Умение расслабляться – кратчайший путь к здоровью и долголетию

Нас окружает множество тайн и загадок Природы, лишь мизерную часть из которых мы смогли открыть. Однако, на самом деле, самая большая тайна Вселенной — это сам Человек. Что мы знаем о себе? Да, наша осведомленность о строении собственного тела и процессы, происходящие в нем, значительно выросла за последние несколько сотен лет. Но это не дает нам никакого права утверждать, что мы знаем себя... Екатерина Семеновна Гиндак, врач-психотерапевт, доктор философии в области психологии, автор популярных изданий, раскроет некоторые тайны, которые приблизят нас к пониманию себя и своего организма.

Как уже давно известно, очень большое значение в развитии заболевания имеет функция центральной нервной системы, то есть психическая деятельность человека. Уметь владеть своими эмоциями, быть уравновешенным — это не только престижно для высококультурного человека, но и означает быть здоровым как в психологически, так и физиологически.

Здоровье: почему важно уметь расслабляться

Поэтому можно сделать вывод, что болезни начинаются с эмоций, в частности, с негативных. Рассмотрим подробнее, как это происходит.

Напряжение мышц заставляет клетки голодать

Любая негативная эмоция сопровождается мышечным напряжением. С одной стороны, это нормальная психофизиологическая реакция организма. А с другой — это неумение контролировать свое эмоциональное состояние и мышцы. И чем чаще мы находимся в неконтролируемом эмоциональном напряжении, тем скорее мышцы привыкают к такому состоянию — быть постоянно напряженными. В этом случае люди даже не замечают своего напряжения, потому что это для них становится привычным.

Почему же так важно, чтобы мышцы были расслаблены? Первое, что нужно знать каждому человеку, — это то, что следствием постоянного напряжения мышц тела могут быть болезни. Попробуйте походить минут 20 с напряженными мышцами лба, и вы почувствуете головную боль. Однако многие люди постоянно ходят с напряженными мышцами этой части лица, и это для них является привычкой. Как следствие, их часто беспокоит головная боль. Однако они не знают, что стоит просто расслабить лобные мышцы — и боль пройдет без всяких таблеток.

По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, 80% людей в мире страдает от головной боли именно из-за постоянного напряжения мышц лба.

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Уже давно доказано наукой, что при напряжении мышечной системы условно рефлекторно, то есть автоматически, напрягаются гладкие мышцы внутренних органов, т.е. происходит их спазм. Например, вы волнуетесь, мышцы тела напрягаются, автоматически сжимаются сосуды, при этом объем крови, которая должна поступать в клетки, значительно уменьшается, причем делается это не вовремя, с опозданием. Следовательно, практически каждая клетка любого органа при нервном напряжении, которое вызывает и мышечное, — остается голодной, ведь нужное питание к ней не доходит.

... Ослабляет иммунитет

Таким образом, спазм гладких мышц приводит к нарушению работы всех внутренних органов, что в свою очередь и может вызвать различные заболевания. Для примера можно рассмотреть, как влияет напряжение мышц на работу нашей защитной системы — иммунитета. Всем известно: сниженный иммунитет — болеем, и наоборот: крепкий иммунитет — не болеем. Для того чтобы иммунитет был всегда в прекрасной боевой готовности, чтобы защищать нас от различных заболеваний, его необходимо подкармливать витаминами. Однако сколько бы мы их не употребляли, усвояемость витаминов будет нарушена, если мы будем волноваться. Ведь через спазмированную стенку капилляра, что обусловлено волнением и автоматическим напряжением, проходимость полезных веществ, необходимых для питания, а также выход из клетки уже отработанного материала (шлаков) — усложняется.

Таким образом напряжение мышц вызывает недостаточный доступ питательных веществ к селезенке, тимусу, спинному мозгу, которые, как известно, принимают непосредственное участие в «рождении» иммунных клеток.

Поэтому о какой защите нашего иммунитета в этом случае можно говорить?

С другой стороны, если мышцы расслаблены, то автоматически расслабляются и гладкие мышцы внутренних органов — стенка капилляра становится проходной, и в клетку поступает все, что ей нужно. Клетка сыта, орган сыт и работает прекрасно.

Даже такие поверхностные знания должны настроить вас на желание находиться в расслабленном состоянии, что достигается благодаря контролю своих мышц. Этому можно научиться с помощью различных методик, в частности — классического аутотренинга. Вариантов аутотренингов очень много, один из них я описываю в своей книге «Психотерапия каждому. Руководство жизни».

