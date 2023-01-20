Усталость как симптом

Точные причины, приводящие к синдрому хронической усталости, до сих пор остаются неустановленными. Следует осознавать, что быстрое наступление слабости физических и эмоциональных сил, повышенная утомляемость, являются не болезнью, а симптомом какого-либо заболевания.

Плохая экология, увеличение темпа жизни, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, возросшая психоэмоциональная нагрузка на человека, постоянный стресс – все это приводит к ухудшению состояния здоровья и постоянной усталости. Утомляемость может возникать на фоне депрессии, неполноценного сна, недостатка физической активности. Поэтому, прежде, чем искать внешние причины, следует исключить внутренние заболевания. Для этого, нужно пройти врачебное обследование.

Различные причины усталости

В конце напряженного рабочего дня, ощущение усталости – нормальное явление, и бывает достаточно хорошо выспаться, чтобы почувствовать прилив свежих сил и бодрость. Но, если даже после полноценного отдыха вы просыпаетесь разбитыми, то такому состоянию может быть несколько причин:

авитаминоз – дефицит жизненно-важных витаминов, таких как группы В, йода, калия, железа и так далее, может привести к постоянной апатии. При недостатке, нужно правильно организовать рацион, и включить в него продукты, богатые их содержанием;

– дефицит жизненно-важных витаминов, таких как группы В, йода, калия, железа и так далее, может привести к постоянной апатии. При недостатке, нужно правильно организовать рацион, и включить в него продукты, богатые их содержанием; нарушение гормонального фона – бывают и у женщин, и у мужчин. Усталость может сопровождаться головными болями, резкими колебаниями веса, частой сменой настроения и другими симптомами. Утомляемость чаще вызывается сбоями в гормональной системе;

– бывают и у женщин, и у мужчин. Усталость может сопровождаться головными болями, резкими колебаниями веса, частой сменой настроения и другими симптомами. Утомляемость чаще вызывается сбоями в гормональной системе; депрессивное состояние – физиологические нарушения сопровождаются низкой самооценкой, негативными мыслями, отсутствием интереса к жизни, собственной ненужностью;

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ВСД – сбоям в вегетососудистой системе сопутствует целый комплекс проявлений, среди которых: головные боли и головокружения, пониженное давление, проблемы с сердцем, плохой сон, нарушения пищеварения;

головные боли и головокружения, пониженное давление, проблемы с сердцем, плохой сон, нарушения пищеварения; инфекционные заболевания, среди них, гриппы и простуды. Утомляемость бывает наряду с повышенной температурой, болями в костях и суставах и другими симптомами;

Утомляемость бывает наряду с повышенной температурой, болями в костях и суставах и другими симптомами; сердечные патологии – сопровождаются болями в области желудка, могут отдавать в левую руку, под лопатку, перебоями в сердцебиении. Если есть хоть малейшее подозрение, то следует немедленно обратиться к врачу и пройти тщательное обследование;

– сопровождаются болями в области желудка, могут отдавать в левую руку, под лопатку, перебоями в сердцебиении. Если есть хоть малейшее подозрение, то следует немедленно обратиться к врачу и пройти тщательное обследование; сахарный диабет – сопутствует сильная жажда, колебания в весе, проблемы с кожей, зуд. Следует сдать анализы, особенно, если диабет диагностирован у родственников;

– сопутствует сильная жажда, колебания в весе, проблемы с кожей, зуд. Следует сдать анализы, особенно, если диабет диагностирован у родственников; железодефицитная анемия – недостаток железа провоцирует кислородное голодание.

Кроме этого, постоянную утомляемость женщины могут чувствовать во время ПМС, климактерической перестройки организма, при беременности и кормлении. А такие факторы, как смена сезона, резкие изменения атмосферного давления, повышенная метео чувствительность – одинаково беспокоят и вызывают усталость и у женщин, и мужчин.

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Как побороть чувство усталости?

Если обследование показало отсутствие нарушений здоровья, то нужно приобрести несколько полезных привычек, которые помогут обрести бодрость и силы на весь день:

1. Высыпаться – спать следует не меньше 7-9 часов в сутки. Постарайтесь наладить режим сна, ложиться и вставать в одно время.

2. Водные процедуры – контрастный душ способен хорошо взбодрить, дать заряд энергии и улучшить работу сердца.

3. Гимнастика – даже недолгая зарядка усилит кровообращение и вернет тонус сосудистой системе.

4. Отказаться от вредных привычек – алкогольные напитки и курение, постоянное переедание и пристрастие к фаст-фуду, вызывают серьезные нарушения в организме и приводят к тяжелым заболеваниям.

5. Правильное питание – полезные продукты не только помогут избавиться от излишков веса, но и обогатят организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

6. Фитолечение – настои и отвары лекарственных трав и других растений восстановят тонус, укрепят иммунитет и помогут справиться с нервными перегрузками. опубликовано econet

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