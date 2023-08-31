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Туннельные синдромы: Что ВАЖНО знать всем, кто работает за компьютером

Источник: habr.com 31 августа 2023 6072
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Ранняя диагностика и профилактика проблемы – ключевые факторы для сохранения и умножения своего здоровья.

Туннельные синдромы: Что ВАЖНО знать всем, кто работает за компьютером

Синдром запястного канала - боли, онемение в кисти руки - частый спутник длительно работающих за компьютером людей. Множество популярных публикаций и решений эргономики сводят проблему только к длительной травматизации срединного нерва в запястном канале, что очень упрощает ситуацию и не позволяет получить эффективное решение.

Боли в руках при работе за компьютером. Что делать?

Основная проблема в том, что для работы за компьютером используются точные мелкие движения руки в статической позе, из-за чего возникают предпосылки для повреждения сосудисто-нервных пучков на всём протяжении — от шеи до кисти руки. И часто боли в кисти руки являются следствием отдаленных проблем, не связанных с запястным каналом.

Корешковые синдромы рук

Частая причина болей в руках при работе за компьютером – наличие повреждения спинномозговых корешков, выходящих в шейном отделе позвоночника. 

Первоначально беспокоят боли в шее, по мере развития проблемы появляются периодические обострения, когда боль от шеи отражается в руку.

Пиком является шейный радикулит – боли становятся интенсивными, не снимаются анальгетиками, появляется онемение по ходу корешка (на картинке ниже отмечены зоны чувствительности для корешков). Всё это обычно называется «обострение остеохондроза позвоночника».

Туннельные синдромы: Что ВАЖНО знать всем, кто работает за компьютером

Простейший тест на определение возможных проблем в шее – определить напряжение надплечий. Прощупайте мышцы своих надплечий, особенно в зоне верхнего угла лопатки – если там есть болевые точки, а сами мышцы напряжены – это типичный пример реакции на нагрузку при работе за компьютером.

Синдром лестничной мышцы

Сосудисто-нервные пучки проходят в окружении мышц, костей, связок и фасций. Первым местом, где может быть сдавливание сосудисто-нервного пучка для руки является прохождение его через канал, образованный передней и средней лестничной мышцей.

Вот тест на определение проблем в этой области. Поднимите прямые руки вверх, к потолку, в положении стоя или сидя и попробуйте подержать в течение минуты. Если до окончания минуты появилось онемение, парэстезии («бегание мурашек») в руках – вы на прямом пути к тому, чтобы не спать ночами из-за онемения рук, проходя длительные курсы лечения сосудистыми и противовоспалительными препаратами с весьма коротким эффектом.

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При синдроме лестничных мышц первоначально возникает нарушение венозного и лимфатического оттока от руки, что вызывает отёчность конечности и создает предпосылки для сдавливания сосудисто-нервных пучков в узких местах на руке. Чаще всего это происходит в запястном канале, локтевом канале, под круглым пронатором предплечья.

Синдром запястного канала

Самый распиаренный туннельный синдром верхней конечности. Беда в том, что он крайне редко встречается изолированно и без проработки других областей, где могут сдавливаться сосудисто-нервные пучки, результаты лечения будут неудовлетворительными.

Туннельные синдромы: Что ВАЖНО знать всем, кто работает за компьютером

Тест для диагностики проблемы: попробуйте встать и с небольшим усилием надавить на стол ладонью разогнутой в лучезапястном суставе кистью руки. Подержите в таком положении руку в течение минуты. Если до окончания минуты появилось онемение, жжение в кисти – это признак серьезных изменений в области канала.

Синдром локтевого канала

Часто встречался у людей, работающих за письменным столом со стеклом на столешнице. Сейчас встречается реже из-за того, что условия работы поменялись, однако повреждение из-за хронического сдавления этой области всё ещё встречаются у тех людей, которые работают, опираясь локтями на жесткий подлокотник.

Туннельные синдромы: Что ВАЖНО знать всем, кто работает за компьютером

Тест на возможную проблему: уверенно, мягко надавите в ямку на внутренней поверхности локтя большим пальцем и подержите – быстрое появление неприятных ощущений по ходу локтевого нерва показатель возможного наличия синдрома локтевого канала.

Синдром круглого пронатора

Чаще всего круглый пронатор перенапрягается при скручивающих движениях руки (работа с отвёрткой), однако и при работе за компьютером это место может травмироваться острым краем или накладкой по краю стола.

Туннельные синдромы: Что ВАЖНО знать всем, кто работает за компьютером

Тест на возможную проблему: сильно надавить в области триггерной точки круглого пронатора большим пальцем руки – появление неприятных ощущений по ходу срединного нерва показатель возможного наличия синдрома круглого пронатора.

Резюме

Ранняя диагностика и профилактика проблемы – ключевые факторы для сохранения и умножения своего здоровья. Благодаря этой статье у вас появилась возможность протестировать себя и определиться с исходным состоянием.опубликовано econet

Автор Дмитрий Спицын

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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