Упражнение для мужчин и женщин, которое оздоровит весь организм

Упражнение для мужчин и женщин, которое при регулярном выполнении нормализует работу дыхательного центра, приводит в равновесие нервную систему, снимает стресс и избавляет от головных болей.
Существует три основных источника энергии, без которой живой организм не может существовать: воздух, вода и пища. Основным источником является воздух, так как не дышать человек может лишь считанные минуты. При неправильном дыхании наступает кислородное голодание и, как следствие, начинают развиваться многочисленные болезни. При нормальном дыхании в организме повышается содержание углекислого газа, что способствует исцелению от многих заболеваний, нормализации сна, увеличению выносливости и работоспособности, а также успокоению нервной системы.
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В этой статье вы узнаете дыхательные упражнения для мужчин и женщин, которые помогут вам чувствовать себя гораздо лучше.
Сядьте на коврик, скрестив ноги так, чтобы ступня левой ноги находилась под голенью и бедром правой ноги, а ступня правой ноги – под голенью и бедром правой ноги. Если это сложно, можно выполнять упражнение, сидя на стуле.
Ладони рук лежат на коленях, голова, шея и туловище составляют прямую линию. Взгляд направлен прямо перед собой.
Внимание должно быть сосредоточено на органах дыхания.
Сделайте спокойный, медленный вдох через нос и такой же спокойный и медленный вдох через нос.
Большим пальцем левой руки зажмите левую ноздрю и сделайте спокойный и медленный вдох через правую ноздрю. Не делая паузы после вдоха, закройте средним пальцем левой руки правую ноздрю, открыв левую, и выполните медленный выдох через левую ноздрю.
Без паузы после выдоха и без смены пальцев сделайте спокойный, медленный вдох через левую ноздрю, и без паузы спокойный медленный выдох через правую ноздрю (для этого закройте левую ноздрю большим пальцем левой руки, открыв правую ноздрю).
Полный цикл повторите 5 раз. Этот цикл нужно выполнять утром, днем (не позже чем за час до обеда), вечером (не позже чем за час до ужина) и перед сном в течение трех месяцев.
Регулярное выполнение этого упражнения по 4 раза в день в течение трех месяцев нормализует работу дыхательного центра, приводит в равновесие нервную системы, снимает стресс и головные боли.
Дыхательные упражнения надо делать в спокойной обстановке, умиротворенном состоянии духа и в хорошо проветренной комнате.
Сядьте на коврик, скрестив ноги так, чтобы ступня левой ноги находилась под голенью и бедром правой ноги, а ступня правой ноги – под голенью и бедром правой ноги. Ладони рук лежат на коленях, шея и туловище составляют прямую линию.
Взгляд направлен прямо перед собой. Внимание должно быть сосредоточено на органах дыхания.
После спокойного и медленного выдоха через нос закройте правую ноздрю средним пальцем левой руки и сделайте полный вдох, через левую ноздрю. Не меняя положения пальцев, задержите дыхание после вдоха. Закройте левую ноздрю большим пальцем левой руки, открыв правую, и сделайте полный выдох, через правую ноздрю.
Не делая паузы после выдоха и не меняя положения пальцев, сделайте полный вдох через правую ноздрю. Не меняя положения пальцев, задержите дыхание, затем средним пальцем левой руки закройте правую ноздрю, сняв большой палец с левой ноздри, и сделайте через левую ноздрю полный выдох.
По окончании дыхания выдержите паузу.
Выполняйте упражнение на первой неделе 5 раз, на второй – 6, и так далее, пока не доведете количество выполнений упражнения до 10 раз.
Регулярное выполнение этого упражнения нормализует работу дыхательного центра и способствует сокращению частоты дыхания.опубликовано econet
Варма Джульет "Аюрведа и йога для женщин"
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Источник: https://econet.kz/
Спасибо, я тоже зарядку делаю. Чтобы чувствовать себя хорошо, мэнс формула больше чем поливитамины принимаю. В составе витамин Д, цинк, сибирский женьшень – натуральный иммуностимулятор, и дозировки очень хорошие. Я по одной таблетке утром и вечером пью. Именно для мужского организма этот комплекс, так как еще выработку тестостерона улучшает.Ответить
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