Варикоз: как распознать и остановить болезнь на ранней стадии

Такое заболевание, как варикоз, не всегда проявляется в виде выступающих на голенях узлов, и если вовремя не заметить первоначальные признаки проблемы, то могут возникнуть серьезные осложнения. Согласно статистике этим заболеванием страдают около 10% мужчин и 30% женщин.
Предлагаем ознакомиться с ранними признаками варикоза, чтобы вовремя предотвратить развитие болезни.
1. Изменение цвета кожного покрова. Появление на коже светлых либо темных пятен свидетельствует о поражении глубоких вен. Цвет кожи меняется, когда к тканям не поступает нужное количество крови. На первых стадиях пятна могут не вызывать беспокойства, а с развитием болезни они могут покраснеть и уплотниться. Отсутствие лечения повышает риск образования язв.
2. Зуд в области лодыжек и голеней. Зуб появляется при изменениях в сосудах и тканях. По причине застоя крови нарушаются обменные процессы, кожа становится более сухой и начинает шелушиться. Появление зуда должно стать поводом обратиться к специалисту, который назначит:
3. Онеменение и покалывание конечностей. Если периодически немеют стопы, значит, есть вероятность, что развивается варикоз и следует обратиться за консультацией к флебологу. Причиной онемения конечностей является слабая работа суставов, спровоцированная нехваткой кислорода в тканях. Иными словами наблюдается нехватка межсуставной жидкости, а ведь именно она отвечает за двигательную активность.
4. Отечность. Отеки образуются при скоплении жидкости в тканях, когда некорректно функционируют венозные клапаны. Зачастую отеки появляются утром либо вечером.
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5. Боль в ногах после физических нагрузках. На ранней стадии заболевания боль терпимая и часто проходит после массажа. Причиной боли служит нарушение процесса кровообращения. Если боль появляется часто, то могут возникнуть проблемы с работой сердца, поскольку варикоз препятствует циркуляции крови от ног к сердцу.
6. Судороги. При варикозе судороги часто возникают в ночное время, поскольку кровь плохо циркулирует по сосудам и венам, давление на ткани увеличивается, нервные окончания раздражаются, а мышцы получают мало кислорода из-за плохого обмена веществ.
Для предотвращения заболевания специалисты советуют:
При варикозе и первых его признаках полезно включить в рацион следующие продукты:
Нужно выпивать минимум два литра воды ежедневно, также полезными будут натуральные соки и морсы. При варикозе специалисты советуют придерживаться дробного питания, то есть употреблять пищу небольшими порциями минимум пять раз в день, ужин при этом должен быть не позднее, чем за четыре часа до ночного отдыха.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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