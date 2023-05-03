Упражнение для улучшения обмена веществ

От работы органов пищеварения зависит здоровье всего организма и наше самочувствие. Сколько проблем человеку могут доставить метеоризм, запоры, тяжесть в желудке! Упражнение под названием «Рыбак» способствует улучшению обмена веществ и нормализует работу всего пищеварительного тракта.
Упражнение нормализует пищеварение. С его помощью можно избавиться от чрезмерного газообразования, запоров, в норму придет перистальтика, упрощается опорожнение, через массаж внутренних органов укрепляется мускулатура брюшной стенки. В придачу к этому оздоровляется кишечная флора, укрепляется глубокая мускулатура спины, убирается смещение органов, исцеляются болезни органов брюшной полости.
Это упражнение родом из юй-цзя. В идеале его полезно выполнять на голодный желудок. После гимнастики появляется непередаваемое чувство просветления. Упражнение дарит легкость, бодрость нашему телу. Энергетика брюшной полости без осложнений переходит в верхние энергетические центры, насыщает мозг, а не отягощает брюшину ненужным брожением.
Со временем можно ощутить улучшение состояния нижнего позвоночного отдела через натяжение глубоких спинных мускулов.
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Исходная позиция: Ноги ставим на ширине / слегка шире плеч, еле-еле сгибаем их в коленях. Ладонями упираемся в бедра (большие пальцы смотрят внутрь). Как можно сильнее расслабляем спину, вес тела переносим на руки, которые упираются в колени. Позвоночник при этом должен быть прямой!
Данная гимнастика привела к тому, что при задержке дыхания газовый состав крови ухудшился. Теперь выполняем очистительное дыхание:
Упражнение выполняется в количестве 10 циклов подряд, но наращиваем количество плавно, начиная с 3 циклов. Вся выше описанная процедура составляет 1 цикл.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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