Усталость как симптом

Точные причины, приводящие к синдрому хронической усталости, до сих пор остаются неустановленными. Следует осознавать, что быстрое наступление слабости физических и эмоциональных сил, повышенная утомляемость, являются не болезнью, а симптомом какого-либо заболевания.
Плохая экология, увеличение темпа жизни, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, возросшая психоэмоциональная нагрузка на человека, постоянный стресс – все это приводит к ухудшению состояния здоровья и постоянной усталости. Утомляемость может возникать на фоне депрессии, неполноценного сна, недостатка физической активности. Поэтому, прежде, чем искать внешние причины, следует исключить внутренние заболевания. Для этого, нужно пройти врачебное обследование.
В конце напряженного рабочего дня, ощущение усталости – нормальное явление, и бывает достаточно хорошо выспаться, чтобы почувствовать прилив свежих сил и бодрость. Но, если даже после полноценного отдыха вы просыпаетесь разбитыми, то такому состоянию может быть несколько причин:
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Кроме этого, постоянную утомляемость женщины могут чувствовать во время ПМС, климактерической перестройки организма, при беременности и кормлении. А такие факторы, как смена сезона, резкие изменения атмосферного давления, повышенная метео чувствительность – одинаково беспокоят и вызывают усталость и у женщин, и мужчин.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Если обследование показало отсутствие нарушений здоровья, то нужно приобрести несколько полезных привычек, которые помогут обрести бодрость и силы на весь день:
1. Высыпаться – спать следует не меньше 7-9 часов в сутки. Постарайтесь наладить режим сна, ложиться и вставать в одно время.
2. Водные процедуры – контрастный душ способен хорошо взбодрить, дать заряд энергии и улучшить работу сердца.
3. Гимнастика – даже недолгая зарядка усилит кровообращение и вернет тонус сосудистой системе.
4. Отказаться от вредных привычек – алкогольные напитки и курение, постоянное переедание и пристрастие к фаст-фуду, вызывают серьезные нарушения в организме и приводят к тяжелым заболеваниям.
5. Правильное питание – полезные продукты не только помогут избавиться от излишков веса, но и обогатят организм необходимыми витаминами и микроэлементами.
6. Фитолечение – настои и отвары лекарственных трав и других растений восстановят тонус, укрепят иммунитет и помогут справиться с нервными перегрузками. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Только вот у нас на усталость не привыкли обращать внимание. А при этом так может выражаться нехватка витамина Д, йода.. - это самые популярные пункты в наших широтах. Поэтому я себе обязательно раз в полгода точно ледис формулу больше чем поливитамины беру - там эти микроэлементы есть, плюс растительные компоненты для тонуса организма и женского здоровьяОтветить
Добавить комментарий