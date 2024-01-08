Удивительное влияние кофеина на тело

Многие из нас не мыслят начала дня без чашки ароматного кофе или чая. Такие напитки (а также шоколод, какао) способны дарить заряд бодрости и хорошего настроения. Но избыток кофеина может стать причиной проблем со здоровьем. Какие симптомы укажут на то, что вы злоупотребляете кофеином?

Вам просто необходимо утром выпить чашечку кофе или чая, чтобы проснуться? Нужен энергетический напиток, чтобы быть трудоспособным в послеобеденные часы? Суть в том, что в этих продуктах содержится кофеин.

Как кофеин влияет на организм? Как можно усилить полезный эффект кофеина и свести к минимуму риски?

Как кофеин действует на организм

Кофеин - натуральное соединение, которое присутствует в более чем 60 видах растений. Это самое распространенное психоактивное вещество на Земле. Кофеин работает как стимулятор центральной нервной системы (ЦНС) и метаболизма. Кофеин запускает нейроны и высвобождает нейромедиаторы (дофамин и норэпинефрин), что заставляет человека чувствовать себя бодрым.

99% выпитого кофеина усваивается в среднем за 45 мин.

Природные источники кофеина

кофе

чай

женьшень

гуарана

таурин (присутствует в «энергетиках» Red Bull)

Есть также синтетический кофеин - компонент безрецептурных обезболивающих.

Сколько кофеина содержится в привычных нам источниках

кофе (заваренная чашка) - 95 мг

эспрессо - 40 мг

зеленый чай - 35 мг

черный чай - 55 мг

пепси - 37,5 мг

плитка молочного шоколада - 9 мг

энергетик Red Bull - 148 мг

Препараты

Экседрин - 2 табл. - 130 мг

Н оДоз - 1 табл. - 200 мг

Виварин - 1 табл. - 200 мг

Как кофеин действует на организм

Стимулирует ЦНС, обеспечивая заряд бодрости.

Работает как мочегонное средство, то есть помогает вывести избыток соли и воды.

Повышает давление.

Препятствует усвоению кальция.

Повышает скорость метаболизма и ускоряет жиросжигание.

Симптомы избытка кофеина

тревожность

тремор

понос

нарушение сна

головные боли

головокружение

учащенное сердцебиение

обезвоживание

подергивание глаз.

Желательно ограничить потребление кофеина до 150-200 мг в сутки.

Кому полезно избегать / ограничивать потребление кофеина

Задуматься об осторожности в употреблении кофеина следует, если вы:

беременны

находитесь на грудном вскармливании

имеете расстройство сна

страдаете мигренью

у вас высокое давление

моложе 18 лет

у вас наблюдаются патологии сердечного ритма

повышенная тревожность

имеете язвы

принимаете препараты / добавки, которые работают как стимуляторы.

Симптомы отмены кофеина

Если вы - поклонник кофеина и вдруг прекратили его употреблять, есть вероятность, что проявятся признаки отмены кофеина:

головная боль

вспыльчивость

сонливость

ухудшение концентрации внимания

тошнота

утомляемость

рвота.

Имеет смысл разумно подходить к употреблению продуктов, содержащих кофеин, чтобы не навредить своему здоровью.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet