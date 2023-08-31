Туннельные синдромы: Что ВАЖНО знать всем, кто работает за компьютером

Ранняя диагностика и профилактика проблемы – ключевые факторы для сохранения и умножения своего здоровья.

Синдром запястного канала - боли, онемение в кисти руки - частый спутник длительно работающих за компьютером людей. Множество популярных публикаций и решений эргономики сводят проблему только к длительной травматизации срединного нерва в запястном канале, что очень упрощает ситуацию и не позволяет получить эффективное решение.

Боли в руках при работе за компьютером. Что делать?

Основная проблема в том, что для работы за компьютером используются точные мелкие движения руки в статической позе, из-за чего возникают предпосылки для повреждения сосудисто-нервных пучков на всём протяжении — от шеи до кисти руки. И часто боли в кисти руки являются следствием отдаленных проблем, не связанных с запястным каналом.

Корешковые синдромы рук

Частая причина болей в руках при работе за компьютером – наличие повреждения спинномозговых корешков, выходящих в шейном отделе позвоночника.

Первоначально беспокоят боли в шее, по мере развития проблемы появляются периодические обострения, когда боль от шеи отражается в руку.

Пиком является шейный радикулит – боли становятся интенсивными, не снимаются анальгетиками, появляется онемение по ходу корешка (на картинке ниже отмечены зоны чувствительности для корешков). Всё это обычно называется «обострение остеохондроза позвоночника».

Простейший тест на определение возможных проблем в шее – определить напряжение надплечий. Прощупайте мышцы своих надплечий, особенно в зоне верхнего угла лопатки – если там есть болевые точки, а сами мышцы напряжены – это типичный пример реакции на нагрузку при работе за компьютером.

Синдром лестничной мышцы

Сосудисто-нервные пучки проходят в окружении мышц, костей, связок и фасций. Первым местом, где может быть сдавливание сосудисто-нервного пучка для руки является прохождение его через канал, образованный передней и средней лестничной мышцей.

Вот тест на определение проблем в этой области. Поднимите прямые руки вверх, к потолку, в положении стоя или сидя и попробуйте подержать в течение минуты. Если до окончания минуты появилось онемение, парэстезии («бегание мурашек») в руках – вы на прямом пути к тому, чтобы не спать ночами из-за онемения рук, проходя длительные курсы лечения сосудистыми и противовоспалительными препаратами с весьма коротким эффектом.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

При синдроме лестничных мышц первоначально возникает нарушение венозного и лимфатического оттока от руки, что вызывает отёчность конечности и создает предпосылки для сдавливания сосудисто-нервных пучков в узких местах на руке. Чаще всего это происходит в запястном канале, локтевом канале, под круглым пронатором предплечья.

Синдром запястного канала

Самый распиаренный туннельный синдром верхней конечности. Беда в том, что он крайне редко встречается изолированно и без проработки других областей, где могут сдавливаться сосудисто-нервные пучки, результаты лечения будут неудовлетворительными.

Тест для диагностики проблемы: попробуйте встать и с небольшим усилием надавить на стол ладонью разогнутой в лучезапястном суставе кистью руки. Подержите в таком положении руку в течение минуты. Если до окончания минуты появилось онемение, жжение в кисти – это признак серьезных изменений в области канала.

Синдром локтевого канала

Часто встречался у людей, работающих за письменным столом со стеклом на столешнице. Сейчас встречается реже из-за того, что условия работы поменялись, однако повреждение из-за хронического сдавления этой области всё ещё встречаются у тех людей, которые работают, опираясь локтями на жесткий подлокотник.

Тест на возможную проблему: уверенно, мягко надавите в ямку на внутренней поверхности локтя большим пальцем и подержите – быстрое появление неприятных ощущений по ходу локтевого нерва показатель возможного наличия синдрома локтевого канала.

Синдром круглого пронатора

Чаще всего круглый пронатор перенапрягается при скручивающих движениях руки (работа с отвёрткой), однако и при работе за компьютером это место может травмироваться острым краем или накладкой по краю стола.

Тест на возможную проблему: сильно надавить в области триггерной точки круглого пронатора большим пальцем руки – появление неприятных ощущений по ходу срединного нерва показатель возможного наличия синдрома круглого пронатора.

Резюме

Ранняя диагностика и профилактика проблемы – ключевые факторы для сохранения и умножения своего здоровья. Благодаря этой статье у вас появилась возможность протестировать себя и определиться с исходным состоянием.опубликовано econet

Автор Дмитрий Спицын

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet