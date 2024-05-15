Упражнения тай-ди: Техника для стимуляции защитных сил организма

Хорошо, если вы ежедневно будете выполнять полностью все рекомендуемые упражнения. Не делайте себе послаблений, только ежедневная тренировка может принести ощутимые результаты.

Данный комплекс состоит из 23 упражнений (рис. 14). Все упражнения делаются сидя, за исключением последнего. Очень рекомендуется перед каждым упражнением активизировать руки (а точнее, усилить биоэнергетику), потерев несколько раз ладони одна о другую.

Комплекс упражнений тай-ди для профилактики простудных заболеваний

«Много лет тренируя людей по древнекитайской гимнастике тай-ди, — пишет кандидат медицинских наук Э.Г. Харазян, — я смогла сделать вывод, что ежедневное выполнение комплекса дает удивительно хорошие результаты. У людей повышалась сопротивляемость организма к так называемым «простудным заболеваниям» (гриппу, ОРВИ и другим)».

Упражнение 1

Проведите большими пальцами рук по тыльной стороне ушных раковин снизу вверх и обратно, при этом указательные пальцы, соответственно согнувшись, лягут на передний отдел ушей, двигаясь параллельно большим пальцам. Сделайте в среднем темпе 10-15 движений.

Упражнение 2

«Посадите» уши в развилки, образованные между указательными и средними пальцами, и энергичными, «причесывающими» движениями соскользните с мочек ушей вверх, двигаясь к вискам. Выполните упражнение 7-9 раз.

Упражнение 3

Промассируйте подушечками указательных пальцев точки, расположенные снаружи, у основания козелков. Движения выполняются одновременно двумя руками 7-9 раз в среднем темпе по ходу часовой стрелки.

Упражнение 4

Промассируйте подушечками указательных пальцев точки, расположенные в ямках за мочками ушей. Движения выполняются так же, как и в предыдущем упражнении.

Упражнение 5

Промассируйте подушечками больших пальцев область в углублении ушной раковины вокруг наружного слухового прохода. Подушечки больших пальцев располагаются в ушной раковине так, чтобы ладони могли обхватить голову сзади. Движения выполняются одновременно двумя руками 7-9 раз по ходу часовой стрелки.



Рис. 14. Тай-ди (гимнастика-самомассаж стимулирует защитные силы организма): выполнение упражнений с 1-го по 23-е описано в данном тексте

Упражнение 6

Возьмитесь большими и указательными пальцами обеих рук за верх ушных раковин и попеременно тяните их вправо и влево. Повторите эти движения в темпе 15 раз.

Упражнение 7

Массируйте большим и указательным пальцами правой руки каждый палец левой руки, начиная с мизинца. В темпе сделайте массаж-растирание каждой фаланги и сустава по 3 раза с нажимом. То же повторите с пальцами правой руки.

Упражнение 8

Массируйте большим и указательным пальцами правой руки каждый палец левой руки — с внешней и внутренней стороны, а также по боковым сторонам, как бы натягивая тесную перчатку, начиная с ногтевой фаланги мизинца. То же повторите с пальцами другой руки.

Упражнение 9

Ухватите указательным и средним пальцами каждый палец другой руки поочередно, начиная с мизинца, и крутите вправо и влево в суставе по 5 раз, а затем, как бы выдергивая палец из сустава, отпустите его на место. Выполните упражнение без напряжения по одному разу с каждым пальцем.

Упражнение 10

Массируйте большим пальцем одной руки, круговыми движениями, ладонь другой руки, разминая ее от основания кисти к центру. Затем пройдите по всем буграм ладони и закончите массаж средним пальцем к его концу.

Упражнение 11

Захватите ладонью запястье с внутренней стороны и спиралеобразными движениями, не отрывая ладони от руки, двигайтесь к плечевому суставу. Движение производите с нажимом по одному разу на каждой руке.

Упражнение 12

Согните кисть руки под углом к предплечью и оттопырьте большой палец, уцепитесь в него большим пальцем другой руки, стараясь мягко и безболезненно приблизить его к предплечью. Выполните упражнение в темпе по 2-3 раза на каждой руке.

Упражнение 13

Заключительный массаж рук по энергетическим каналам. Свободно опустите левую руку. Ладонью правой руки погладьте по наружной стороне левой руки от пальцев к плечу, далее вниз — по внутренней стороне и соскользните рывком с ладони, как бы сбрасывая все ненужное. Проделайте по 2-3 раза в темпе с каждой рукой.

Упражнение 14

Исходное положение для упражнений со стопами — сидя. Стопа одной ноги укладывается на противоположное бедро. Далее подхватите правой ладонью снизу правую лодыжку, а левой ладонью стопу и вращайте в одну и другую сторону по 5-7 раз в темпе. То же совершите с другой стопой.

Упражнение 15

То же исходное положение. Ногтями больших пальцев рук совершите царапающие движения подушечек каждого пальца обеих стоп. Движения на каждом пальце производятся в темпе, по 3-5 раз в противоположных направлениях.

Упражнение 16

То же исходное положение. Массируйте большим и указательным пальцами руки каждый палец на стопах — с внешней и внутренней сторон, а также по боковым сторонам, начиная с большого пальца (см. упражнение 8).

Упражнение 17

То же исходное положение. Произведите сгибания пальцев стоп попарно в противоположные стороны одновременно: 1-й палец (большой палец стопы) отгибаем вперед, 2-й — назад и наоборот; далее 2-й палец отгибаем вперед, а 3-й — назад и наоборот; 3-й и 4-й пальцы, 4-й и 5-й пальцы — соответственно. Выполняйте в темпе.

Упражнение 18

То же исходное положение. Вставив по 4 пальца руки в межпальцевые ямки со стороны стопы, произведите вращательные движения в одну и другую стороны по 3-5 раз в темпе на каждой стопе.

Упражнение 19

То же исходное положение. Сделайте сначала движение большим пальцем стопы вперед, назад, в сторону; то же — с мизинцем, а затем разведите все пальцы стопы веерообразно и соберите вместе и снова разведите. Все выполняется в темпе по 3-5 раз на каждой стопе.

Упражнение 20

То же исходное положение. Произведите массаж-разминание стопы большими пальцами рук, начиная от ее середины, расходящимися движениями к пальцам. Выполните в темпе на каждой стопе поочередно 5-7 раз.

Упражнение 21

То же исходное положение. Массируйте кулаком впадину на стопе вращательными движениями по ходу и против часовой стрелки. Поочередно на каждой стопе сделайте по 5-7 раз такие движения с нажимом.

Упражнение 22

Слегка согнутыми пальцами рук произведите несильное колющее, отрывистое поколачивание всей поверхности стопы, начиная с кончиков пальцев. Таких поколачиваний сделайте по 3-5 раз поочередно на каждой стопе в темпе.

Упражнение 23

Встаньте ровно, без напряжения, ноги вместе. Приподнимитесь медленно на носки и разом опуститесь на пятки, стукните ими об пол, как бы встряхивая себя с ног до головы. Выполните это упражнение 20-30 раз.

Хорошо, если вы ежедневно будете выполнять полностью все рекомендуемые упражнения. Не делайте себе послаблений, только ежедневная тренировка может принести ощутимые результаты.опубликовано econet

Из книги "Лечение детей нетрадиционными методами. Практическая энциклопедия", Станислав Мартынов

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