Уровень мочевой кислоты: в чем опасность и как понизить

Мочевая кислота образуется в организме при расщеплении пуринов, которые содержатся во многих продуктах питания. В норме она нейтрализуется и выводится почками человека, не причиняя вреда здоровью. При переизбытке соединение начинает накапливаться, откладывается в виде солей на костной ткани. Последствием становится подагра, остеохондроз, ишемическая болезнь сердца.
Нормальным считается уровень мочевой кислоты в пределах 140–340 ммоль/л, 420 ммоль/л у мужчин среднего возраста. В минимальном количестве соединение участвует в метаболизме, является природным антиоксидантом, улучшает работу нервной системы и головного мозга. Оно переносит ионы азота и натрия, содержится в крови, моче, тканях печени.
Мочевая кислота усиленно образуется в организме при следующих заболеваниях и патологиях:
Наиболее распространенная причина повышения мочевой кислоты – нерациональное питание. Проблема возникает при избыточном употреблении мяса, белковых продуктов, сидении на монодиетах.
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При выявлении повышенного содержания мочевой кислоты в крови, обратитесь к врачу: отложения солей становятся причиной атеросклероза, закупорки сосудов, провоцируют ранние инфаркты и инсульты. Распространенные рекомендации специалистов, помогающие снизить уровень опасного соединения:
1. Правильно питайтесь, забудьте про «модные» белковые диеты. Употребляйте больше овощей, фруктов, растительных продуктов и свежей зелени.
2. Начинайте бороться с ожирением. Лишний вес дает дополнительную нагрузку на суставы, повышает риск отложения солей.
3. Соблюдайте питьевой режим. Употребляйте меньше кофе и крепкого чая, пейте больше чистой воды без газа и подсластителей.
4. Принимайте лекарства на основе меди и молибдена, улучшающие состав крови.
5. Обязательно лечите воспалительные процессы и инфекции мочеполовой системы, проверяйте уровень гормонов при дисфункции щитовидной железы, надпочечников.
Врачи подбирают препараты индивидуально, исходя из причины повышения мочевой кислоты. Иногда человеку рекомендуются мочегонные лекарства или блокаторы, активирующие выведение солей.
Если анализ крови показал высокий уровень солей, врачи предлагают пациенту специальную диету. В ее основе – рациональное питание и строгий контроль белковых продуктов. При этом в меню включаются блюда и напитки, которые меняют щелочной состав мочи, улучшают ее отток.
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При повышении мочевой кислоты из рациона рекомендуется убрать:
В первые недели исключите супы на мясном бульоне, которые содержат большое количество пуриновых соединений. В небольшом объеме употребляйте кофе, черный чай и алкоголь, задерживающий жидкость в организме. Сократите количество соли: помните, что она присутствует в готовых закусках, фаст-фуде, смесях специй.
При высоком уровне мочевой кислоты врачи рекомендуют налегать на полезные продукты, стимулирующие выведение соединений соли:
Без ограничений употребляйте кисломолочные продукты, кефир, творог, делайте легкие соусы на основе сметаны и йогурта. Овощи и фрукты кушайте в свежем и обработанном виде, готовьте салаты и рагу. Для улучшения вкуса вместо соли используйте горчицу, сок лимона, черный перец.
Повышенный уровень мочевой кислоты становится причиной серьезных заболеваний. Специальная диета снижает содержание солей в крови, улучшает работу почек. Исключение продуктов, богатых пуринами, помогает избежать проблем со здоровьем без применения сильнодействующих лекарств.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/
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Для ее снижения хорошо мочегонные травы подходят, я чай эвалар биo при повышенном содержании мочевой кислоты себе беру. Там состав богатый и 100% натуральный, травы на алтае выращены и собраны, вот тут читал А это о качестве говорит - значит во время сборки и упаковки по максимум полезные свойства сохраняютсяОтветить
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