... Приводит к конфликтам

Также следует обратить внимание и на то, что наше эмоциональное состояние тоже напрямую зависит от состояния наших мышц. Стоит нахмурить брови, сделать недовольное выражение лица и побыть так некоторое время — можно заметить, как настроение явно ухудшится. Или, наоборот, попробуйте, когда у вас тяжело на душе, улыбаться. Даже если ваша улыбка будет натянутой и искусственной — вы почувствуете внутреннее облегчение. Но нужно тренировать условный рефлекс или привычку улыбаться от души, что будет способствовать восстановлению здоровья.

Кроме того, мышечное напряжение лица может быть причиной конфликтов. Дело в том, что физическое напряжение одного человека негативно влияет на эмоциональное и нервное состояние другого, тем самым обостряя отношения. И конфликт возникает, казалось бы, на ровном месте.

Например, выражение хитрости, зависти, жадности, подозрительности, злобы, недовольства и т.д. на вашем лице может быть «заразным» и передаться человеку, с которым вы общаетесь. Или же это будет с его стороны реакцией защиты — агрессия, игнорирование, ненависть и другие формы негативных эмоций. Таким образом, мы можем говорить о формировании взаимоотношений между людьми благодаря состоянию их мышц лица.

А выход из конфликтной ситуации достаточно прост — расслабьте мышцы, мозг начнет работать логически, а эмоции не будут мешать вашему сознанию трезво мыслить. Или же просто — улыбнитесь...

Расслабленные мышцы — это сохранение молодости, бодрости, уверенности. Какая может быть паника, когда мышцы расслаблены? В расслабленном состоянии появляется желание не осуждать, а логически обосновывать поведение других людей, получать удовольствие от жизни. А удовольствие — это самая сильная эмоция, благодаря которой человек может жить очень долго и счастливо.

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Конечно, работая физически, человек не может быть полностью расслабленным, однако мышцы лица и, особенно, лба должны быть расслаблены всегда. Без сомнения, мы должны отражать на лице свое недовольство или другие негативные эмоции, однако они должны быть кратковременными — несколько секунд и расслабиться.

Утомленные клетки "воруют" радость жизни

Очень важно, чтобы человек адекватно и правильно воспринимал окружающий мир, себя, понимал людей, логически обосновывал их поведение, критически оценивал. Однако критика не должна переходить в критиканство. Также очень важно быть самокритичным и владеть своей эмоциональной сферой. Ведь если человек эмоционально зависим, то есть больше негативных эмоций начинают преобладать в его жизни: неудовлетворенность, разочарование, обиды и т.п. — то хорошего состояния здоровья ему нечего ждать. В этом случае следует говорить об усталости клеток коры головного мозга.

Что такое уставшая клетка? Это, прежде всего, обостренное восприятие окружающего мира и астенические синдромы. Существует физическая и психическая астения. Если физическая — это утомляемость тела после физической нагрузки, которую легко устранить — достаточно хорошо отдохнуть, то от психической астении не так легко избавиться. Психическая астения — это слабость психических процессов, которые, с одной стороны, являются защитной реакцией головного мозга, а с другой — проявляются раздражением, усталостью, ухудшением настроения, памяти. Психическая астения ослабляет человека, делает его неуживчивым, несчастным, приводит к заболеваниям внутренних органов, ухудшает кровообращение, обменные процессы и является одной из причин плохого сна.

Как же помочь своим уставшим клеткам отдохнуть и восстановиться? Лучше всего — это изменить свою деятельность или направление мышления. Мы привыкли больше зацикливаться на проблемах, болезнях, боли, чувствах, на каких-то словах, поступках других людей и т.п. Это не правильно. Если вы заметили или почувствовали в себе хоть какие-то симптомы психической астении — нужно переключиться: в случае умственного труда — на физический, с физического — на умственный. Очень хорошо помогает, когда есть какое-то увлечение или хобби, а также музыка и другие произведения искусства.

Нарушение сна

Я расскажу только об одном из видов астении — нарушение сна. Сюда входят поверхностный сон, тревожные сновидения, ночные просыпания, трудное засыпание, раннее пробуждение, дневная сонливость.

Нарушение сна является одним из симптомов таких заболеваний, как невроз и неврастения. В случае неврозов могут быть невротические нарушения сна психогенного генеза. Они связаны с усталостью клеток коры головного мозга, трудностями засыпания и другими, описанными выше, симптомами.

