Упражнения «28 вибраций»: Станьте здоровее и моложе!

Физическая вибрация - это мощнейший оздоровительный и омолаживащюий способ работы с телом.

Физическая вибрация оживляет тело, поднимает его тонус, дает возможность организму ожить, стать здоровее и моложе, будит процессы перераспределения энергии в организме. Ключей в даосизме очень немного, например, от физического ощущения - к ментальному. Вибрация прошла, остается послевкусие, которое вы запоминаете наряду с самим ощущением от вибрации. Вибрации - комплекс лучше выполнять утром, еще лежа в постели. Этот комплекс можно выполнять лежа, сидя, стоя. И ощущения от упражнения в стойке от головы чувствуются гораздо сильнее, чем от положения лежа. Но лежа легче расслабить тело. Важно в итоге научиться всколыхнуть ментальную вибрацию без выполнения ее физического аналога.

Комплекс «28 вибраций»

1. Вибрация левой ногой. Волна ногой в вертикальной плоскости. Достигается через технику ударов как плетью. Подготовительным упражнением является и упражнение отряхивающейся от воды собаки.

2. Вибрация правой рукой.

3. Правая нога.

4. Левая рука. Последовательность выполнения очень важна, но пока технику ищите сами, работайте так, как может работать ваш организм.

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5. Вибрация с правой руки, лежащей сверху за головой, на левую ногу. Волна идет и по телу посередине. Где то вибрация идет легче, благодаря обилию суставов, а где-то труднее, в глубине мышцы.

6. С левой руки на правую ногу.

7. Голову держите прямо, от головы вибрация идет через шею по всему телу по кругу воина.

8. Голова повернута немного влево, до 45 градусов. Вибрация по этому кругу.

9. Поворот головы до 45 градусов вправо, вибрация лучше проходит по левой стороне.

10. Поворот головы до 90 градусов влево

11. То же вправо.

12. Вибрация всем телом вертикально, можно закинуть руки вверх, или положить их вдоль тела.

13. Движение стопами в плоскости, перпендикулярной ногам. Этот прием аналогичен пробуждению черной собаки, активизации энергии через расслабление, потряхивание стоп расслабленных ног партнером.

14. Вибрация кистями рук, кисти не подогнуты, а лежат около пола. Не нужно напрягать трицепсы, так как вибрация будет погашена. Начинать лучше с прямых рук.

15. То же плечами, типа цыганочки.

16. Вибрация тазом, без опоры на пятки, всем телом.

Далее идут скрытые вибрации.

17. От анального отверстия до бай-хуэй. Посыл вибрации, оргазмической волны от создания намерения сжатия анального отверстия, к верхней точке головы, активирующее всю нервную систему позвоночника, к примеру. Такое намерение связано с даосской концепцией недеяния, или наиболее эффективного бездействия - действия. Часто, когда в медитативных техниках рекомендуют сжать анальное отверстие, надо именно его расслабить, и создать намерение сжатия. Главное, чтобы это поджатие создало чувственный посыл.

18. Левая сторона тела, или господин Ян.

19. Правая сторона тела, или госпожа Инь.

20-27. Вибрации по восьми направлениям, создаются намерением вибрации. На этапе обучения можно вибрацию делать явной, запоминая ощущения от нее, и затем переводить в ментальную. Сначала в плоскости постели, из стороны в сторону. Потом идет вертикальная плоскость. потом плоскости под 45 градусов. Эти внутренние вибрации, как волны, должны пройти по телу четко в этих направлениях. Этих вибраций восемь, а не четыре, так как каждый круг вы инициируете два раза, в каждую из сторон. Это как хвост плети, который загибается в какую-то одну из двух возможных сторон.

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28. Внутренние одновременные точечные ощущения вибраций в суставах рук - кистевом, локтевом, плечевом, и ног. 12 точек одновременно.

Очень важно, чтобы вы поняли внутреннее ощущение вибрации, нашли ключи работы со своей внутренней энергией, воздействия на свой организм через систему представлений, ассоциаций и запоминания различных внутренних ощущений.

Вибрация может быть опасной, и разболтать все, что можно разболтать, так трактористы становились инвалидами на второй год работы. Но также это мощнейший оздоровительный и омолаживащюий способ работы с телом.

29. Центры стоп и кистей, четыре точки одновременно. Найдите свои точки индивидуально, их местоположение может немного отличаться от классического. Работайте с тем центром, который вы чувствуете лучше, с тем, который проявляется именно у вас.

30. Вибрации в центрах бедер и голеней, предплечий и плечей. Это внутренние точки, в центре объема конечности. Центр бедра можно найти, исходя из наиболее болезненных точек бедра четырех или восьми направлений, в которые наносится удар, например, коленом, в рукопашном бою. Эти точки следует продлить внутрь бедра, и перекрестить. Там и будет ваш центр.опубликовано econet.ru.

Автор Александр Медведев

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