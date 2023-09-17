Ученые: Как стирать белье, чтобы реже болеть?

Многие люди стирают свою одежду и белье намного реже, чем это необходимо для поддержания здоровья. На ткани, за время использования, часто образуются целые скопления микробов, которые становятся причиной возникновения заболеваний. Как часто следует менять и стирать свое белье?

Чтобы реже болеть, необходимо стирать белье как можно чаще, особенно вещи, которые постоянно контактируют с телом и потовыми железами. Кроме этого, следует выдерживать правильный температурный режим и использовать специальные моющие средства, уничтожающие вредные микроорганизмы.

Стираем по науке

1. Нижнее белье

В опросе британскому сайту Kelkoo более четверти опрошенных мужчин и около 10% женщин признались, что обычно носят нижнее белье около двух суток, после чего меняют. Но специалисты считают, что такой срок является чрезмерным, так как за этот промежуток времени на нем образуются возбудители заболеваний, приводящие к инфекциям, нарушениям дыхательных путей и заражению крови.

Профессора Салфордского университета считают, что нательное белье следует менять ежедневно. Стирать его следует при температурном режиме 30 - 40°C, используя качественные моющие средства. А консультанты по гигиене и профилактике заболеваний добавляют, что если в семье имеется больной человек, то температуру воды следует увеличить до 60°C.

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2. Ночные пижамы

В среднем, многие молодые люди носят пижамы 2-3 недели, и затем отдают в стирку. Примерно половина женщин спят одновременно и в белье, и в пижаме, также поступает и больше 20% людей старшего возраста.

Специалисты считают, что одновременное ношение белья и пижам опасно для здоровья, так как в этом случае, бактерии размножаются намного активнее. Медики советуют надевать пижамы только на голое тело и использовать их не более двух-трех раз, в крайнем случае, неделю. Стирать их следует так же, как и нательное белье.

3. Кухонные тканевые полотенца и салфетки

Исследования в Великобритании показали, что на 9 из 10 кухонных полотенец обнаружены следы вредных микробов, а 5 из них имели на поверхности бактерии кишечной палочки. На использованном кухонном белье исследователи обнаружили более 4 млрд. различных микроорганизмов, это количество в 6 раз превышает количество микробов в туалете.

Специалисты советуют стирать салфетки сразу после применения, а менять их не реже, чем раз в месяц. Идеально, подвергать их ежедневной стирке при температуре 60°C со стиральным средством с мощным антибактериальным эффектом.

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4. Махровые полотенца

На полотенцах, которыми мы вытираем лица и тела, остаются частицы ороговевшей кожи и кожные бактерии, а теплое помещение и повышенная влажность способствует их усиленному размножению. Поэтому, полотенца должны быть индивидуальными у каждого члена семьи. Менять их следует после трех применений, а стирать при температуре 60°C, желательно антибактериальным моющим средством.

5. Постельные принадлежности

Большинство людей стирают постельное белье раз в две недели. Этого недостаточно, так как на белье образуется множество микробов и пылевых клещей. Поэтому стирать его следует не реже раза в неделю при 60°C, и ежедневно проветривать помещение, чтобы не допустить повышенную влажность.

Одеяла и подушки с синтетическим наполнителем нужно стирать при 60°C раз в несколько месяцев, пуховые изделия следует отдавать в химчистку. Лучше раз в пять лет приобретать новое одеяло, а подушку – раз в два-три года.

Опасные матрасы

Многие люди используют матрасы десятилетиями, не подозревая, что в старых матрасах активно размножаются опасные для здоровья плесень, бактерии и грибки, которые могут вызывать кожные заболевания, аллергические реакции, астму, бронхиты, провоцировать обострение кашля и экземы.

В матрасах часто обнаруживают штаммы различных бактерий, в том числе золотистого стафилококка, устойчивых к воздействию большинства антибиотиков. А специалисты по гигиене утверждают, что в матрасе, не менявшемся 8-10 лет, может находиться около 5 кг частиц омертвевшей человеческой кожи – идеального питания для пылевых клещей, вызывающих аллергии и астматические приступы. опубликовано econet

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