Конечно, нарушения сна могут быть вызваны не только астенией, но и болью. Ведь когда у человека что-то болит, то ему сложно заснуть. Однако здесь достаточно устранить боль — и человек уснет. Но обычно мы наблюдаем нарушение сна психогенного, причина здесь — неустойчивая психика и эмоциональные расстройства, которые вызывают усталость клеток коры головного мозга.

Рассмотрим, например, поверхностный сон. Это чуткий сон, когда человек быстро просыпается от какого-то незначительного внешнего раздражителя: шорох, скрип дверей и т.д. Поверхностный сон прямо указывает на переутомление клеток, которое, как уже было отмечено выше, наступает через постоянную эмоциональную нестабильность. Однако у каждого человека время от времени, а то каждый день могут возникать стрессовые ситуации, вызывающие эту нестабильность. И если реагировать на них адекватно и правильно: особо не беспокоиться, не переживать, не обострять проблему, а, наоборот, решать ее, не обижаться и т.д., то нарушение сна не будет возникать, а если и возникнет, то будет временным.

Важно всегда помнить: не ситуация виновата, а ваше отношение к ней.

Если у вас наблюдается поверхностный сон и при этом вы обращаете на это внимание, то не следует слишком эмоционально реагировать на это явление. Вы просто должны себе объяснить, почему это произошло. Например: «Я переволновался, и это вылилось в плохой сон». А если начинаете говорить себе: «Ой, а что это со мной такое? А почему я так плохо спал? Я теперь не смогу нормально работать» и т.п., — то лишь ухудшите свое состояние. Таким образом вы зафиксируете это явление, и, как следствие, может развиться условный рефлекс, то есть привычка, и вы действительно начнете страдать от поверхностного сна каждую ночь.

Итак, следует помнить, что при плохом сне не стоит волноваться по этому поводу, а необходимо спокойно объяснить себе, почему это с вами произошло, и обязательно расслабляться перед сном в постели.

Чтобы хорошо расслабиться, нужно напрячься

Для того чтобы человек получил полноценный сон, у него должны быть расслабленными все мышцы, иначе — нормального сна не стоит ждать.

Поэтому если вы чувствуете, что вам трудно заснуть, говорите себе: «Хватит! Нужно расслабиться». Вообще, хорошо бы выработать такую ​​привычку: хорошо расслабляться перед сном.

Для этого уже в постели необходимо лечь в таком положении, в котором вы обычно привыкли засыпать, это очень важно, поскольку в другой позе вам может быть сложно расслабиться. Закройте глаза и непременно обратите внимание на дыхание: пусть оно станет ровным и спокойным. Расслабление мышц следует начинать сверху, а именно со лба. Почему?

Иногда бывает так, что человека беспокоят непрекращающиеся мысли, которые часто и мешают заснуть. Для того чтобы прекратить непрерывный поток мыслей, надо просто расслабить мышцы лба. Мышцы лба — это думающие мышцы. И во время нашего мышления они обязательно работают, то есть напрягаются. Поэтому и начинать расслабление следует с этих мышц.

Для этого, как ни странно, необходимо их очень напрячь, сжать и держать в таком положении 15-20 секунд до ощущения усталости и даже боли: утомленные мышцы лучше будут расслабляться. И только тогда надо очень медленно начать разжимать их (отпускать, расправлять), вы должны обязательно ощутить этот процесс расслабления. Упражнение можно повторить несколько раз.

Далее то же необходимо проделать с мышцами плеч, руками, животом, спиной, ногами (т.е. всеми мышцам тела) — в данной последовательности. В частности, плечи можно поднять до ушей и задержать их там в напряжении, затем медленно расслабить. Чтобы расслабить спину, необходимо свести лопатки или плечи. Старайтесь расслабляться на выдохе.

Все эти упражнения являются частью аутогенной тренировки, и лучшим способом справиться с нарушениями сна — это овладеть этой методикой.

Если вы хорошо расслабитесь перед сном, то заснете очень быстро, и ваш сон будет крепким, без лишнего пробуждения. Кроме того, сновидения не будут иметь агрессивный и тревожный характер.

Восстановление нарушений сна — это искусство, которое требует терпения, внимания и спокойного отношения к этой проблеме.

Не бойтесь тревожных сновидений

Относительно тревожных сновидений, то это реакция головного мозга на волнения, которые вы испытывали в течение дня. Чем беспокойнее был ваш день, тем тревожнее будут сновидения. Если у человека утомленные клетки коры головного мозга — чувствительность к тревожным сновидениям повышается.

