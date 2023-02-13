Упражнения, которые избавят от застоя в желчном пузыре

Для нормализации процесса оттока желчи необходимо выполнять специальную гимнастику. Упражнения существенно облегчат ваше состояние и помогут быстрее восстановиться.

Помимо гимнастики нужно следовать рекомендациям специалиста. Обратитесь к гастроэнтерологу, который назначит анализ крови и желчи, проверит состояние желчного пузыря и печени посредством УЗИ и на основе полученных результатов подберет лекарственные препараты и порекомендует диету. Следуя рекомендациям врача, вы сможете улучшить свое состояние, а после дополнить лечение упражнениями, способствующими повышению двигательной нагрузки, необходимой для нормального функционирования печени, а также специальными травяными сборами.

Застой желчи: упражнения для ускорения процесса восстановления

Для восстановления работоспособности необходимо выполнять специальную гимнастику:

1. Первое упражнение – нужно лечь на левый бок и вытянуть вверх левую руку, затем поднять правую руку и правую ногу (под прямым углом). Ногой нужно выполнять вращательные движения по и против направления часовой стрелки.

2. Второе упражнение – следует лечь на живот, вытянув перед собой руки и немного приподняв их над полом. Ноги также нужно выпрямить и немного приподнять над поверхностью пола. Удерживать положение нужно в течение нескольких секунд, затем вернулся в исходную позицию, а после повторить все заново, но при поднятии ног выполнять перекрестные движение («ножницы»). Затем нужно сымитировать движения, как при плавании брассом – сделать глубокий вдох, поднять голову и на выдохе опустить голову вниз.

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3. Третье упражнение – нужно встать и расставить ноги на ширине плеч, затем наклонить корпус вперед и сделать им несколько вращательных движений. Если во время занятий возникнет чувство тошноты, нужно прекратить тренировку.

4. Четвертое упражнение – стоя с ровной спиной и сомкнутыми вместе ногами следует выполнять движения, как при ходьбе с высоким подъемом бедер. Затем нужно расслабиться, а после выполнить еще несколько «шагов» на кончиках пальцев и пятках. Общая продолжительность занятий – около получаса, всего нужно выполнить от 4 до 10 повторов (ориентируясь на самочувствие). Перед тренировкой лучше несколько минут полежать на коврике. Первые 8-10 занятий рекомендуется проводить через день, а потом заниматься ежедневно, если самочувствие позволяет.

Важно! При повышенной активности желчных протоков нужны минимальные физические нагрузки. Следует больше отдыхать лежа на спине, чтобы мышцы расслаблялись. Во время отдыха можно слегка массировать живот по часовой стрелке, не затрагивая область печени.опубликовано econet

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