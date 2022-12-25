Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье и красота
  4. Угол молодости: как предупредить провисание лица

Угол молодости: как предупредить провисание лица

Автор: Econet 25 декабря 2022 7682
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Оплавшая нижняя часть лица прибавляет вам возраст и делает внешний вид менее привлекательным. Так называемый "угол молодости" формируется подбородком и линией шеи. Чтобы лицо было всегда моложавым, этот угол должен составлять 90 градусов. Немаловажную роль здесь играет правильная осанка.

Угол молодости: как предупредить провисание лица

Угол молодости. Так говорят про угол в 90°, сформированный подбородком и линией шеи. Данный угол отвечает общепринятым канонам красоты, придавая человеку более моложавый и привлекательный вид. Угол нарушается из-за наследственной склонности и значительных изменений веса. Еще угол постепенно становится тупым с годами, в результате этого на шее формируются складки.

Как сберечь «угол молодости»  

«Угол молодости» держится естественным образом где-то до 30 лет. У обладателей правильной осанки угол сберегается дольше – если голова расположена прямо, это не позволяет отвисать коже в области подбородка. Еще сохраняется угол молодости при достаточно тренированных мышцах лица.

Факторы, влияющие на состояние подбородочного угла

  • положение подъязычной кости,
  • двубрюшная мышца, подымающая данную кость,
  • челюстно-подъязычная мышца, выстилающая полость рта. 

С годами изменение «угла молодости» возникает из-за ослабления мускулатуры, скопления отложений жира под кожей. Если мы набираем по какой-то причине вес, жир аккумулируется в зоне подбородка и из-за недостаточного фиксирования соединительной ткани начинает провисать.

Угол молодости: как предупредить провисание лица

«Угол молодости» – на долгие годы

В этом вопросе будут полезными:

  • Упражнения для лицевой мускулатуры. Важно тренировать мускулы лица. Речь идет как проблемной области, так и о прочих лицевых зонах.
  • Гимнастика, где задействованы язык, платизмальная мышца и шейные мышцы – самое главное.
  • Самомассаж из Японии под названием Зоган (Асахи), лимфодренаж. Важно нормализовать лимфоток (моделируем лицо). 

Предупреждение «провисания» лица

  • не спим на мягкой высокой подушке;
  • тренируем осанку.

Как правильно держать голову для сохранения угла молодости

Как можно вернуть / поддерживать линию подбородка безупречно очерченной? Важно правильно «нести» голову.
Если человек округляет спину, голова и шея несколько перемещаются вперёд, в результате между подбородком и шеей формируется угол более 90 градусов. Когда человек выпрямляется и подбородок немного опущен, данный угол - острый. Поэтому возникают непривлекательные складки. 

Угол молодости: как предупредить провисание лица

Но стоит приподнять подбородок и создать примерно прямой угол между ним и шеей, кожа разглаживается, задействуются мускулы, удерживающие голову. Можно ощутить слабое натяжение подзатылочных мускулов, которые помогают шее оставаться молодой. Просто не забывайте удерживать угол молодости на протяжении дня.
Неплохо будет, если кто-то пронаблюдает за вами со стороны и поможет скорректировать положение, чтоб шея оказалась на месте.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

красота угол молодости овал лица массаж асахи лицевые мышцы осанка

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Главная формула каждого греха - это любовь, связанная с пренебрежением или разочарованием. Франц Верфель
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.