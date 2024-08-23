Тяжесть в ногах: Что делать

✅КРОВООБРАЩЕНИЕ нашего организма устроено таким образом, что для нормального кровоснабжения НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ кровь должна преодолевать силу гравитации. Когда силы ее движения становится недостаточно, то у человека появляется ощущение тяжести в ногах.

Кровообращение нашего организма устроено таким образом, что для нормального кровоснабжения нижних конечностей кровь должна преодолевать силу гравитации. Когда силы ее движения становится недостаточно, то у человека появляется ощущение тяжести в ногах. Самыми частыми причинам таких нарушений кровообращения становятся отеки или застой крови. Для их устранения должны приниматься безотлагательные меры, т. к. в дальнейшем для лечения патологий, которые могут вызвать такие симптомы, понадобится проведение хирургической операции.

Как избавиться от тяжести в ногах

Основные причины тяжести в ногах

Какие симптомы могут стать поводом для вызова «Скорой помощи»?

Как выяснить причину тяжести в ногах?

Лечение

Основные причины тяжести в ногах

Адинамия или длительные статистические нагрузки;

период смены времени года;

ожирение;

пол;

патологии сердечно-сосудистой системы;

лимфостаз;

патологии позвоночника;

плоскостопие;

патологии суставов ног;

патологии почек;

сахарный диабет;

прием некоторых лекарственных препаратов;

период беременности.

В некоторых случаях тяжесть в ногах может вызваться двумя или несколькими причинами.

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Далее мы рассмотрим причины развития застоя крови и отеков в ногах более подробно.

Адинамия или длительные статистические нагрузки

Сильные и статичные сокращения мускулатуры ног и ее постоянное напряжение наблюдаются у лиц, чья профессия связана с длительным нахождением в вертикальном положении (спортсмены, грузчики, хирурги, учителя, парикмахеры, работники торговли и др.);

редкие и слабые сокращения мускулатуры ног наблюдаются при малоподвижном образе жизни или у людей, чья профессия связана с длительным сидячим положением (тяжелобольные, операторы компьютерного набора, офисные работники, водители и др.).

Обе эти причины приводят к нарушению венозного оттока из нижних конечностей и провоцируют венозную недостаточность, которая может усугубляться развитием варикозной болезни, тромбофлебитов и тромбозов.

Смена времени года

Температура воздуха способна влиять на обмен жидкости в тканях организма. Во время жары кровообращение в нижних конечностях нарушается, и у человека могут появляться отеки.

Ожирение

При излишнем весе нижним конечностям постоянно приходится удерживать его. Это приводит к увеличению напряжения мышц и вызывает увеличение объема не только циркулирующей крови, но и общего количества межтканевой жидкости. Все эти факторы вызывают сдавление вен и нарушают венозный отток.

Пол

Гормональный фон женщины подвержен более частым колебаниям, чем мужской. Это вызывается такими физиологичными состояниями:

нарушения и физиологические колебания уровня гормонов на протяжении менструального цикла;

беременность;

прием гормональных контрацептивов;

роды;

наступление менопаузы.

Влияние пола на более частые нарушения кровообращения в нижних конечностях вызывается и пристрастием женщин к обуви на высоких каблуках, которая нарушает физиологичное расположение мышц и вызывает их перезагрузку.

Патологии сердечно-сосудистой системы

Именно сердце является «основным насосом», перекачивающим всю кровь, и при некоторых его заболеваниях нормальное кровообращение становится невозможным, т. к. нарушения в структуре сердечной мышцы лишают его этой способности. К таким патологиям относят:

кардиомиопатии;

перикардит;

хроническую сердечную недостаточность.

Тяжесть в ногах присуща и многим заболеваниям сосудов ног:

атеросклероз;

эндартериит;

варикоз;

тромбофлебит.

Эти патологии приводят к нарушению нормальной циркуляции крови в нижних конечностях и их отечности.

