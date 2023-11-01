Циститы: Что необходимо знать каждой женщине

Диагностировать цистит только по наличию жалоб весьма легко, однако выяснить причину цистита, особенно с длительным хроническим течением, трудно и порой невозможно.

Цистит – это клинический синдром, характеризующийся частым мочеиспусканием в дневное и ночное время, позывами, болью в области мочеиспускательного канала и внизу живота. Женщине с жалобами на цистит необходимо пройти осмотр и обследование у уролога и гинеколога (для исключения беременности, опухолей матки и влагалища).

Виды и причины цистита

Существуют следующие виды цистита:

Бактериальный цистит, который вызывается бактериями, живущими в кишечнике человека (кишечная группа)

Интерстициальный цистит, причина которого неизвестна

Радиологический цистит, возникающий после радиационного лечения злокачественных опухолей органов малого таза.

Эозинофильный цистит – редкое заболевание, причина которого неизвестна. Стенки мочевого пузыря поражены огромным количеством эозинофилов (специфические белые кровяные тельца).

Геморрагический цистит, который возникает в результате кровотечений у больных раком мочеполовой системы, травмы инструментами во время диагностических и оперативных процедур.

Самыми распространенными являются интерстициальный и бактериальный циститы. Интерстициальный цистит – это болезнь женщин, поскольку в 90 % случае встречается у женщин в возрасте 35‑40 лет.

В зависимости от наличия жалоб и активности процесса, все циститы можно разделить на острые и хронические.

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Факторами риска возникновения острого или обострения хронического цистита являются:

Переохлаждение организма (достаточно посидеть на холодном камне 15‑20 минут)

Ношение тугого синтетического белья и одежды.

Запоры

Острая пища, пряности, пережаренная пища без достаточного количества принятой жидкости

Перенесенные венерические, урологические и гинекологические заболевания

Хронические очаги инфекции (кариес, в том числе)

Усиленные занятия спортом

Нерегулярное и неполноценное питание

Регулярное недосыпание

Хронический стресс

Состояния, понижающие защитные силы организма

Несоблюдение правил гигиены и гигиены половой жизни (введение полового члена после анального полового акта во влагалище, неправильное подтирание после дефекации, нерегулярная смена тампонов и подкладок во время месячных)

Несоблюдение режима мочеиспускания (менее 5 раз в день)

Малоподвижный образ жизни, длительные сидения (4‑6 часов).

Диагностировать цистит только по наличию жалоб весьма легко, однако выяснить причину цистита, особенно с длительным хроническим течением, трудно и порой невозможно.

Общий анализ и посевы мочи могут помочь в диагностике бактериального цистита.

Интерстициальный цистит сопровождается, практически, нормальными показателями анализа мочи, цистоскопии, УЗИ, уродинамики.

Женщине с жалобами на цистит необходимо пройти осмотр и обследование в уролога и гинеколога (для исключения беременности, опухолей матки и влагалища).

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Лечение цистита

Лечение цистита зависит от вида этого заболевания, активности процесса. Лечение острых процессов всегда более эффективно, чем лечение хронических процессов. Обнаружение бактерий в моче не всегда является проявлением заболевания и чаще всего не требует лечения. Для уточнения роли микроорганизмов в возникновении воспаления мочевого пузыря необходимо провести культуральные посевы, и определить количество колоний бактерий.

Применение антибиотиков и других противомикробных препаратов эффективно только при бактериальном цистите, но совершенно не эффективно при других видах цистита, особенно интерстициальном.

Женщины с острым циститом нуждаются в постельном режиме, обильном питье, диете с исключением острых блюд, солений, пряностей, консервов, алкоголя, шоколада. Сухое тепло (грелки) или теплые ванным могут улучшить состояние. Важно носить свободное хлопчатобумажное белье, вовремя опорожнять мочевой пузырь и заниматься умеренной физкультурой.

Цистит, особенно интерстициальный, намного проще предупредить, чем вылечить медикаментозно. Зная факторы риска по развитию цистита, важно уменьшить их влияние или полностью устранить. Соблюдение половой гигиены (подмывания до и после полового акта) и гигиены наружных половых органов (подмывания утром и вечером), ежедневная смена белья и частое опорожнение мочевого пузыря (каждые 2-3 часа в дневное время) значительно уменьшит рецидивы цистита и даже избавит женщину от этого заболевания.

Важно упомянуть факт, что часто цистит ставят ошибочно. При повышенном выделении солей (кристаллов уратов, фосфатов и др.) могут наблюдаться такие же симптомы, как и при цистите, в том числе кровянистые выделения из уретры.

Почему-то в лабораториях перестали определять соли в моче, пропуская этот важный признак. Соли (песок в народе) являются производными пищи в преимущественном большинстве случаев, то есть это погрешности питания. Разные виды продуктов могут вызывать выработку разных солей, поэтому чрезвычайно важно знать, какие соли обнаружены в моче. Также ряд медикаментов могут вызывать повышенную выработку солей. Поэтому при очередном рецидиве симптомов со стороны мочевыделительной системы, обязательно сдайте общий анализ мочи с тщательным исследованием осадка. В зависимости от вида обнаруженных солей, устраните или уменьшите количество продуктов, которые увеличивают их выработку (эту информацию можно найти в Интернете).опубликовано econet

Автор Елена Березовская

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