Удивительно целебные свойства пастернака, о которых мало кто знает

Пастернак — сладковатый сочный корнеплод — близкий родственник моркови. Он относится к семейству Apiaceae, в которое также входят морковь, петрушка и сельдерей. Все эти растения относятся к роду Pastinaca

Пастернак родом из Средиземноморья. Это двухлетнее растение достигает в первый год 1-1,5 метра в высоту. Урожай корнеплодов обычно собирают после первых заморозков. Если оставить его расти, то растение сформирует зонтики с маленькими желтыми цветами. А на следующий год появятся семена.

Корнеплоды пастернака похожи на морковь, но они белого или кремового цвета и более сладкие, чем морковка. Зимние морозы важны для выращивания пастернака, поскольку именно под их воздействием значительная часть крахмала преобразуется в сахара и в этом случае корнеплоды становятся крупными, твердыми и аккуратной формы. Пастернак собирают, когда его корнеплоды достигают от 15 до 25 сантиметров в длину. Растение выдергивают из почвы целиком, как и морковь. О пастернаке, его пользе для здоровья и других качествах немало интересного рассказано на страницах ресурса Nutrotion And You.

Польза пастернака для здоровья

В пастернаке содержится больше сахара, чем в моркови, редисе и репе. Он достаточно калориен, его энергетическая ценность составляет 75 килокалорий на 100 грамм, и в этом отношении он сопоставим с бананом и виноградом. Но сладость и калорийность не мешает пастернаку быть богатым источником некоторых полезных для здоровья фитонутриентов, витаминов, минералов и клетчатки.

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Пастернак — один из отличнейших источников усвояемой и неусвояемой пищевой клетчатки. В 100 граммах корнеплодов пастернака содержится 4,9 грамма клетчатки, что составляет 13% от рекомендованной дневной нормы потребления.

Как морковь и другие представители семейства зонтичных, пастернак содержит немало полиацетиленов — антиоксидантов фалкаринола, фалкариндиола, панаксадиола и метилфалкариндиола.

Исследования, проведенные учеными Университета города Ньюкасл-апон-Тайн, пришли к выводу, что эти соединения обладают противовоспалительными, противогрибковыми и противораковыми свойствами и помогают защититься от рака ободочной кишки и острой лимфобластической лейкемии.

Свежие корни пастернака также богаты витамином C — 17 миллиграмм, то есть 28% от дневной нормы потребления. Витамин C — мощный водорастворимый антиоксидант, который человеку легко получить из природных источников. Он помогает человеческому организму поддерживать в здоровом состоянии соединительные ткани, зубы и десна. Его антиоксидантные свойства способствуют предотвращению раковых заболеваний, устраняя из организма вредоносные свободные радикалы.

Кроме того, пастернак богат многими витаминами комплекса B, фолиевой кислотой, витамином B6 (пиридоксином), тиамином и пантотеновой кислотой, а также содержит витамины K и E (1,49 миллиграмма, то есть 7% от дневной нормы потребления).

Он содержит в полезных количествах такие минералы, как железо, кальций, медь, калий, марганец и фосфор. Калий является важным компонентом жидкостей клеток и организма и помогает контролировать сердечный пульс и кровяное давление, устраняя вредное воздействие натрия.

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Выбор и хранение пастернака

На севере Европы сезон пастернака наступает после первых заморозков и длится до марта. Многие семьи выращивают пастернак на своих огородах, как и морковь.

Отдавайте предпочтение свежим, твердым, мясистым корнеплодам средних размеров. Избегайте слишком длинных, тонких и хвостоподобных корнеплодов. Избегайте также одеревеневшего перезрелого пастернака, поскольку его вкус хуже. Не покупайте и мягкие, морщинистые корнеплоды, а также пастернак с шишками и вмятинами.

Храните пастернак в пластиковом пакете в отделении холодильника для овощей при температуре от 0 С до +5 С. Не помещайте пастернак в морозилку.

Меры предосторожности

У некоторых чувствительных людей пастернак может вызвать реакции гиперчувствительности, контактный дерматит и аллергический синдром ротовой полости. Симптомы этих реакций могут включать в себя сыпь и повреждение кожи. Наиболее распространенными признаками аллергического синдрома ротовой полости являются зуд и ощущение жжения на губах, во рту и в гортани. Людям, у которых есть аллергия на грецкие орехи, инжир, морковь, петрушку и другие продукты, могут быть чувствительны также и к пастернаку. В таких случаях его употребления в пищу следует избегать.

Питательная ценность пастернака

В скобках приведен процент от дневной нормы потребления. Питательная ценность приведена из расчета на 100 грамм свежего сырого пастернака по информации от Министерства сельского хозяйства США.

Общие сведения:

энергетическая ценность — 75 килокалорий (4%);

углеводы — 17,99 грамм (14%);

белок — 1,20 грамма (2%);

жиры — 0,30 грамма (1%);

холестерин — 0 миллиграмм (0%);

клетчатка, входящая в состав пищи — 4,9 грамма (13%)

Витамины:

фолаты — 67 микрограмм (17%);

никотиновая кислота — 0,700 миллиграмма (4%);

пантотеновая кислота — 0,600 миллиграмма (12%);

пиридоксин (витамин B6) — 0,90 миллиграмма (7%);

рибофлавин (витамин B2) — 0,050 миллиграмма (4%);

тиамин (витамин B1) — 0,090 миллиграмма (7,5%);

витамин A — 0 международных единиц (МЕ, IU) — 0%;

витамин C — 17 миллиграмм (29%);

витамин K — 22,5 микрограмм (19%).

Электролиты:

натрий — 10 миллиграмм ( калий — 375 миллиграмм (8%).

Минералы:

кальций — 36 миллиграмм (3,5%);

медь — 0,120 миллиграмма (13%);

железо — 0,59 миллиграмма (7,5%);

магний — 29 миллиграмм (7%);

маргацец — 0,560 миллиграмм (24%);

фосфор — 71 миллиграмм (10%);

селен — 1,8 микрограмма (3%);

цинк — 0,59 миллиграмма (5%).

Фитонутриенты:

альфа-каротин (α-каротин) — 0 микрограмм;

бета-каротин (ß-каротин), которым богата морковь — 0 микрограмм;

бета-криптоксантин (ß-криптоксантин) — 0 микрограмм;

лютеин-зеаксантин — 0 микрограмм. опубликовано econet

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