Улучшаем кровообращения мозга: комплекс из трех упражнений

Для улучшения эластичности кровеносных сосудов, которые питают головной мозг и притока кислорода к мозговым клеткам необходимо регулярно выполнять три простых упражнения. Такая гимнастика позволяет повысить умственную работоспособность и в целом благоприятно влияет на здоровье.

Упражнения включают наклоны и повороты головы, движение рук и плеч, а также ритмичное носовое дыхание. Выполняйте все упражнения правильно, и положительный результат не заставит себя ждать. Преимущества упражнений, стимулирующих работу мозга. Почему важно выполнять такие упражнения? Дело в том, что с возрастом кровообращение мозга ухудшается, причиной этому служит зачастую малоподвижный образ жизни и отсутствие физических нагрузок. Особенно ухудшается состояние, если на протяжении нескольких часов в день человек находится в одном положении с наклоненной в сторону головой. Выполняя комплекс простых упражнений, удастся не только нормализовать мозговое кровообращение, но и в целом оздоровить организм.

Простые упражнения для улучшения мозгового кровообращения

Как мы уже упоминали выше, комплекс включает три упражнения, рассмотрим каждое из них подробно.

Первое упражнение выполняется следующим образом:

необходимо встать, выпрямить спину и шею, руки свободно опустить вдоль тела;

далее следует поднять руки на уровне груди, согнуть их в локтях и при этом сжать кулаки;

кулаками необходимо коснуться плеч, при этом наклонить голову, чтобы подбородок прижался к груди;

далее нужно поднять локти до линии плеч и не спеша отклонить назад голову;

затем снова расположить локти на уровне груди и плавно нагнуть голову вперед.

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Второе упражнение также выполняется очень просто:

необходимо занять такое же исходное положение, как и в предыдущем упражнении;

затем расставить руки в стороны, чтобы они находились на уровне плеч, согнуть их в локтях и сжать кулаки;

кулаками следует коснуться плеч и сделать несколько одновременных движений руками – левой вперед, а правой назад и наоборот. Обеими руками нужно двигать одновременно, просто в разных направлениях.

Последнее упражнение из комплекса выполняется так:

исходная позиция аналогична как в двух предыдущих упражнениях;

необходимо наклонить голову вправо и прижать к плечу, затем влево и также прижать к плечу;

далее нужно вернуться в первоначальную позицию, смотреть прямо перед собой, держать шею ровно и повернуть голову вправо, потом влево (без наклона).

Все движения необходимо выполнять спокойном темпе, не спеша, дыша при этом через нос. Во время занятий не должно ощущаться никакого дискомфорта. Перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться со специалистом и убедиться в отсутствии каких-либо противопоказаний к гимнастике. Данная методика подробно описана в книге «Алхимия здоровья», автором которой является известный японский целитель Кацудзо Ниши.опубликовано econet.ru.

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