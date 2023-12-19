Упражнения при грудном остеохондрозе

Грудной остеохондроз по сравнению с поясничным и шейным возникает реже. Но при появлении первых симптомов стоит принимать срочные меры, иначе заболевание может привести к весьма плачевным последствиям.

О том, как понять, когда развивается остеохондроз грудной зоны, а также о профилактике и лечении заболевания мы расскажем в этой статье.

Гимнастика, полезная при грудном остеохондрозе

Как развивается грудной остеохондроз

Данное заболевание сопровождается болью:

в области груди (в ночное время или сильной физнагрузке);

между лопатками (когда руки подняты);

при глубоком дыхании;

между ребрами (при ходьбе);

в пищеводе.

При обострении заболевания боль не утихает на протяжении нескольких дней. Сопутствующими симптомами при данном недуге могут быть:

шелушение кожного покрова;

повышенная ломкость ногтей;

нарушение процесса пищеварения;

онемение определенных участков кожи;

чувство жжения в ногах.

Различают два основных признака этой болезни:

резкая боль в районе груди (дорсаго), которая затрудняет дыхание при движении верхней части корпуса;

нарастающая боль в межпозвоночных дисках (дорсалгия), которая продолжается на протяжении двух-трех недель и усиливается при глубоком дыхании.

Почему развивается грудной остеохондроз и к чему он может привести

Главными причинами развития этого заболевания являются:

малоподвижный образ жизни;

травмы позвоночника;

слабость спинных мышц;

нарушение осанки.

Если вовремя не предпринять меры, не исключено развитие протрузий и грыж в грудном отделе, межреберной невралгии, компрессии спинного мозга, нарушений в работе сердца, почек, печени и других важных органов.

Профилактика и лечение грудного остеохондроза

Для профилактики развития остеохондроза следует минимизировать нагрузку на позвоночник и при малейшем ощущении боли прилечь минут на 40. При необходимости постоянной работы за компьютером следует через каждые пару часов делать разминку. Для укрепления мышц спины полезно заниматься плаваньем, а также лечебной физкультурой.

Для лечения заболевания необходимо выполнять следующие упражнения:

1. Стоя с ровной спиной расположить ноги на ширине плеч, а руки вытянуть в стороны. Глубоко вдыхая максимально отвести руки назад, а на выдохе свести их перед грудью и обхватить плечи. Количество повторов – минимум 5, постепенно можно довести до 10.

2. Исходная позиция – как в предыдущем упражнении. Необходимо максимально свести плечи перед собой и округлить спину, через пару секунд вдохнуть и отвести плечи назад также задержавшись на пару секунд. Повторить максимум 6 раз.

3. Стать возле угла, повернувшись к нему лицом, согнуть руки в локтях и опереться на стену ладонями, затем корпус максимально приблизить к стене и свести лопатки, чтобы мышцы груди хорошо растянулись. Задержаться в положении 5 секунд, потом повторить не больше 4 раз.

4. Сесть на стул, согнуть руки и пальцы сцепить в замок за шеей. Потянуть корпус назад, отводя согнутые руки в стороны и выгибая грудь. Повторить максимум 4 раза, продолжительность одного подхода – 5 секунд.

5. Стать на четвереньки и опереться на прямые руки. Выдыхая – выгнуть спину, максимально свести лопатки и поднять голову, а вдыхая согнуть спину дугой и опустить голову.

6. Встать, выпрямить спину, поставить ноги на ширину плеч, а руки опустить. Вдыхая наклониться вправо, касаясь правой рукой колена, а левой ребер, выдыхая вернуться в исходную позицию и повторить наклон с другой стороны. В каждую сторону следует сделать по 4 наклона, со временем количество подходов можно увеличить.

7. Повторить первое упражнение, но в замедленном темпе.

Для начала этого комплекса будет достаточно. При желании больше укрепить мышцы, можно выполнить еще ряд упражнений:

1. Лечь на живот и вытянуть руки перед собой. Вдыхая расположить руки за головой и поднять верхнюю часть корпуса, а выдыхая вернуться в первоначальное положение. Количество повторов от 3 до 5, затем можно увеличить до 15 раз.

2. Лечь на живот, согнуть руки в локтях и соединить пальцы под подбородком. Вдыхая поднять ноги максимально (не сгибая), выдыхая – вернуться к первоначальной позиции. Количество повторов как в предыдущем упражнении.

3. Лечь на спину, выдыхая охватить колени руками и подтянуть к животу, приподняв голову. Через 5 секунд занять первоначальное положение и сделать вдох. Повторы – как в предыдущих упражнениях.

4. Лечь на спину, вдохнуть и поднять прямые ноги максимально высоко, выдохнуть. Количество повторов индивидуально.

Гимнастика поможет улучшить гибкость позвоночника и укрепить грудные мышцы. Заниматься следует не спеша, без резких движений, задерживаясь в каждой позиции по две-три секунды. опубликовано econet

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