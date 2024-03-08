Вальгусная деформация стопы: упражнения и рекомендации ортопедов

Вальгусная деформация возникает из-за неправильного положения стоп и суставов пальцев ног. При вальгусе человек во время ходьбы ставит стопы так, что пальцы выворачиваются наружу, а вес распределяется не равномерно по площади стопы, а по внутреннему её краю. И свод стопы уплощается. При этом очертания ног приобретают Х-образный вид.

Красивые ноги и летящая походка – мечта любого человека. К сожалению, если вы неудачно подбираете обувь, имеете малоподвижный образ жизни или страдаете остеопорозом, стопа может принять неправильное, искривленное положение. И вот что в результате происходит с ногами.

Гимнастика для профилактики вальгусной деформации стопы

Вальгус стоп – патология, возникающая из-за деформации стоп и суставов пальцев ног. Термин valgus переводится с латыни как «кривоногость». Довольно точное определение.

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Причины развития вальгуса

При вальгусе человек во время ходьбы ставит стопы так, что пальцы выворачиваются наружу, а вес распределяется не равномерно по площади стопы, а исключительно по внутреннему её краю. В результате уплощается свод стопы. Но это еще не все. Очертания ног приобретают Х-образный вид.

Вальгусная стопа у ребенка может являться врождённой патологией и приобретённой в процессе становления на ноги. Это может быть вызвано нарушениями в формировании стопы во внутриутробный период или слабостью голеностопных связок. Проблема без труда диагностируется доктором и подбирается оптимальная терапия.

Вальгусное нарушение стопы взрослого человека происходит из-за образа жизни. К патологии приводят:

неподходящая обувь (играют роль высота каблука, слабая фиксация стопы излишне мягкой обувью);

ожирение;

гиподинамия или малоподвижный стиль жизни (в результате ослабевает связочный аппарат стоп);

остеопороз;

нейромышечные проблемы;

воспаления суставов стопы;

плоскостопие.

Последнее довольно часто наблюдается в комплексе с вальгусным пяточным отклонением, и часто доктора пишут диагноз «плосковальгусная деформация стопы». Если у вас имеется поперечное плоскостопие, то вальгусной деформации вам не избежать – передняя сторона стопы выворачивается наружу, большой палец «смотрит» в сторону, а у его основания формируется «шишка», которая очень огорчает своих обладателей.

Как понять, что пора записаться на прием к ортопеду и установить точный диагноз?

Об этом свидетельствуют:

Х-образный силуэт ног (колени сходятся, а стопы расставлены);

искривленная обувь;

усталость ног, болевые ощущения в голеностопе, коленях.

Лечение не стоит затягивать, и при первом же подозрении имеет смысл записаться на консультацию к врачу - ортопеду. Если не обеспечить своевременное лечение, происходит деформация суставов стоп, развивается бурсит. В перспективе не исключены также артрозы и остеохондроз. 2-й и 3-й пальцы ног приобретают «молотообразный» вид, перестают принимать участие в ходьбе. Человек не может нормально распределить вес на всю площадь стопы, появляется излишняя нагрузка на коленные суставы и позвоночный столб, ухудшается осанка.

Как избежать описанных симптомов вальгуса?

Первым делом выбираем комфортную обувь на каждый день. Чтобы стопа не «болталась» вольно при постановке ноги, обувь выступает в роли фиксатора, одновременно не должна сковывать движение стопы в процессе ходьбе. Каблук имеет смысл выбирать не выше четырех сантиметров. В продолжение дня давайте своим ногам отдых: если работа стоячая или долгая ходьба, находите возможность присаживаться каждые два часа хотя бы на десять минут, можно просто менять положение.

Полезно будет выделить время для профилактических упражнений на укрепление связок и мускулов стопы. Это не помешает, даже если вы не отмечаете симптомов вальгуса.

Гимнастический комплекс похож на гимнастику от плоскостопия. Его практикуют и при плоскостопии.

Профилактическая гимнастика против вальгуса ног

Оттягиваем носки от себя – к себе. Выполняем 8-10 раз.

Производим круговые движения стопами по и против часовой стрелки. Выполняем 8-10 раз.

Внутренним краем левой стопы ладим правую голень, делая движения вверх-вниз (выполняем 5-6 раз). Далее меняем ноги.

Исходное положение - сидя на стуле. Сгребаем под себя песок. Если реального песка нет, можно представить его себе.

Катаем стопами предметы овальной/круглой конфигурации в ходе нескольких минут.

Исходное положение – стоя. Приподнимаемся на носочках. Выполняем 8-10 раз.

Приседаем, не отрывая пяток от пола как можно глубже (насколько разрешит коленный сустав). Выполняем 8-10 раз.

Ходьба по поверхности, усыпанной камешками, песком, по траве.

Ходьба в ванне с тёплой водой в ходе 15 мин. Дно выкладываем мелкой галькой, можно постелить массажный коврик. Температура воды составляет 34-36º С. Уровень воды - до щиколоток.опубликовано econet

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