Уменьшаем живот и бока: Всего 4 упражнений в день

Хотите уменьшить живот и бока? Представляем вам 4 простых упражнения, которые помогут это сделать. Делайте эти упражнения ежедневно, чтобы получить быстрый результат. Но это не означает, что вы должны пренебрегать правильным питанием.

Жир на животе и боках является наиболее распространенной проблемой у людей с лишним весом. Одной только диетой эту задачу вряд ли получится разрешить без специальных физических упражнений, направленных на укрепление мышц. Чтобы избавиться от обвисшего живота и боков при похудении есть упражнения, которые воздействуя на различные группы мышц, сделают ваш живот и талию подтянутыми.

4 упражнения для похудения живота и боков

Представляем вам четыре самых действенных из них.

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1. Упражнение с хулахупом.

Кручение обруча периодически в течение дня по десять минут очень действенно для того, чтобы убрать бока и сделать вашу талию тоньше.

Это упражнение противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

В начале выбирайте наиболее легкий обруч и обмотайте талию полотенцем или специальным поясом, для безопасности повреждения кожи. В дальнейшем можете перейти к более тяжелому хулахупу.

2. Скручивания.

Упражнение "скручивания" хорошо подойдет для воздействования на косые мышцы живота.

Лягте на пол, согните ноги в коленях, руки держите за головой.

Приподнимая свое тело, старайтесь тянуться локтем к противоположному колену, производя скручивание.

Делайте попеременно такие движения от одного колена к другому.

3. Подъем ног.

Подъем ног будем делать из положения сидя.

Сядьте ровно, вытянув ноги вперед. Поднимите одну ногу, задерживаясь в таком положении некоторое время.

Сделайте то же самое другой ногой. Повторите упражнение 10 раз.

Это упражнение очень хорошо воздействует на мышцы живота и способствует его уменьшению.

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4. Планка.

Планка является идеальным статическим упражнением, которое воздействует практически на все мышцы живота, спины, ног. На вид оно кажется очень легким, но на практике будет очень тяжело продержаться в таком состоянии долго. Поэтому, чтобы не вызвать перенапряжения, начните с малого количества времени, секунд с 20-30. Затем, по мере натренированности, увеличьте промежуток времени.

Опуститесь на пол, как при отжимании, руки поставьте на ширину плеч, ноги на носках, пятки вместе.

Шея, спина и ноги должны находиться на прямой линии.

В дальнейшем можете усложнить это упражнение поочередным подъемом ног, также задерживаясь в этом состоянии.

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Дополнительные рекомендации.

Делайте эти упражнения ежедневно, чтобы получить быстрый результат. Но это не означает, что вы должны пренебрегать правильным питанием. Для достижения лучшего эффекта следуйте следующим рекомендациям:

Сбалансируйте свой рацион питания, включив необходимое количество белков, жиров и углеводов. Сделайте упор на овощи, зелень и фрукты, которые насыщены всеми необходимыми питательными элементами.

Уменьшите калорийность пищи, сделайте питание дробным, не менее 5 раз в день.

Позаботьтесь о балансе жидкости в организме. Пейте достаточное количество жидкости, не менее двух литров в день. Это может быть вода, различные чаи, травяные напитки. Уменьшите употребление кофе, так как он приводит к обезвоживанию организма и впоследствии к сухости и дряблости кожи.

Исключите из употребления сахар и его заменители, а также алкогольные напитки и сигареты. Все это является первыми врагами для состояния вашей кожи.опубликовано econet.ru.

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