Упражнение для улучшения работы почек и системы пищеварения

Для улучшения работы почек, пищеварительной системы, а также устранения любого дискомфорта в области грудного и поясничного отделов позвоночника, достаточно выполнить одно упражнение. Такая гимнастика весьма эффективна, но подходит не всем. Занятия противопоказаны людям, страдающим патологией щитовидной железы.
Упражнение выполняется в положении лежа на животе с приподнятым корпусом. Можно опираться на ладони, смотреть прямо перед собой либо в потолок, ноги должны быть вытянуты вдоль тела. Чтобы тренировка была максимально эффективной, важно сопоставлять движение рук и корпуса с дыхательными циклами.
Благодаря такой гимнастике удастся:
Гимнастика особенно подходит для тех, кто страдает от запоров, сколиоза, патологий надпочечников и желчного пузыря.
Упражнение выполняется легко:
Во время тренировки важно следить за положением ладоней – они должны быть сильно прижаты к полу. Плечи следует отводить назад, чтобы грудная клетка хорошо раскрылась, а голову максимально запрокинуть назад. Корпус нужно поднимать за счет спинных мышц, а не рук. Ноги держать ровно, вытянув вдоль пола. Ягодичные мышцы необходимо напрячь.
Количество повторов – три раза, не более. Важно не часто, а качественно выполнять упражнение. Особую осторожность следует соблюдать при наличии проблем с позвоночником.
Существует несколько вариантов выполнения этой гимнастики. Можно заниматься, визуализируя внутренние органы (к примеру, щитовидную железу), тогда удастся улучшить их работу. Можно параллельно выполнять дыхательные упражнения и стараться максимально расслабить все мышцы.
Более сложный вариант упражнения – это сильный прогиб спины, чтобы голова и плечи были приближены к копчику, но так можно заниматься в том случае, если классический вариант упражнения хорошо освоен и не вызывает сложностей. После тренировки можно принять «позу ребенка» и полежать так несколько минут, чтобы мышцы полностью расслабились.
Упрощенная версия упражнения подходит начинающим. Для этого нужно:
Несмотря на простоту такого упражнения, оно имеет несколько противопоказаний. Заниматься нельзя при наличии:
Перед тренировкой лучше проконсультироваться с врачом, так удастся избежать возможных осложнений. При возникновении любого дискомфорта во время выполнения упражнения, тренировку стоит прекратить.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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