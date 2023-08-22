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«Цурай»: Упражнение, которое избавит ноги от постоянной усталости

Источник: zen.yandex.ru 22 августа 2023 5564
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Спортивный ортопед Нанкамура предлагает восстановить утерянные СЕНСОРЫ ПОДОШВЫ путем простой гимнастики. Баланс нагрузки и устойчивость стоп регулируется путем упражнения с приседаниями при поднятии пальцев.

«Цурай»: Упражнение, которое избавит ноги от постоянной усталости

Если Вы часто устаете, ленитесь вставать и как только походите, то хотите сразу же сесть, возможно, сила удержания стоп может быть ослаблена. Чтобы продолжать стоять без затруднений, важно вернуть «естественное положение ног». Это действие также помогает и похудеть в конечностях: подтянуть ягодицы, уменьшить икры и бедра.

Восстановление утерянных сенсоров подошвы путем простой гимнастики

Спортивный ортопед Нанкамура предлагает восстановить утерянные сенсоры подошвы путем простой гимнастики. Он объясняет, что голова взрослого человека весит от 5 кг, она располагается прямо на позвоночнике, и при обычной работе или ходьбе, не стоит равномерно с весом. С возрастом, равновесие тела нарушается, а конкретная мышца смещается и, взяв на себя максимум нагрузки. Так и возникает дискомфорт затылочной области, тугоподвижность шеи, боли в спине, коленях и др.

Баланс нагрузки и устойчивость стоп регулируется путем упражнения с приседаниями при поднятии пальцев.

Подошвенное упражнение «Цурай» 

1. Встаньте, широко расставив ноги, и сложите руки перед грудью.

Затем подтяните пальцы ног как можно выше.

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«Цурай»: Упражнение, которое избавит ноги от постоянной усталости

2 Вдохните, опустите ягодицы мягок приседая, чтобы опустить бедра на свой комфортный максимум возможности.

Выдыхая возвращайтесь в верх. 5-10 раз за подход.

«Цурай»: Упражнение, которое избавит ноги от постоянной усталости

Чтобы иметь красивое молодое и стройное тело, важно улучшать его и поддерживать все функции.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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