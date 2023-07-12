Варикозное расширение вен и тромбофлебит: Как восстановить кровообращение

Варикозное расширение вен — заболевание с неприятными симптомами, которое может сильно осложнить вашу жизнь. В этой статье вы узнаете несколько натуральных рецептов, которые помогут при варикозе и тромбофлебите.

Болезни вен — это плата человека за прямохождение. В основном они наследственные. Приводит к ним неравномерное распределение калия на мышцы, держащие вены, из-за чего вены не справляются с током крови по ним и венозные клапаны перестают выполнять свою функцию. Кровь скапливается, в поверхностных венах возникает отек. Кожа становится сухой, к ней присоединяются трофические расстройства. Недостаточное кровообращение, подавленное образование антитромбина приводят к тромбофлебиту, трофическим язвам. Поэтому периодически таким больным рекомендуется делать анализ крови на протромбиновый индекс (норма его в пределах 80-90%).

Народные средства при варикозе и тромбофлебите

Отвар из хвоща укрепит стенки сосудов

Малина вместо аспирина

Чтобы вены уменьшались

Теплые ванные для вен

Отвар из хвоща укрепит стенки сосудов

Траволечение варикоза направлено на укрепление венозного тонуса, улучшение текучести крови и оказывает противовоспалительное действие. При лечении варикозного расширения вен весьма действенным является местное применение растений.

Известный фитотерапевт Василий Корчан, рекомендовал в качестве главного лечебного средства для повышения тонуса венозной стенки принимать отвар спор плауна булавовидного из расчета — 1 ст. л. спор на 1 стакан кипятка. Пить по 1/3 стакана отвара за 30 минут до еды.

Для укрепления венозной стенки готовят отвар из трав хвоща полевого и спорыша, листьев одуванчика, вербены лекарственной — по 1 ч. л. каждого растения на 0,5 л кипятка. Принимать по 2 ст. л. 3 раза в день.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Малина вместо аспирина

Для улучшения кровообращения и предупреждения тромбоза применяют растения, содержащие вещества, понижающие свертываемость крови.

Приготовить сбор из взятых поровну травы арники горной, донника желтого, коры лещины и листьев березы бородавчатой. 1 cт. л. смеси залить с вечера 500 мл кипятка и настоять ночь. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.

Функцию «Аспирина» в данном случае успешно заменит малина обыкновенная. В отличие от последнего, она не создает предпосылок для язвенной болезни желудка и не снижает необходимого организму количества лейкоцитов в крови.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Чтобы вены уменьшались

А также, чтобы они и не закупоривались, необходимо периодически делать обертывания ног с применением яблочного уксуса. Для этого смочить марлю уксусом и наложить на ноги (держать их высоко поднятыми), обмотать сухим полотенцем и оставить на 30 минут.

Также периодические делать компресс из молочной сыворотки на ночь: льняную тряпку смочить сывороткой, обернуть ею пораженные места и прикрыть компрессной бумагой. Оставить на всю ночь. Утром обмыть больные места холодной водой.

Эффект действия компресса будет еще выше, если в сыворотку добавить порошки трав полыни обыкновенной и арники (1 ст. л. смеси трав на 0,5 л, настоять 6 часов в темном месте);

Делать упражнения, подобные езде на велосипеде, в положениях сидя и лежа. Еще лучше использовать велотренажер.

В пищу необходимо употреблять регулярно продукты, содержащие витамины В, Р (гречка, морковь, сырая капуста с добавлением кукурузного масла).

Для снятия отечности используют наружно масло тысячелистника.

При значительном поражении мелких сосудов (капилляров) и для восстановления их жизнеспособности необходимо делать, чередуя, легкие растирки сосудов аптечным гелем доктора Тайсона и теплым соком черной редьки с медом (1:1). Смесь сока с медом перед применением подержать на паровой бане 30--40 минут.

Теплые ванные для вен

Это ранозаживляющее и болеутоляющее средство при болях в ногах и трофических язвах. Рекомендую в таких случаях применять теплые ножные ванны из отвара коры белой ивы или коры дуба. Для приготовления отваров 5 ст. л. коры залить 1 л кипятка и прокипятить еще 15--20 минут. По окончанию процедуры обработать пораженные места аптечным зверобойным маслом.

При тромбофлебитах в качестве успокаивающего и снотворного действия принимать (лучше вечером) отвар шишек хмеля. 1 ст. л. шишек кипятить 15--20 минут в 1 стакане кипятка и выпить за один прием.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet