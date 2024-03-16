«Уджай»: оздоровительная дыхательная техника для кардиореспираторной системы

Существует много полезных дыхательных техник. Они используются для снятия стресса, укрепления здоровья и улучшения общего самочувствия. Техника дыхания уджай заставляет легкие работать в усиленном режиме и позволяет быстро восстановиться после различных нагрузок.

Уджай – это особая дыхательная техника. В переводе «уджай» означает «дыхание победы». Есть мнение, что человек, который овладел и систематически практикует такое дыхание, забудет о всех недугах. При дыхании уджай в 1,5 раз повышается насыщение кровотока кислородом, а все области легких полноценно вентилируются, что дает возможность быстро восстановиться после продолжительной интеллектуальной или физической работы.

Уджай оказывает уравновешивающее влияние на всю кардиореспираторную систему, снимает чувство раздражения и разочарования и помогает успокоить разум и тело. Вот несколько преимуществ, которые вы можете получить в результате практики дыхания уджай:

Увеличивает количество кислорода в крови

Создает внутреннее тепло тела

Снимает напряжение

Способствует свободному течению энергии

Регулирует кровяное давление

Способ дыхания «уджай»

Если вы практикуете уджай, то будете легче переносить нагрузки любого плана.

Отличие этого способа дыхания от привычного состоит в том, что люди дышат с отчасти сжатой голосовой щелью, при этом замедляя вдох / выдох и значительно удлиняя цикл дыхания. Если мы сжимаем голосовую щель, то вынуждаем легкие трудиться в усиленном режиме.

Уджай – специфическое дыхание, которое можно услышать на расстоянии. Вдох сопровождается протяжным звуком «с-с-с-с», его вызывает напряжение в горле. На выдохе произносится звук «х-х-х-х», который чем-то похож на шум морских волн.

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Обучение технике уджай начинается с дыхания ртом. Постарайтесь зевнуть и прислушайтесь к своим ощущениям. Это самое горловое напряжение, которое рождается при зевке, и считается состоянием сжатой голосовой щели. Важно запомнить его и сделать вдох, сохраняя данное напряжение. Если у вас хорошо получается, то параллельно с горлом немного напрягутся мускулы живота.

Если у вас возникли проблемы с получением правильного звука для дыхания, попробуйте следующее:

С открытым ртом попробуйте выдохнуть звук «ХАААА» - он похож на звук, который вы издаете, когда пытаетесь дышать на зеркало, чтобы оно запотело. Освоитесь с этим звуком, чтобы освоить практику.

Закройте рот и попробуйте издать такой же звук, чувствуя, как воздух выходит через носовые ходы. Как только вы освоите это на выходе, используйте тот же метод для вдоха, мягко сжимая заднюю часть горла на вдохе.

Не стоит волноваться, если у вас не вышло с первого раза, тренируйтесь снова и снова, и успех ждет вас. Выдыхаем воздух как обычно, а когда достаточно освоим вдох, будем учиться грамотно выдыхать.

Чтобы правильно сделать выдох в технике уджай, полезно представить, что у вас болит горло. Вы начинаете напрягать его, стараясь крикнуть, но извлекаете лишь звуки шипения и выдыхаете. Другой вариант – шепотом тянуть «а-а-а-а-а», одновременно сильно напрягая связки.

Если вы научились удерживать голосовую щель сжатой, дыша ртом, тренируйтесь дышать аналогично, только носом. Лицо расслаблено. Горловые связки тоже напряжены не так уж сильно, но данное состояние следует фиксировать в процессе всего упражнения, что в первое время покажется сложным. Начать можно с выполнения 5-10 дыхательных циклов. Со временем у вас получится осуществлять больше.опубликовано econet

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