Например, у здорового человека тревожные сновидения могут иметь место, но он их никак не чувствует, поэтому и не просыпается из-за них. Его организм хотя и реагирует на эти сны, но кора головного мозга не фиксирует их, поэтому не будит человека. Но когда у человека наблюдаются утомление клеток коры головного мозга и обостренное восприятие, тогда, конечно, он чувствует малейшие изменения в организме во время сна и может просыпаться уже даже не от тревожного сна, а от вегетативных реакций: сердцебиения, дрожи в руках и в ногах, слабости, сухости во рту, позывов к мочеиспусканию и т.д.

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Совет в этом случае такой же, как и при нарушении сна, — не пугаться этого состояния, иначе может выработаться плохая привычка: просыпаться среди ночи. Поэтому подчеркну еще раз: ни в коем случае не пугайтесь и особо не беспокойтесь по этому поводу.

Реакция организма на тревожные сновидения все равно будет. А именно: происходит выброс адреналина в кровь и других адренокортикотропных гормонов, которые и вызывают вегетативные проявления организма. Однако если человек знает, почему это с ним происходит, то успокаивается, и организм самостоятельно справляется с такими реакциями очень быстро.

Часы ночью - под запретом

Еще один совет. Когда вы рано утром или ночью неожиданно просыпаетесь — никогда не смотрите на часы. Это важно, так как может выработаться привычка просыпаться каждую ночь именно в это время. Также значительную роль играет то, в каком состоянии вы смотрите на стрелки часов. Чем более оно тревожное, тем быстрее происходит фиксация условного рефлекса на пробуждение именно в это время — в 3 или 4 часа ночи. Поэтому прячьте часы перед сном подальше от себя. И когда проснетесь ночью от того, что вам приснился кошмар или по другой причине, то ваша основная задача — расслабиться и снова заснуть.

Советы по восстановлению сна

1. Никогда, никому, даже самому себе, не говорите, что вы не можете заснуть или просыпаетесь в одно и то же время, например, в 3-4 часа утра.

2. Никогда не смотрите на часы, когда просыпаетесь очень рано, чтобы не волноваться и не зафиксировать время пробуждения.

3. Никогда не говорите «Я иду спать», если у вас нарушен процесс засыпания. В этом случае говорите: «Я иду отдыхать». Ибо слово «сон» у вас уже выработан отрицательный условный рефлекс.

4. Никогда не говорите, что вы сможете заснуть только после того, как примете лекарство. Это неправда:

а) вы можете спать и без него, если научитесь качественно расслабляться;

б) у вас просто выработан условный рефлекс: засыпать только с таблеткой;

в) у вас есть страх не заснуть, если не примете таблетку, а страх тоже сопровождается напряжением мышц;

г) вы не знаете альтернативных методов засыпания без таблеток, то есть у вас надежда на глубокий сон связана только с лекарствами. Вера в действие таблеток вызывает психологическую зависимость от них.

5. Никогда не говорите, что вам мешает заснуть телевизор, часы или другие шорох и шумы. Иначе на всю жизнь выработаете условный рефлекс и будете психологически зависимыми от тишины, которую можно найти только в селе, но и там петухи поют, а в поле — птички. Если у вас обостренное восприятие звуков — это признак усталости клеток коры головного мозга, что является признаком невроза.

6. Старайтесь в течение дня находиться в расслабленном состоянии, чтобы снять напряжение мышц.

7. Научитесь аутотренингу, потому что это единственный эффективный немедикаментозный метод лечения для восстановления нормального сна.

8. Сексуальные отношения перед сном двух любящих сердец способствуют автоматическому расслаблению и восстановлению сна.

9. Физические нагрузки в течение дня, прогулки перед сном способствуют эффективному расслаблению и являются лечебной процедурой.

10. Нарушение сна связано с вашими дневными тревогами и нерешенными проблемами. Старайтесь в течение дня решить эти проблемы или перенести их на следующий день, не ложитесь с ними в постель.

11. Самое главное: никогда не волнуйтесь о том, что у вас нарушился сон. Принимайте свои недостатки в здоровье как неизбежное состояние, потому что в них виноваты только вы, и это плоды вашего неправильного образа жизни. Умейте достойно принимать последствия ваших ошибок. Это облегчит ваше состояние и будет способствовать быстрому выздоровлению.

12. Любите место своего сна и делайте его приятным для этого.

Надеюсь, эти советы помогут вам понять причины нарушения сна и устранить из своей жизни эту проблему.опубликовано econet

Автор Екатерина Гиндак

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