Лимфостаз

Лимфостаз может быть следствием врожденной патологии лимфатической системы или приобретенных заболеваний (травмы, ожога, рожистого воспаления, постхирургических осложнений). Отек ног вызывается нарушением оттока лимфы из нижних конечностей и сопровождается застоем венозной крови в венах ног.

Патологии позвоночника

Некоторые заболевания позвоночного столба сопровождаются появлением болей или тяжести в ногах. Остеохондроз поясничного отдела часто становится причиной развития ишиаса (воспаления седалищного нерва). Помимо тяжести в ногах, у больного появляются ощущение «ватных ног», онемение и жжение в нижних конечностях.

Плоскостопие

Нарушение физиологичного свода стопы приводит к нарушению осанки и появлению повышенной утомляемости при ходьбе. В таких случаях больной ощущает «свинцовую» тяжесть в ногах, а к концу рабочего дня могут появляться отеки и судороги ног.

Поражения суставов

Коленный бурсит, подагра, остеоартрит и ревматоидный артрит: эти заболевания сопровождаются воспалением структур суставов ног. Этот патологический процесс всегда приводит к появлению отеков, болей и ощущениям тяжести в ногах.

Патологии почек

Острая и хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром: эти патологии почек, которые могут провоцироваться многими другими заболеваниями, приводят к задержке вывода жидкости из организма и развитию отеков, которые могут локализироваться по всему телу, в т. ч. и в нижних конечностях.

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Сахарный диабет

Одним из симптомов сахарного диабета, сопровождающегося повышением уровня глюкозы и поражением сосудов, может быть ощущение тяжести в ногах. Оно может дополняться болями, судорогами и слабостью. Впоследствии у больного может развиваться «диабетическая стопа». При таком состоянии может ставиться вопрос о вынужденной ампутации пораженной части конечности.

Прием некоторых лекарственных препаратов

Некоторые медикаментозные средства оказывают такой побочный эффект, как повышенное скопление жидкости в мягких тканях нижних конечностей. Это приводит к нарушению их чувствительности и ощущению тяжести в ногах.

Подобные побочные эффекты развиваются при длительном приеме следующих препаратов:

гипотензивные средства;

сахароснижающие препараты;

гормональные препараты;

нестероидные противовоспалительные средства.

Период беременности

Во время вынашивания плода в организме женщин наступают такие изменения:

увеличивается объем циркулирующей крови (примерно на 0,5 литра);

беременная матка постоянно растет и начинает сдавливать вены малого таза, которые транспортируют кровь к сердцу;

повышается уровень прогестерона, который повышает проницаемость венозных стенок.

Все эти физиологические изменения способствуют появлению отеков и тяжести в ногах почти у половины беременных.

Какие симптомы могут стать поводом для вызова «Скорой помощи»?

Поводом для вызова «Скорой помощи» могут стать следующие симптомы, которые сопутствуют отеку и тяжести в ногах:

затрудненность дыхания;

боли в области груди, которые длятся более 10 минут;

головокружение;

спутанность сознания;

обморок.

Также поводом для немедленного обращения к доктору могут стать недавние травмы, которые вызвали отек нижней конечности.

Как выяснить причину тяжести в ногах?

Для выяснения причины появления тяжести в ногах, от которой будет зависеть дальнейшее лечение проблемы, необходимо пройти ряд диагностических исследований. Их комплекс будет зависеть от характера жалоб, сопутствующих заболеваний, профессиональной деятельности и наследственной предрасположенности больного к тем или иным патологиям.

Чаще всего в диагностическую схему обследования больного с жалобами на тяжесть в ногах включают такие методики исследований:

УЗИ вен и артерий нижних конечностей;

ангиосканирование;

УЗИ органов малого таза;

консультация эндокринолога;

анализы крови на сахар, гормоны и факторы ревматизма;

анализы мочи;

УЗИ почек;

ЭКГ;

допплеровское Эхо-КГ.

