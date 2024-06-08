Упражнение, которое поможет привести тазобедренный сустав в нормальное положение

Боль в области тазобедренного сустава может быть обусловлена многими причинами. Это упражнение поможет привести тазобедренный сустав в нормальное положение.

Это упражнение предназначено для того, чтобы вернуть головку бедренной кости обратно в капсулу тазобедренного сустава. При продолжительном пребывании в сидячей позе шарообразная головка может выдвинуться из гнезда вперед и вызвать всевозможные механические повреждения и боли.

Упражнение для изменения положения таза

Встаньте на четвереньки, расположите колени под тазом, снимите всю тяжесть тела с одного колена на 90 секунд – 2 минуты.

Затем перенесите вес тела на область, находящуюся примерно на 10 см выше опорного колена с внешней стороны (снимок 2) и слегка поверните ступню, как показано. На втором снимке на левую ногу вообще не приходится вес.

Задержитесь в такой позе на 90 секунд – 2 минуты.

Повторите с другой ноги.опубликовано econet

Из книги "Совершенное тело за 4 часа", Тимоти Феррис

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