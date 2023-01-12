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Укрепляем позвоночник, поясницу, пресс и ноги – всего 1 упражнение!

Автор: Econet 12 января 2023 6258
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Многие сталкиваются с такой проблемой, как слабые мышцы позвоночника, постоянная боль в пояснице, отсутствие пресса и тяжесть в ногах. В этой статье мы расскажем об эффективном упражнении, позволяющем укрепить нижнюю часть тела, в частности, поясничный отдел и брюшной пресс. Кроме того, регулярное выполнение этого упражнения способствует выравниванию осанки и улучшению фигуры. Занимайтесь ежедневно и вы забудете о болях в пояснице и ногах!

Укрепляем позвоночник, поясницу, пресс и ноги – всего 1 упражнение!

От состояния мышц поясницы напрямую зависит здоровье позвоночника. Если пресс слабый, то появляется боль в спине, кроме того, отсутствие хорошего брюшного пресса усиливает давление на межпозвоночные диски. Особенно полезно выполнять это упражнение в период самоизоляции, поскольку в силу введенных ограничений мы не можем много времени проводить на улице и полноценно заниматься спортом. Если ваша активность ограничена – это не повод опускать руки! Чем раньше вы приступите к выполнению этого упражнения, тем быстрее улучшите состояние спины.

«Шаги» на стуле – то, что нужно для здоровой спины и крепких ног

Существует два варианта выполнения этого упражнения. Рассмотрим подробно каждый из них.

Первый вариант выполняется следующим образом:

  • сядьте на стул и охватите руками сидение, сомкните ноги, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой, не наклоняя голову;
  • максимально втяните живот и тянитесь всем телом вверх;
  • не спеша поднимите и выпрямите одну ногу, затем другую. Каждой ногой необходимо выполнить от 10 до 15 таких движений.

Укрепляем позвоночник, поясницу, пресс и ноги – всего 1 упражнение!

Второй вариант выполняется так:

  • займите исходное положение как в первом варианте;
  • втяните живот, выпрямите одну ногу и задержитесь в таком положении на несколько секунд;
  • затем поднимите вторую ногу и также задержите ее на несколько секунд;
  • каждой ногой не спеша следует выполнить от 10 до 15 движений.

Укрепляем позвоночник, поясницу, пресс и ноги – всего 1 упражнение!

Движения ногами можно выполнять при согнутых коленях, при этом, когда опускаете одну ногу, следует сразу поднимать вторую. Гимнастику можно усложнить, если воспользоваться специальной спортивной резинкой – достаточно выполнять те же упражнения, но при этом один конец резинки закрепить к ножке стула, а другой – к ноге, это создаст сопротивление и позволит лучше разработать мышцы. Во время занятий следите за положением спины, она должна быть ровной. Также держите пресс в напряжении, не расслабляйте мышцы. Обязательно следите за своими ощущениями, во время занятий не должно возникать никакого дискомфорта.

При наличии хронических заболеваний не стоит заниматься самостоятельно, проконсультируйтесь с врачом, который определит, нет ли у вас противопоказаний к выполнению тех или иных упражнений. Выполнять «шагание» на стуле следует с осторожностью тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением и ногами. Прислушайтесь к своему телу и делайте то, что доставляет вам удовольствие и приносит пользу организму! опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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упражнение позвоночник здоровье

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