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Упражнение "велосипед": Что произойдет с телом, если делать его ежедневно

Источник: zen.yandex.ru 24 января 2023 7926
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Упражнение «ВЕЛОСИПЕД» прекрасно прорабатывает все видимые мышцы пресса, а также улучшает обмен веществ и способствует улучшению кровообращения. Нередко у людей, которые стабильно делают «велосипед», улучшается работа кишечника. Кроме работы мышц пресса, при выполнении велосипеда неплохо нагружаются ягодицы.

Упражнение "велосипед": Что произойдет с телом, если делать его ежедневно

Упражнение это очень простое. Ложимся на спину и крутим ногами круговые движения, имитируя езду на велосипеде. Не нужны никакие спортивные снаряды, не надо посещать тренажёрный зал. Вся работа - это работа с собственным телом.

Упражнение "Велосипед"

Это упражнение оказывает комплексное воздействие на организм. Оно:

1. Тренирует и укрепляет прямые и косые мышцы живота, ягодицы, поясничные мышцы, бёдра. Пресс становится крепче, сжигаются жиры в области живота.

2. Улучшается работа ЖКТ.

3. Повышается физическая выносливость. Между прочим, упражнение "велосипед" развивает выносливость так же, как регулярные пробежки.

Особо симпатичная черта этого упражнения - улучшение кровообращения в области малого таза, что благоприятно сказывается на функции воспроизводства: у мужчин заметно повышается потенция, а у женщин это положительно сказывается в период беременности и последующих родов. Но, конечно же, во время самой беременности практиковать "велосипед" нельзя. Это упражнение лишь создаст условия для женского здоровья и благоприятного течения беременности. В целом "велосипед" даёт реальный шанс нормализовать интимную жизнь.

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Упражнение "велосипед": Что произойдет с телом, если делать его ежедневно

Кстати, пара слов о мужских способностях. Приседания тоже улучшают кровообращение в малом тазу и тоже улучшают мужскую потенцию. Но упражнение "велосипед" имеет два преимущества:

1. Оно не нагружает коленные суставы так, как приседания. Область колен - это довольно деликатная часть тела и чувствительная к травмам. Глубокие приседания дают на коленные суставы серьёзную нагрузку, в то время как "велосипед" - это более щадящий режим для них.

2. Приседания могут создать предпосылки для варикозного расширения вен на ногах (хотя и не всегда). А вот упражнение "велосипед" - напротив, служит профилактикой варикоза. По этой причине оно особенно полезно всем, чья работа связана с долгим пребыванием на ногах, а также женщинам, носящим каблуки, так как облегчает состояние сосудов ног.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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