний вес очень усугубляет проблемы с кровообращением, поэтому, если у тебя есть и эта проблема (лишний вес), мы рекомендуем серьезно заняться похудением; это позволит тебе не только сбросить лишние килограммы, но и почувствовать в себе больше энергии — которая потребуется для выполнения наших рекомендаций.

Правильно питайся

Специальная программа предусматривает воздействие на проблемные сосуды как «снаружи», так и «изнутри». Воздействие «изнутри» — это правильное питание.

Необходимо избегать следующих продуктов и напитков:

Рафинированный сахар

Рафинированная соль

Рафинированная мука

Жареное и полуфабрикаты

Гидрогенизированные жиры

Алкогольные напитки

Сильно поджаренный кофе

Полезны же следующие продукты:

Виноград

Цитрусовые

Арбуз

Черника

Чеснок

Лук

Сельдерей

Петрушка

Помидоры

Тыквенные семечки

Оливковое масло первого холодного отжима

Люцерна

Грецкие орехи

Имбирь

Кайенский перец

Куркума

Открой для себя натуральные средства

Чтобы усилить действие оздоровительной программы, особенно в такое время года, когда кровообращение в проблемных сосудах ухудшается, рекомендуем также принимать некоторые натуральные добавки на основе лекарственных растений. Они могут быть для внутреннего (капсулы, приправы, настои, экстракты и т.д.) или наружного (кремы, лосьоны, эссенции, гели и т.д.) применения, но в их состав всегда входят лекарственные растения, рекомендуемые для улучшения кровообращения:

Иглица колючая

Розмарин

Гамамелис

Виноградная лоза

Кипарис

Центелла азиатская

Очень эффективны также для снятия боли и тяжести в ногах специальные холодные гели. Они продаются в аптеках.опубликовано econet

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