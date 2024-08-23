Тяжесть в ногах: Что делать

✅КРОВООБРАЩЕНИЕ нашего организма устроено таким образом, что для нормального кровоснабжения НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ кровь должна преодолевать силу гравитации. Когда силы ее движения становится недостаточно, то у человека появляется ощущение тяжести в ногах.
Кровообращение нашего организма устроено таким образом, что для нормального кровоснабжения нижних конечностей кровь должна преодолевать силу гравитации. Когда силы ее движения становится недостаточно, то у человека появляется ощущение тяжести в ногах. Самыми частыми причинам таких нарушений кровообращения становятся отеки или застой крови. Для их устранения должны приниматься безотлагательные меры, т. к. в дальнейшем для лечения патологий, которые могут вызвать такие симптомы, понадобится проведение хирургической операции.
В некоторых случаях тяжесть в ногах может вызваться двумя или несколькими причинами.
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Далее мы рассмотрим причины развития застоя крови и отеков в ногах более подробно.
Обе эти причины приводят к нарушению венозного оттока из нижних конечностей и провоцируют венозную недостаточность, которая может усугубляться развитием варикозной болезни, тромбофлебитов и тромбозов.
Температура воздуха способна влиять на обмен жидкости в тканях организма. Во время жары кровообращение в нижних конечностях нарушается, и у человека могут появляться отеки.
При излишнем весе нижним конечностям постоянно приходится удерживать его. Это приводит к увеличению напряжения мышц и вызывает увеличение объема не только циркулирующей крови, но и общего количества межтканевой жидкости. Все эти факторы вызывают сдавление вен и нарушают венозный отток.
Гормональный фон женщины подвержен более частым колебаниям, чем мужской. Это вызывается такими физиологичными состояниями:
Влияние пола на более частые нарушения кровообращения в нижних конечностях вызывается и пристрастием женщин к обуви на высоких каблуках, которая нарушает физиологичное расположение мышц и вызывает их перезагрузку.
Именно сердце является «основным насосом», перекачивающим всю кровь, и при некоторых его заболеваниях нормальное кровообращение становится невозможным, т. к. нарушения в структуре сердечной мышцы лишают его этой способности. К таким патологиям относят:
Тяжесть в ногах присуща и многим заболеваниям сосудов ног:
Эти патологии приводят к нарушению нормальной циркуляции крови в нижних конечностях и их отечности.
Лимфостаз может быть следствием врожденной патологии лимфатической системы или приобретенных заболеваний (травмы, ожога, рожистого воспаления, постхирургических осложнений). Отек ног вызывается нарушением оттока лимфы из нижних конечностей и сопровождается застоем венозной крови в венах ног.
Некоторые заболевания позвоночного столба сопровождаются появлением болей или тяжести в ногах. Остеохондроз поясничного отдела часто становится причиной развития ишиаса (воспаления седалищного нерва). Помимо тяжести в ногах, у больного появляются ощущение «ватных ног», онемение и жжение в нижних конечностях.
Нарушение физиологичного свода стопы приводит к нарушению осанки и появлению повышенной утомляемости при ходьбе. В таких случаях больной ощущает «свинцовую» тяжесть в ногах, а к концу рабочего дня могут появляться отеки и судороги ног.
Коленный бурсит, подагра, остеоартрит и ревматоидный артрит: эти заболевания сопровождаются воспалением структур суставов ног. Этот патологический процесс всегда приводит к появлению отеков, болей и ощущениям тяжести в ногах.
Острая и хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром: эти патологии почек, которые могут провоцироваться многими другими заболеваниями, приводят к задержке вывода жидкости из организма и развитию отеков, которые могут локализироваться по всему телу, в т. ч. и в нижних конечностях.
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Одним из симптомов сахарного диабета, сопровождающегося повышением уровня глюкозы и поражением сосудов, может быть ощущение тяжести в ногах. Оно может дополняться болями, судорогами и слабостью. Впоследствии у больного может развиваться «диабетическая стопа». При таком состоянии может ставиться вопрос о вынужденной ампутации пораженной части конечности.
Прием некоторых лекарственных препаратов
Некоторые медикаментозные средства оказывают такой побочный эффект, как повышенное скопление жидкости в мягких тканях нижних конечностей. Это приводит к нарушению их чувствительности и ощущению тяжести в ногах.
Подобные побочные эффекты развиваются при длительном приеме следующих препаратов:
Во время вынашивания плода в организме женщин наступают такие изменения:
Все эти физиологические изменения способствуют появлению отеков и тяжести в ногах почти у половины беременных.
Поводом для вызова «Скорой помощи» могут стать следующие симптомы, которые сопутствуют отеку и тяжести в ногах:
Также поводом для немедленного обращения к доктору могут стать недавние травмы, которые вызвали отек нижней конечности.
Для выяснения причины появления тяжести в ногах, от которой будет зависеть дальнейшее лечение проблемы, необходимо пройти ряд диагностических исследований. Их комплекс будет зависеть от характера жалоб, сопутствующих заболеваний, профессиональной деятельности и наследственной предрасположенности больного к тем или иным патологиям.
Чаще всего в диагностическую схему обследования больного с жалобами на тяжесть в ногах включают такие методики исследований:
Тактика терапии тяжести в ногах будет зависеть от данных диагностических исследований. Она состоит из методик лечения основного заболевания, приведшего к развитию отеков и венозной недостаточности, и дополнительных способов устранения неприятных ощущений в области ног при помощи использования препаратов венотоников.
Выбор средств для поддержания тонуса венозных стенок зависит от данных об их состоянии и сопутствующих патологий, которые были выявлены у больного. Препараты для приема внутрь, их дозирование и длительность применения должны подбираться только врачом.
Выбор тонизирующих вены средств для наружного применения может выполняться больным. Для этого могут использоваться такие препараты:
Их нанесение на кожу должно выполняться согласно инструкции, прилагаемой к препарату. Перед сном такие наружные средства лучше использовать после принятия ножных ванночек, способствующих расслаблению мышц ног.
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Помимо препаратов-венотоников, больные, испытывающие тяжесть в ногах, могут предпринять меры, которые способствуют нормализации кровообращения и лимфотока в нижних конечностях. Для этого применяются такие приемы:
Эти методы не только избавят от неприятных ощущений, но и станут отличной мерой профилактики развития венозной недостаточности и варикозной болезни.
Больным, испытывающим тяжесть в ногах, можно проводить сеансы лечебной физкультуры, которая способствует устранению застоя крови и расслаблению мускулатуры нижних конечностей. Для этого может выполняться такой комплекс упражнений:
Все вышеописанные меры могут применяться при любых заболеваний, приведших к появлению тяжести в ногах, но они лишь предупредят развитие венозной недостаточности. Основным способом для устранения этого неприятного симптома может стать только полноценное лечение той патологии, которая вызывала нарушение нормального кровообращения в ногах. Помните об этом и не откладывайте визит к врачу!опубликовано econet
Автор: Юлия Карпова
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Источник: https://econet.kz/
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