Лечение

Тактика терапии тяжести в ногах будет зависеть от данных диагностических исследований. Она состоит из методик лечения основного заболевания, приведшего к развитию отеков и венозной недостаточности, и дополнительных способов устранения неприятных ощущений в области ног при помощи использования препаратов венотоников.

Выбор средств для поддержания тонуса венозных стенок зависит от данных об их состоянии и сопутствующих патологий, которые были выявлены у больного. Препараты для приема внутрь, их дозирование и длительность применения должны подбираться только врачом.

Выбор тонизирующих вены средств для наружного применения может выполняться больным. Для этого могут использоваться такие препараты:

гель Троксевазин;

бальзам-венотоник Шунгит;

крем Венитан H;

гель Венорутон;

мазь или гель Гепатромбин.

Их нанесение на кожу должно выполняться согласно инструкции, прилагаемой к препарату. Перед сном такие наружные средства лучше использовать после принятия ножных ванночек, способствующих расслаблению мышц ног.

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Помимо препаратов-венотоников, больные, испытывающие тяжесть в ногах, могут предпринять меры, которые способствуют нормализации кровообращения и лимфотока в нижних конечностях. Для этого применяются такие приемы:

Принять горизонтальное положение и приподнять ноги таким образом, чтобы они находились на 15-20 см выше уровня сердца. После 10-15 минут пребывания в такой позе можно почувствовать облегчение.

Не носить одежду и белье, которые препятствуют нормальному поступлению крови в нижнюю часть тела (например, узкие брюки, тугие ремни, утягивающие область живота корсеты и пр.).

Отказаться от ношения неудобной обуви (узкой или на каблуках).

Избавиться от лишнего веса, создающего дополнительную нагрузку на ноги.

Носить компрессионные гольфы или колготы, если работа или образ жизни связаны с длительным пребыванием на ногах или сидячим положением.

Перед принятием душа провести мягкий массаж голеней. После гигиенических процедур ополоснуть ноги холодной водой и использовать следующий массажный прием: протереть ноги полотенцем мягкими вытирающими движениями по направлению от стоп к бедрам.

Во время беременности соблюдать все вышеперечисленные рекомендации.

Эти методы не только избавят от неприятных ощущений, но и станут отличной мерой профилактики развития венозной недостаточности и варикозной болезни.

Больным, испытывающим тяжесть в ногах, можно проводить сеансы лечебной физкультуры, которая способствует устранению застоя крови и расслаблению мускулатуры нижних конечностей. Для этого может выполняться такой комплекс упражнений:

Встать на ступеньку или небольшое возвышение и перенести основной вес тела на переднюю часть стопы. Спина должна быть выпрямленной, а мышцы ног не должны быть напряженными. Удерживая равновесие, откачнуться назад и в течение 10 секунд вернуться в исходное положение. Повторить 3 раза и, при необходимости, делать перерывы на отдых. Для подстраховки выполнять упражнение возле стены, за которую можно будет ухватиться при утрате равновесия.

Сесть на стул и широко развести ноги. Опираясь на пятку и не отрывая ее от пола, начать плавно сжимать и разжимать пальцы ног, совершая волнообразные движения. Количество таких движений подбирается индивидуально таким образом, чтобы чувствовалась приятная усталость.

Бросить на пол крупную монетку и попытаться поднять ее при помощи пальцев ног. По мере совершенствования в этом упражнении необходимо использовать более мелкие монеты.

Все вышеописанные меры могут применяться при любых заболеваний, приведших к появлению тяжести в ногах, но они лишь предупредят развитие венозной недостаточности. Основным способом для устранения этого неприятного симптома может стать только полноценное лечение той патологии, которая вызывала нарушение нормального кровообращения в ногах. Помните об этом и не откладывайте визит к врачу!опубликовано econet

Автор: Юлия Карпова

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