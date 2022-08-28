Улучшаем кровообращения мозга: комплекс из трех упражнений

Для улучшения эластичности кровеносных сосудов, которые питают головной мозг и притока кислорода к мозговым клеткам необходимо регулярно выполнять три простых упражнения. Такая гимнастика позволяет повысить умственную работоспособность и в целом благоприятно влияет на здоровье.
Упражнения включают наклоны и повороты головы, движение рук и плеч, а также ритмичное носовое дыхание. Выполняйте все упражнения правильно, и положительный результат не заставит себя ждать. Преимущества упражнений, стимулирующих работу мозга. Почему важно выполнять такие упражнения? Дело в том, что с возрастом кровообращение мозга ухудшается, причиной этому служит зачастую малоподвижный образ жизни и отсутствие физических нагрузок. Особенно ухудшается состояние, если на протяжении нескольких часов в день человек находится в одном положении с наклоненной в сторону головой. Выполняя комплекс простых упражнений, удастся не только нормализовать мозговое кровообращение, но и в целом оздоровить организм.
Как мы уже упоминали выше, комплекс включает три упражнения, рассмотрим каждое из них подробно.
Первое упражнение выполняется следующим образом:
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Второе упражнение также выполняется очень просто:
Последнее упражнение из комплекса выполняется так:
Все движения необходимо выполнять спокойном темпе, не спеша, дыша при этом через нос. Во время занятий не должно ощущаться никакого дискомфорта. Перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться со специалистом и убедиться в отсутствии каких-либо противопоказаний к гимнастике. Данная методика подробно описана в книге «Алхимия здоровья», автором которой является известный японский целитель Кацудзо Ниши.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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