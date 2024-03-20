В чём связь кишечника и женских болезней

Гормон эстроген, выполнив свою функцию, должен детоксифицироваться в печени и выводиться из организма. Но определенные проблемы желудочно-кишечного тракта создают условия избытка эстрогена. Эндомитриоз, миома, мастопатия являются эстрогензависимыми болезнями.

Женский гормон эстроген регулирует функцию половых органов. Львиную долю эстрогена производит яичники. Кроме того, небольшой объем этого гормона синтезирует кора надпочечников и жировая ткань. При беременности эстроген вырабатывает плацента. Эстроген попадает в кровь, и часть его соединяется с глобулином. Остальной эстроген транспортируется к органам и тканям и включается в их функции.

Пищеварение и женские заболевания

Пищеварение в плане женского здоровья интересно с двух сторон. Имеет большое значение, как в женском организме образуются эстрогены и сколько в организме в запасе кофакторов, чтобы их расщепить.

Эстрогены метаболизируются в печени, проще говоря, они преобразуются в неактивные молекулы и поступают с током желчи в кишечник, затем они выводятся из организма при опорожнении.

Переваривание пищи начинается с ее попадании в полсть рта, отделении слюны и пережевывании. В пищеварении важно именно жевание. От этого зависит последующее усвоение питательных веществ и кофакторов, которые потом помогут в печени детоксифицировать эстрогены и вывести их из организма.

Метаболизм эстрогенов и здоровье пищеварительного тракта

Гормоны, которые модифицируются в печени, попадают в кишечник и должны выводиться из организма. Но не у всех женщин этот механизм работает правильно.

Если имеется дисбиоз и/или дефицитное потребление пищевых волокон, то микробиота кишечника производит фермент, который отщепляет глюкуроновую кислоту от эстрогенов. В результате эстрогены получают возможность снова попасть в организм через стенку кишечника и создают их избыток в организме.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Последствия избытка эстрогена для женского здоровья

Эстроген является анаболическим гормоном, который стимулирует рост нежелательных образований.

Эндометриозы, миомы, мастопатия относятся к эстрогензависимым заболеваниям. Развиваются они из-за того, что в организме много эстрогенов. Явление возникает из-за нарушенных процессов в ЖКТ.

Избыток этого гормона может привести к синдрому доминирования эстрогенов. Это дает повышенный риск заболеваний органов-мишеней (молочных желез, матки). В таком случае могут иметь место мастопатия, предменструальный синдром.

Проблемы кишечника и избыток эстрогена

Дисбактериоз также связан с гормональным здоровьем женщины.

Избыточный рост микрофлоры приводит к обратному расщеплению эстрогенов.

Наличие некоторых грибковых заболеваний негативно влияет на количество эстрогенов. Например, Кандида может сама продуцировать эстрогены и выделять их в кровь.

Если есть проблемы с желчеоттоком, эстрогены всасываются обратно. В результате - их избыток.

Как можно решить проблему

Адекватный питьевой режим (налаживаем желчеотток). Особенно полезна горячая вода между приемами пищи.

Особенно полезна горячая вода между приемами пищи. Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки . Клетчатка оказывает позитивное действие на метаболизм эстрогенов: она сорбирует эстрогены и не позволяет им обратно всасываться из просвета кишечника.

. Клетчатка оказывает позитивное действие на метаболизм эстрогенов: она сорбирует эстрогены и не позволяет им обратно всасываться из просвета кишечника. Употребление пробиотиков.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet