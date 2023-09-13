Упражнение «Солнечное и Лунное» дыхание

Изменяя частоту и глубину своего дыхания, мы можем менять наше эмоциональное состояние, концентрацию тех или иных гормонов, уровень энергии и физической активности.

Правая ноздря управляет солнечной (правой) стороной тела и отвечает за энергию, мотивацию и состояние бодрствования, в то время как лунная сторона (левая) работает в ночное время. Днем полезна техника солнечного дыхания, которая поможет вам увеличить энергию.

2 вида энергетического дыхания: Упражнения

Сначала очистите правую ноздрю, сидя вертикально на стуле: зажмите левую ноздрю безымянным пальцем правой руки и дышите медленно и глубоко через правую ноздрю.

Как только правая ноздря прочистится, начинайте дышать следующим образом: делайте глубокий вдох через правую ноздрю, затем большим пальцем правой руки зажмите правую ноздрю и задержите дыхание на комфортный для Вас отрезок времени, после чего освободите левую ноздрю и сделайте через нее полный выдох (правая ноздря при этом зажата).

В течение 2-5 минут вдыхайте энергию через правую ноздрю и выдыхайте вялость, сонливость и усталость через левую.

Техника солнечного дыхания поможет Вам оставаться бодрым на протяжении всего дня. Перед сном делайте это упражнение наоборот, используя технику лунного дыхания. Сначала просто подышите через левую ноздрю, очищая ее, зажав правую.

Затем вдыхайте левой и выдыхайте через правую ноздрю, на этот раз задерживая дыхание после выдоха, тоже на комфортный для Вас отрезок времени.

Вдыхайте через левую ноздрю покой, безмятежность и релакс, выдыхайте через правую ноздрю все излишнее возбуждение, стрессы и все мысли об ушедшем дне, не допуская появления мыслей о завтрашнем.

Эта техника поможет Вам расслабиться и уснуть крепким, здоровым сном, что тоже способствует снижению дневной утомляемости.опубликовано econet

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