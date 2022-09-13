Ванны для похудения: 8 потрясающе эффективных рецептов

Полезные свойства лечебных ванн были известны еще в Древней Индии, полторы тысячи лет назад. Горячая вода не только защищает и очищает кожные покровы. Она способствует гибкости и эластичности эпидермиса, поддерживает постоянную температуру тела, впитывает полезные микроэлементы и удаляет вредные вещества. Вода подпитывает клеточные структуры жидкостью, которая необходима для удаления токсинов, вредящих органам и системам организма, и способствующим набору веса.

Общие советы по приему ванн для похудения

При приеме ванны нельзя применять мыло, шампунь или другие моющие средства. Лучше перед приемом ванны принять душ. Не рекомендуется предварительно наносить лечебные и косметические гели, сыворотку или крем для кожи, так как они будут препятствовать полезным веществам, проникать через поры кожи.

1. Отвар хвои

Принимать хвойные ванны можно круглый год. Сосновые иглы и свежие побеги богаты смолами, эфирными маслами, минеральными солями, дубильными веществами, витамином С и различными полезными микроэлементами. Отвары почек сосны, можжевельника и ели оказывают потогонное, кровоочистительное действие. Они поступают через кожные покровы в кровеносную систему, устраняя отложения соли и токсических веществ.

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Около 2 кг сырья хвои залейте литром холодной воды и доведите до кипения, но не кипятите. Затем концентрированный отвар нужно отставить на 20 минут, процедить и вылить в воду для ванны. Также можно применять аптечный экстракт хвои, но собранный самостоятельно, окажет наилучшее воздействие. Рекомендуется применять ванну с хвоей в вечернее время, в течение получаса. Начинать прием лучше с 37о С, затем постепенно вливая кипяток, прибавить пару градусов.

Хвойная ванна улучшает состояние кожи, хорошо сжигает жир и эффективно снижает излишний вес. Хвоя сосны и ели, недозрелые шишки и почки, помогают при нарушении обменных процессов, нормализуют кровеносную и дыхательную систему, позволяют постепенно избавиться от ожирения.

2. Настой душицы

Для похудения и в лечебных целей используются цветы и зелень душицы, которые нормализуют систему кровообращения, помогают выводить лишнюю жидкость из организма. Для лечебной ванны необходимо залить 400 гр. травяной массы пятью литрами воды. Затем доведите его до закипания, отставьте на 15 минут, после этого отвар следует процедить и вылить в воду для ванны. Курсовой прием в течение 15 дней.

3. Настой березы

Ванна с березовым сырьем улучшает кровоснабжение в капиллярах, нормализует водно-солевой баланс, помогает быстрее рассасываться липидным клеткам. Для ванны можно применять свежие, молодые березовые листочки и веточки, сок. Лечебный сбор, можно приготовить самостоятельно или приобрести в аптеке. Смесь – 600 гр. следует заварить тремя литрами горячей воды, затем необходимо довести ее до закипания, отставить и налить в воду.

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4. Настой малиновых листьев

Малиновые листья обладают потогонными, жаропонижающими свойствами, удаляют через ткани кожи токсины, вредные соли и липидные отложения. Еще лучше действует смесь зелени липы и малины, которой должно быть на 25% больше. Смесь – 300 гр. нужно залить 5 л воды, довести до закипания, потом настоять в течение 15-20 минут. Настой следует тщательно процедить и налить в воду для ванны. Время нахождения в ванной – не более получаса, потом хорошо закутайтесь и полежите в постели.

5. Отвар липы

Липовая смесь обладает сильным потогонным эффектом, и отлично способствует постепенному снижению веса. Для ванны можно использовать сборы – липовые почки, листья, сухие цветы, кору и семена. Липовое сырье – 300 гр. залейте пятью литрами воды, доведите до закипания. Затем настой следует отставить на 15-20 минут, процедить и вылить в воду. Эта смесь удаляет соли, липидные клетки, выделения слизи. Ванну с липой рекомендуется делать вечером перед сном, 15-20 минут.

6. Отвар подорожника

Листья подорожника обладают противомикробными, кровоочищающими, обеззараживающими свойствами. Они значительно усиливают отделение пота и кожного сала. Отвар зелени подорожника эффективно выводит через поры кожи вредные вещества, которые скапливаются на оболочках сосудов и тканей. Сухой сбор – 300 гр. следует залить шестью литрами кипящей воды, отставить на 15 минут и влить в воду.

7. Настой одуванчика

Цветы и листья одуванчика обладает противовоспалительными, спазмолитическими свойствами. Содержащиеся в одуванчике вещества, повышают функции сальных желез, и усиливает удаление токсических элементов, накапливающихся в органах и тканях. Зелень и цветы одуванчика – 300 гр. нужно залить пятью литрами кипящей воды, затем настоять 15 минут, процедить и вылить в воду с ванной.

8. Отвары мать и мачехи и календулы

У этих растений имеется множество полезных свойств. Мать и мачеха стимулирует функции желез внутренней секреции. Календула обладает целым комплексом качеств, делающих ее идеальной для похудения. Цветы и листья растений – 200 гр. нужно залить тремя литрами кипящей воды, проварите смесь около 15 минут. Затем отвар нужно отставить на 15 минут, процедить и вылить в воду. Лечебные процедуры следует делать не больше получаса, затем нужно час отдохнуть.

Ванна с травяным сбором способствует похудению, особенно в сочетании с правильным питанием и двигательной активностью. Кроме выведения лишней воды и липидов, кожные покровы значительно посвежеют, омолодятся. Принимая ванну можно делать гимнастические упражнения: приподнимать руки и ноги, сгибать и разгибать туловище, делать повторы, которые можно довести до 10 раз.

Травяные ванны воздействуют на кожные покровы, очищая и освежая, насыщая кожу полезными витаминами, маслами и микроэлементами. Травяные сборы тонизируют, улучшают кровоснабжение, снижают воспалительные заболевания и повышают настроение.опубликовано econet.ru

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